Startup-ul românesc Footprints AI, selectat la două mari acceleratoare de afaceri: Plug and Play (SUA) și Particle X (Hong Kong)

Startup-ul românesc Footprints AI, ce operează o platformă de retail media, a fost selectat în două acceleratoare de business importante: Plug and Play, din SUA și Particle X, din Hong Kong.

Startup-ul s-a înscris în cele două acceleratoare în luna octombrie 2022. Au urmat interviurile de pre-calificare, după care etapa de calificare cu evaluare pe multiple criterii: tehnologie, echipă, viziune, scalabilitate, rentabilitate etc.

Plug and Play, cu sediul în Silicon Valley, este un mare accelerator de business și o platformă de inovare care conectează, într-un ecosistem dinamic, peste 50.000 de startup-uri, peste 500 de corporații din întreaga lume și sute de firme de venture capital, universități și agenții guvernamentale.

Startup-ul românesc a fost selectată, din câteva sute de startup-uri înscrise, și va trece printr-un program de accelerare, alături de alte 145 de companii finaliste, din 16 țări. Anul trecut, Plug and Play a investit în 247 de companii și a contribuit la dezvoltarea a peste 2.400 de business-uri.

Particle X are sediul în Hong Kong și este unul dintre cele mai importante acceleratoare de business din Asia, axat pe creșterea startup-urilor din tehnologie. Combinând rețeaua, capitalul și resursele de cercetare, Particle X accelerează ritmul inovației tehnologice și asistă startup-urile aflate în stadiu incipient să profite de oportunitățile de business din Asia. Footprints AI a fost selectată în rândul celor 4 finaliști în programul Particle X Urbantech Global Challenge (PUGC), din 180 de companii, din 33 de țări.

„Programele de dezvoltare de business în care suntem incluși ne permit să adresăm mai rapid și sigur piețele pe care ne-am propus să ne extindem, în cazul de față, SUA și Asia, și ne oferă posibilitatea de a accelera dezvoltarea companiei. Participarea în două dintre cele mai mari acceleratoare ne facilitează, simultan, expunerea la potențiali investitori și clienți, care fac deja parte din ecosistemele Plug and Play și Particle X, și ne va ajuta, atât din punctul de vedere al scalabilității businessului, cât și al optimizării strategiei de go to market, cu un knowledge mai bun de pe piețele țintă. Ne pregătim pentru un challenge serios, care ne va face mai puternici și mai pregătiți pentru scalarea globală”, spune Dan Marc, fondator Footprints AI.