Un startup românesc atrage o finanțare de 4,8 milioane EUR de la Uniunea Europeană

Un startup IT românesc a atras o finanțare mixtă de 4,8 milioane de euro prin acceleratorul Consiliului European pentru Inovare (EIC).

AMSIMCEL este un startup românesc de tehnologie deeptech care dezvoltă o platformă pentru verificarea cipurilor de ultimă generație.

Startup-ul a fost fondat în 2017, în România, de Cătălin Țugui (38 de ani, foto stânga), co-fondator, CEO & Physical Design Verification Engineer, Emanuel Dogaru (35 de ani, foto dreapta), co-fondator & CTO și Gabriel Donici (38 de ani), co-fondator & Advisor.

În următorii trei ani, startup-ul vrea să se extindă printr-o finanțare EIC totală de 2,5 milioane EUR sub formă de grant plus 1,1 milioane EUR sub formă de capital propriu, cofinanțată de o rundă suplimentară de investiții de 1,2 milioane EUR susținută de investitori existenți și noi.

Finanțarea va fi utilizată pentru dezvoltarea companiei, finalizarea dezvoltării produsului, comercializare și extinderea pieței.

„Finanțarea HyperPV de către Consiliul European pentru Inovare, unul dintre cele mai competitive acceleratoare din Europa, reprezintă o recunoaștere a inovației propuse de Amsimcel. HyperPV va consolida ecosistemul european al semiconductorilor, aducând soluția optimă atât de necesară și rezolvând blocajele din fluxurile existente de proiectare a cipurilor. Am făcut primul pas pentru a pune România pe harta EDA globală, deoarece companiile globale vor beneficia de această soluție pentru a-și accelera producția de cipuri și pentru a lansa rapid pe piață noi produse electronice”, a declarat Cătălin Țugui Co-Fondator & CEO, AMSIMCEL.

Startup-ul românesc este printre cele 75 de startup-uri europene care vor primi sprijin financiar în valoare de 400 de milioane de euro sub formă de granturi și investiții de capital din partea acceleratorului UE EIC.

Companiile au fost selectate în urma unui proces în cadrul căruia 232 de companii au fost intervievate de investitori și antreprenori, dintr-un total de peste 1.000 de aplicații.

Acceleratorul EIC este unul dintre cele mai competitive programe de finanțare la nivel european, unde rata de succes este de 8,1%, iar primele 3 locuri în atragerea de fonduri sunt ocupate de Franța, Germania și Israel.

Companiile selectate vin din 21 de țări, iar 20% dintre acestea au femei la conducere.

Cea mai recentă rundă de candidaturi pentru acceleratorul EIC s-a încheiat la 5 octombrie, iar alte 1.092 de companii au depus propuneri complete.

În majoritatea cazurilor, companiile primesc finanțarea nerambursabilă în următoarele două-trei luni, în timp ce primele decizii de investiții vor fi luate anul viitor.

Cererile care îndeplinesc toate criteriile în etapa de evaluare la distanță și care sunt evaluate pozitiv de către juriul EIC, dar nu sunt recomandate pentru finanțare, vor primi un sigiliu de excelență pentru a le ajuta să găsească surse alternative de finanțare.

În decembrie 2021, startup-ul românesc dotlumen, care a creat primii ochelari concepuți pentru a ajuta mobilitatea nevăzătorilor, a câștigat primul grant din partea acceleratorului Consiliului European pentru Inovare (EIC), de 9 milioane Euro.