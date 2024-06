Startup-urile încep înscrierile la competiția Spotlight 2024 de la București

Startup-urile de tehnologie se pot înscrie la competiția Spotlight 2024, care va avea loc în cadrul conferinței How to Web de la București, un important eveniment pentru comunitatea antreprenorilor tech din Europa de Est.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, Spotlight oferă startup-urilor din Europa de Est aflate în stadiu incipient oportunitatea de a-și „propulsa afacerile la următorul nivel”.

Competiția se va desfășura în cadrul conferinței How to Web 2024, pe 2 și 3 octombrie la București.

Fondatorii de startup-uri early-stage din Europa de Est pot aplica la Spotlight, după ce au cumpărat un bilet de tip Startup pentru conferința How to Web. Acestea sunt ultimele zile pentru biletele Very Early Bird, prețurile pentru toate categoriile urmând să crească pe 13 iunie.

Premiu-investiție de 800.000 EUR la Spolight 2023

Momentul cheie pentru Spotlight îl reprezintă acordarea unui premiu de investiție care poate schimba traiectoria afacerii. În 2023, câștigătorul de a primit un premiu-investiție de 880.000 de euro. Dar Spotlight este și o platformă de lansare pentru fondatori.

Participarea în acest program și competiție vine cu numeroase beneficii, precum:

Acces direct la investitori: Conferința How to Web atrage sute de investitori de tip capital de risc din întreaga lume. Aceasta este o șansă pentru startup-uri de a se prezenta direct potențialilor finanțatori care le pot propulsa afacerile înainte.

Povești de succes de la fondatori internaționali: Poveștile inspiraționale ale fondatorilor împărtășite pe scena How to Web oferă informații valoroase despre ce presupune construirea unui produs, cum trebuie gândite strategiile de vânzări sau de marketing, dar și care sunt pașii pentru obținerea de investiții. Oportunitățile extinse de networking permit fondatorilor să se conecteze cu cei care au construit deja produse tehnologice de succes și au scalat internațional. Fondatori cu experiență precum Bartek Pucek, cofondator al startup-ului american Proofs, sau Paulina Wardega, cofondatoare a Heroify, au fost deja anunțați, dar urmează mulți alții.

Mentori Spotlight: Programul dedicat Spotlight merge dincolo de competiție. Acesta conectează fondatorii cu mentori experimentați care îi pot ghida în procesul lor de strângere de fonduri, ajutându-i să își rafineze pitch-ul și strategia pentru a atrage investitorii potriviți și să învețe cum să construiască un produs mai bun.

Perspective din partea liderilor din industrie: Conferința How to Web îi prezintă pe scena evenimentului pe lideri renumiți în marketing și vânzări, precum April Dunford, Els Aerts și Giorgio Pontillo, experți în produse și UX precum Matt LeMay sau Ioana Teleanu și mulți alții, care își împărtășesc expertizele valoroase din această industrie.

Spotlight oferă, totodată, o platformă unică pentru a te conecta cu un grup select de fonduri de capital de risc și investitori experimentați care gestionează miliarde de dolari în active colective. Sute de investitori globali se reunesc la How to Web, fiind interesați să identifice cei mai ambițioși fondatori din Europa de Est.

Primii 10 investitori confirmați până acum ca speakeri la conferință reprezintă fonduri cu peste 6,27 miliarde de euro în administrare.

Fondatorii pot interacționa direct cu lideri din industrie și investitori globali precum:

Staffan Helgesson, Partener General la Creandum, o firmă VC europeană de top care investește în companii de tehnologie inovatoare în stadiu incipient. Staffan are o experiență vastă în capital de risc și a fost o figură cheie în ecosistemul startup din Nord pentru peste două decenii, fiind unul dintre primii investitori în companii precum Bolt, Klarna și Spotify.

Ondrej Bartos, Partener General la Credo Ventures, este o figură binecunoscută în scena startup din Europa Centrală și de Est, cu o experiență solidă în investiții de risc, având investiții în companii precum UiPath.

David Peterson, Partener la Angular Ventures, cu o vastă experiență în software enterprise și capital de risc, cu experiență în multiple sectoare tehnologice.

Enis Hulli, Partener General la 500 Emerging Europe, este un investitor experimentat cu un focus puternic pe regiunea Emerging Europe, având ca scop susținerea startup-urilor early-stage.

Stefan Walter, Cofondator și Partener la Cavalry Ventures, o firmă de capital de risc dedicată startup-urilor early-stage, cu sediul la Berlin, care se concentrează pe startup-uri din domeniul tehnologiei.

Aceștia sunt doar câțiva dintre mulți investitori cu care fondatorii vor avea ocazia să se conecteze la Spotlight. Ei vor fi la o singură întâlnire distanță de fonduri importante din întreaga lume.

Competiția Spotlight este o călătorie în mai multe etape, concepută pentru a spori abilitățile și a eleva startup-urile.

How to Web a pornit în 2010 ca o conferință dedicată startup-urilor și a ajuns unul din cele mai mari și importante evenimente de business din Europa Centrală și de Est. De la an la an a contribuit la adoptarea mentalității de startup în România și în această parte a Europei. În cadrul conferinței, inovațiile și tacticile din zona de startup-uri sunt puse la îndemâna tuturor participanților pentru a le putea adapta și însuși pentru creștea propriilor proiecte și afaceri.