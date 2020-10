Șapte startup-uri, acceptate în programul de accelerare “Advancing AI” organizat de Google şi Techcelerator

Google for Startups şi Techcelerator au selectat șapte startup-uri din cele 41 înscrise pentru programul de accelerare Advancing AI dedicat acestui segment de piață. Acesta urmărește susținerea antreprenorilor care dezvoltă produse bazate pe AI (artificial intelligence) și dezvoltarea acestui ecosistem și la nivel local.

Advancing AI oferă acces startup-urilor la resursele premium furnizate de Google, la instituții din Europa Centrală și de Est pentru validarea serviciilor oferite și dezvoltarea afacerii, la avantaje și instrumente de lucru dedicate startup-urilor din industria hi-tech asigurate de partenerii Techcelerator, la o rețea de investitori pentru finanțare, la mentori și know-how orientat pe nevoile curente ale echipelor și la suport oferit inclusiv după finalizarea programului de accelerare.

Startup-urile selectate folosesc cel puțin una dintre tehnologiile AI, ML (Machine Learning), Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics. Acestea sunt:

GoTeleport - serviciu de închiriere mașini electrice dezvoltat pe baza unor algoritmi proprii care oferă date privind cererea, localizarea în timp real a autovehiculelor și livrarea acestora către clienți.

Medinav este un asistent digital pentru medici care ii ajută să dedice mai mult timp pacienților lor, reducând munca administrativă. Acesta ascultă recomandările verbale ale medicului, le înțelege, completează automat formularele din dosarul electronic și oferă asistență clinică prin diverse alerte.

Meetgeek.ai este asistent virtual pentru întâlniri eficiente, care ia notițe, trimite agenda întâlnirii și se asigură că progresul acțiunilor rezultate în urma acesteia este urmărit într-un mod eficient.

MOCAPP - o aplicație SaaS folosită de profesioniștii din marcom pentru a automatiza și a optimiza procesele dintr-o campanie cu influenceri. Companiile și agențiile o folosesc pentru a eficientiza campaniile de marketing și a tăia din costuri cu 45% până la 70%.

Neonic.ai - platformă tip API as a Service care oferă soluții de inteligență artificială pentru rezolvarea problemelor curente ale companiilor fără ca acestea să dezvolte soluții AI proprii.

RepsMate folosește tehnologii precum inteligența artificială și analize de date pentru a înțelege comportamentul și nevoile clienților și transformă reprezentanții companiilor, care interacționează cu clienții, în performeri de top.

Siscale dezvoltă o platformă ce are la bază algoritmi de inteligență artificială menită să rezolve problemele companiilor indiferent de industrie prin consolidarea mai multor date dispersate într-un singur set compact ce poate fi folosit pentru observabilitatea evenimentelor, reducere a "zgomotului" cauzat de alerte, corelarea evenimentelor și analiza automată a cauzelor problemelor.

“Inițial, ne-am propus să alegem pentru program cinci echipe, dar am fost impresionați de calitatea proiectelor înscrise, așa că am ales să susținem șapte, în care vedem potențialul de a dinamiza sectorul AI local. Așa cum se arată și în surse la nivel european, cum ar fi raportul <<A European Approach to Artificial Intelligence>> emis în luna septembrie de EIT Digital, cu care colaborăm, cel mai des adoptate aplicații AI includ întreținerea predictivă, chatboți, recunoaștere vocală/text, prelucrarea limbajului natural, imagini computerizate și analize predictive. Iar în programul Advancing AI se regăsesc aproape toate aceste soluții. Mizăm pe faptul că, deși cererea de soluții AI este încă limitată, anumite sectoare ale economiei vor trece de la faza de a experimenta beneficiile AI sau utilizare minimală, la adopția la scară largă, cum este cazul zonei de producție sau sănătate”, a declarat Cristian Dascălu, partener GapMinder VC și Cofondator al Techcelerator.

Startup-urile vor beneficia de două luni de sesiuni de mentorat structurate pe trei module: „AI Design Thinking, o abordare centrată pe nevoile utilizatorilor pentru dezvoltarea produselor AI”, „Product Management și Marketing pentru produsele AI” și „Pregătire pentru atragerea de investitori”. Programul se va încheia în decembrie 2020 cu un eveniment public online de tip Demo Day.

În plus, în funcție de progresele făcute de-a lungul perioadei de accelerare, acestea ar putea accesa potențiale investiții de până la 200.000 de euro de la GapMinder VC, dar și acces la oferte de co-investiții de la platforma de crowdfunding SeedBlink și comunitățile de business angels, precum TechAngels.

Toate companiile incluse în programul Advancing AI vor primi beneficii de la partenerii Techcelerator în valoare de peste 150.000 de euro: acces gratuit Google Cloud, credite Stripe, conturi HubSpot pentru startup-uri, produse software Freshworks și altele.

„Ne bucurăm că putem să susținem îndeaproape startup-uri ce folosesc tehnologie avansată pentru a dezvolta produse și servicii mai bune. Inteligența Artificială este unul dintre motoarele inovației și creează oportunități noi în toate sectoarele, având un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea economică a României”, spune Dan Oros, Director de Marketing, Google România.