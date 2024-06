Soluție românească de inteligență artificială pentru elevi și studenți, lansată cu un grant de 700.000 dolari de la Google

O firmă tech românească lansează o soluție bazată pe inteligență artificială pentru elevi și studenți, cu ajutorul unui grant de 700.000 de dolari de la Google.org.

Digital Nation lansează Saro, despre care susține că este un „AI motivațional în educație care acționează proactiv”, cu o investiție totală de 850.000 de dolari, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

„ În România, Google.org, brațul filantropic al Google, sprijină Digital Nation cu un grant de 700.000 dolari pentru Saro, un însoțitor AI care îndeplinește rolul de tutore, oferind sfaturi și motivare adolescenților și tinerilor profesioniști. Google sprijină obiectivele digitale ale României din 2015, lucrând cu organizații locale și regionale. Am ajutat peste jumătate de milion de oameni (în România) să învețe noi abilități digitale și am sprijinit peste 10.000 de afaceri și start-up-uri românești să beneficieze de tehnologie prin programele Grow with Google și Google for Startups. De anul trecut, ne-am concentrat mai mult asupra modului în care AI poate stimula economia, oferind oportunități educaționale și programe de formare sau recalificare, astfel încât toată lumea să fie gata să o folosească în avantajul său”, spune Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

„România trebuie să accelereze rapid ritmul de investiții în Inteligență Artificială pentru că are mințile tehnice de excepție cu care să construiască soluții recunoscute global. Din 2022 am demarat un laborator intern avansat de Inteligență Artificială în care am experimentat cu peste 50 de modele diferite: de la generare de text specializat și audio până la analiza emoțiilor, clasificare de date, căutare și interpretare avansată etc. În plus, ni s-au alăturat cei mai buni ingineri și experți în echipa specializată în AI și observ astăzi cum construiesc o tehnologie monumentală, care, iată, va fi dedicată procesului de a învăța. Mă bucur nespus că echipele minunate de la Google.org și Google România se implică în continuare alături de noi și suntem entuziasmați pentru ceea ce va urma”, spune Paul Apostol, fondator Digital Nation.