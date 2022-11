Startup-ul clujean Synaptiq, în finala unei competiții de soluții în domeniul sănătății

Un startup clujean care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru soluții medicale, participă la finala Global StartupCities eHelath, program dedicat startup-urilor cu soluții în domeniul sănătății, care va avea loc în Portugalia.

Startup-ul Synaptiq.io, fondat de Dragoș Dușe, Mihai Căta, Mohsin Raza, Roxana Săbău și Diana Adrițchi, este câștigătorul fazei locale a evenimentului, Global StartupCities Cluj-Napoca, și va merge în finala care are loc la Braga, Portugalia, pe 30 noiembrie 2022.

Startup-ul susține că a creat o soluție care reușește să reducă cu 95% timpul de conturare a structurilor pe tomografia computerizată, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

La etapa locală, startup-ul câștigător a primit un an de mentorat din partea unei companii IT de profil, un an de sprijin pentru pilot și validare în cadrul sistemului de sănătate, și acces la un program de training de grant writing & funding request.

Despre startup-ul clujean am mai scris pe StartupCafe.ro și în anul 2021, când spuneam că a obținut o finanțare de capital de risc de 250.000 EUR de la un grup de investitori români.

Synaptiq lucrează la dezvoltarea platformei Mediq, care ar reduce timpul de analiză a imaginilor medicale în cadrul procedurilor de tratare prin radioterapie a cancerului. Startup-ul românesc susține că astfel ridică performanța serviciilor medicale dezvoltând soluții bazate pe AI pentru delimitarea tumorilor și a organelor care prezintă risc.

Global StartupCities Cluj-Napoca este o inițiativă care face parte din proiectul European Innovation Area, prin care ecosisteme din întreaga lume își propun să ofere produse și servicii inovatoare de la startup-uri și IMM-uri.