Startup-ul românesc dotLumen - 9 milioane Euro finanțare de la Uniunea Europeană

Startup-ul românesc dotLumen, care dezvoltă un dispozitiv purtabil care ajută nevăzătorii să se orienteze când se deplasează, a obținut o finanțare de 9 milioane de euro de la Uniunea Europeană.

dotLumen (.lumen) a fost admis la finanțare în cadrul Acceleratorului Consiliului European pentru Inovație (EIC).

În total, 99 de companii au fost incluse într-o rundă de finațare în valoare de 627 milioane euro, cea mai mare a acestui program, de până acum. Alături de români, în accelerator au fost admise companii din UE (Spania, Italia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Franța etc.) și din afara UE (Marea Britanie, Israel, Norvegia).

Finanțarea atribuită clujenilor de la .lumen, de 9 milioane de euro, este de tip combinat (blended finance), deoarece cuprinde o parte de grant (fonduri nerambursabile) și o parte de investiție (UE preia părți sociale din firmă în schimbul banilor).

Astfel, dotLumen este primul startup românesc inclus în acest accelerator de business, prin care se finanțează afacerile inovatoare.

Cine sunt fondatorii .lumen

.lumen a început ca un proiect de cercetare la sfârșitul anului 2018, fiind un răspuns la nevoia şi provocarea de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere.

Startup-ul a fost fondat de către Cornel Amariei, intentator, alături de dr. Gabriel Chindriş, cercetător universitar în domeniul ingineriei electronice și Mihai Ivașcu, CEO și Fondator M3 Holdings.

Cornel Amariei este autor și antreprenor născut în România. El a activat ca “Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este “Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, este fondatorul unui grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, proiectând zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

Gabriel şi Cornel colaborează încă din anul 2016, construind împreună peste 50 de proiecte avansate pentru industria automobilelor.

Cornel Amariei s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat, fiindu-le imposibil să se deplaseze fără ajutor. Crescând într-o astfel de familie, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. Mai apoi, conștientizând că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători, el a decis să pună bazele .lumen.

În structura de conducere s-a alăturat şi Mihai Ivaşcu, ocupând funcția de Chairman of the Bord .lumen. Mihai este şi fondatorul Grupului Ingenium care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington, fiind premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al “Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.