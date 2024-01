Startup-urile au primit finanțări de aproape 3 milioane EUR de la investitorii din rețeaua românească TechAngels, în anul 2023

Membrii TechAngels au acordat unor startup-uri investitiții totale de 2,928 milioane de euro, în anul 2023, a anunțat, miercuri, rețeaua românească de investitori de tip angel, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

1,856 milioane au fost investiți în semestrul al doilea, o creștere cu 73% față de primul semestru 2023. Suma anuală totală reprezintă o scădere cu 50% față de investițiile realizate de membri în 2022, care s-au ridicat la aproape 6 milioane de euro.

„Vedem o recuperare a volumului investițional, în semestrul doi 2023, ceea ce ne arată o acomodare cu mediul de incertitudine macro economică din partea investitorilor membri ai TechAngels. Numărul celor care au decis să investească a fost constant, în fiecare semestru 25% din investitori au fost activi, iar per total an, 36%. Este un semnal bun faptul că mai mult de jumătate din investiții au mers spre startup-uri noi și că intenția de investiție este în creștere. Sumele planificate pentru investiții în 2024, conform declarațiilor membrilor, sunt mai mari cu 25% față de anul trecut iar procentul celor care își propun să fie activi este de aproximativ 50%” – arată Marius Istrate (foto), chairman of the board, TechAngels.