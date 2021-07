Startup din România, cumpărat de gigantul IT Oracle

O platformă online românească, fondată în anul 2013, a fost cumpărată, după 8 ani, de gigantul IT american Oracle.

Startup-ul românesc GloriaFood, o soluție nativă în cloud prin care restaurantele își pot integra un sistem de comenzi online, a fost preluat de Oracle printr-o tranzacție finalizată pe 25 iunie 2021, anunțată oficial de colosul IT.

Prin această achiziție, platforma Oracle MICROS Simphony Cloud POS adaugă un „sistem global de comenzi și soluții de marketing, ce ajută restaurantele de toate dimensiunile să se digitalizeze și să-și servească clienții, prin site, pe mobil și prin aplicație”, spune Oracle, care nu dezvăluie prețul tranzacției.

GloriaFood a fost lansată, la București, de 2 antreprenori: un german, Oliver Auerbach, și un român, Mihai Anghel.

"Noi am venit cu o solutie care te ajuta pe de-o parte sa-ti dezvolti propria afacere si sa ai propria baza de clienti si oferim un produs preconfigurat cu un design optimizat pentru partea de comenzi online la un pret bun si accesibil pentru restaurante. Am facut un fel de masina de serie pe care o poti folosi in timp ce in prezent portalurile de comenzi de mancare sunt un fel de serviciu inchirieri masini” - își descria platforma Mihai Anghel, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, în 2016.

Lansată in 2013, platforma a intrat direct pe piata din SUA. ”In prima faza, inainte de a dezvolta solutia am vrut sa cercetam daca este un model de business viabil, daca exista o piata pentru asa ceva. Am gasit foarte multe cifre si informatii utile pentru piata din America si astfel, multe din proiectiile noastre se regaseau utile pentru piata de aici", a explicat cofondatorul Gloria Food, Mihai Anghel, pentru StartupCafe.ro.

Până la preluarea de către Oracle, platforma GloriaFood opera pe firma GlobalFood Tech SRL, din București, deținută de Oliver Sven Auerbach (78%), Mihai Anghel (20%) și George Cosmin Ancuța (2%), conform datelor oficiale colecate de Listafirme.ro.

În anul 2020, firma din România a obținut venituri de 15,2 milioane de lei și profit de 5,1 milioane de lei, cu 18 angajați.