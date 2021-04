Un IT-ist român a lansat un startup de inteligență artificială în SUA și acum caută finanțări în România

Un IT-ist român stabilit în SUA a lansat, la New York, în urmă cu 6 ani, un startup de inteligență artificială, iar acum încearcă să atragă investiții de 650.000 de euro pe o platformă românească de finanțare participativă.

Petrică Ruță a terminat Automatica la Politehnica bucureșteană, în 2010, și a lucrat la diverse companii IT, o perioadă, în România. În 2012 a plecat în SUA, cu „Loteria Vizelor”, iar în anul 2015 a deschis, la New York, Siscale AI. Ulterior, i s-au alăturat în startup Bogdan Perian, Călin Cornigeanu, Cristian Ruță, Bogdan Sass, Bob Dimicco și Andreas Enotiadis.

Compania este înregistrată în statul american Delaware și are birouri în New Jersey, București și Timișoara. Echipa de cercetare și dezvoltare a Siscale AI are 32 de specialiști și se află în România. Siscale AI a intrat și în programele Innovation Labs (pre-acclerare) și Advancing AI (accelerare).

Firma a dezvoltat o platformă de automatizare a proceselor IT pe baza inteligenței artificiale, Arcanna.ai, care ajută specialiștii în securitate cibernetică în trierea alertelor și automatizarea a numeroase procese manuale. Printre acestea se numără colectarea de informații de tip threat intelligence, crearea automată a tichetelor sau deduplicarea alertelor. De altfel, compania este în proces de validare a unui patent în SUA pentru un element al Arcanna.ai. Patentul se referă la colectarea de feedback de la agenți multipli pentru trainingul modelului de inteligență artificială.

Startup-ul a făcut și parteneriate tehnologice cu companii ca Google și Cisco, pentru dezvoltarea Arcanna.ai.

Acum startup-ul românilor vrea să-și valideze în SUA un patent și preconizează investiții de 800.000 de euro în cercetare, dezvoltare, marketing și vânzări. Aproximativ 150.000 de euro pun fondatorii, dar mai au nevoie de 650.000 de euro, pe care speră să-i strângă de la investitori, pe platforma românească de multifinanțare SeedBlink.

„Am lansat Arcanna.ai datorită experienței în zona de securitate cibernetică, dar mai ales ca urmare a problemelor pe care le întâmpinau clienții noștri. Aceste două elemente ne-au condus la ideea că este nevoie de o abordare nouă. Arcanna.ai, produsul pentru care targetăm finanțare prin Seed-Blink, este unul extrem de util specialiștilor în securitate cibernetică, un domeniu vital al IT-ului. Investiția va fi folosită în special pentru dezvoltare, mai ales că în prezent suntem în curs de validare a unui patent în SUA pentru aceasta soluție”, afirmă Petrică Ruță, CEO și co-fondator Siscale AI, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Startup-ul s-a listat deja luni pe Seedblink, pentru investitorii membri ai facilităților Elite și Classic, iar în a doua jumătate a lunii mai este prevăzută să fie disponibil la investiții și pentru restul investitorilor de pe platformă.