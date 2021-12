Un startup românesc de microlearning pentru companii, finanțare de 1,7 milioane Euro

Startup-ul românesc Code of Talent încheie o rundă de finanțare Serie A în valoare de 1,7 milioane de euro, condusă de Catalyst România în calitate de lead-investor, cu participarea ROCA-X și SeedBlink.

Code of Talent este o platformă de microlearning pentru companii, ce le permite participanţilor la training să digitalizeze conţinutul. Platforma conectează în timp real instruirea angajaților cu procesele de business, generând rezultate măsurabile pentru organizații.

Catalyst România Fund II, un important fond de tip venture capital din regiune, se alătură demersurilor de internaționalizare ale Code of Talent și sprijină „lansarea unei noi generații a platformei care înglobează tehnologii avansate de inteligență artificială și machine learning”, a transmis, joi, fondul de investiții către StartupCafe.ro.

„De la primul contact cu start-up-ul, am fost impresionați de nivelul ridicat al înțelegerii segmentului Learning & Development, de motivația fondatorilor, precum și de complexitatea platformei, de facilitățile de gamificare sau învățare colaborativă deja implementate cu succes în corporații sau companii de training din România și numeroase alte țări. Suntem convinși că, odată cu investiția Catalyst România, Code of Talent își va accelera expansiunea și va deveni una dintre cele mai utilizate platforme de micro-learning din Europa”, spune Alin Stanciu, Partener Catalyst România. „Această rundă de investiție Serie A are o importanță strategică pentru accelerarea procesului de expansiune globală a Code of Talent. Tocmai de aceea, ne bucurăm să îi avem parteneri pe cei de la Catalyst România pentru valoarea adăugată pe care contăm ca rezultat al experienței și competenței echipei lor. În 2022, ne propunem să ne dezvoltăm prezența în piețe cheie, să creștem numărul de parteneriate strategice și să adăugăm noi clienți în portofoliul Code of Talent, alături de nume importante deja existente precum Coca-Cola Japonia, Bosch, Porsche, National Bank of Greece, Banca Transilvania”, a declarat Vlad Grigoriu, CEO, Code of Talent.

Code of Talent este o soluție destinată instruirii angajaților, cu ajutorul căreia orice tip de conținut (materiale de curs, manuale, proceduri etc.) precum și programe de business (de ex. campanii de vânzări, programe pentru angajați, lansări de produs etc.) pot fi transformate în secvențe de învățare și aplicare bazate pe micro-sarcini (microlearning).

Conceptul de microlearning se bazează pe dovezi științifice care arată că oamenii asimilează mai ușor și mai bine informații, dacă acestea sunt livrate în calupuri mici și dacă există feedback de la trainer/manager, susține startup-ul.

Rezultate și mai bune se obțin dacă ei fac schimb de idei și experiențe în cadrul unei comunități. Astfel, microlearning-ul se pretează cel mai bine unor procese clar definite ale companiilor, care combină nevoia de învățare sau transferul de cunoștințe cu nevoia de aplicare practică.

Pentru anul 2022, compania are în plan integrarea noilor tehnologii în platforma de microlearning pentru a ajuta utilizatorii (traineri, manageri de resurse umane, specialiști L&D) să genereze într-un mod automat secvențe de învățare, pornind doar de la un material al clientului

În 2021 platforma a ajuns la 100.000 de utilizatori și are în plan extinderea internațională. În prezent, plataforma este disponibilă în 18 limbi.