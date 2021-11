Soluția unui club celebru din București închis de măsurile anti-COVID: „Ce e asta? Vreo formă de protest? Nu chiar, că n-avem Guvern”

„Am mobilat, am luminat, am pus canapele și am făcut să fie cald și confortabil și cool”, așa sună o parte dintr-o postare pe Facebook a unui club din București care a găsit o soluție pentru a-și continua afacerea, deși restricțiile din ultima vreme au interzis activitățile cluburilor din România: oamenii pot închiria tot clubul pe AirBnB și pot locui pentru o noapte în Expirat Halele Carol București.

Astfel, dacă vrei să petreci, de exemplu, Revelionul cu gașca de prieteni într-o astfel de locație trebuie să știi că prețul pe AirBnB pentru o noapte (n.r. perioadă standard, nu poți închiria mai multe nopți) în Expirat este de 7.500 lei la care se adaugă și comisionul platformei, de 1.260 lei.

„Dacă ați fost pe aici în ultima vreme ați văzut că locul e altfel azi. Adică l-am făcut numai bun de dat o noapte la închiriat. Să vi se mai satisfacă din poftele puse în cui în perioada asta și să duceți oamenii altundeva decât la voi acasă (știm cât e de nasol să stai să faci curat după)”, a anunțat Expirat într-o postare pe pagina sa de Facebook. „De ce? Ce e asta? Vreo formă de protest? Nu chiar, că n-avem Guvern de care să ne plângem oricum. Vreo plictiseală? Clar. Ne-am plictisit de nu mai putem de vreo lună. Vreun stunt de marketing? Poate. Dar îl facem atât de pe bune încât dacă rezervi pe AirBnB, chiar o să vă onorăm booking-ul”, au mai spus reprezentanții clubului.

Pentru 10 oaspeți, clubul pune la dispoziție:

O cameră

5 băi

4 canapele + o saltea de podea

Zonă de luat masa în aer liber

Grătar

Aer condiționat

Detector de fum

Detector de dioxid de carbon

Stingător de incendiu

Trusă de prim ajutor

Wifi

În plus, este permisul accesul cu animale.

Pe de altă parte, clubul nu oferă bucătărie, TV, mașină de spălat, uscător de păr, prosoape sau șampon, exact cum găsești la o cazare obișnuită pe AirBnB.

Restricții pentru cluburi și baruri

Din 25 octombrie 2021 au intrat în vigoare noi restricții și a fost interzisă activitatea cluburilor și a barurilor pentru o perioadă de 30 de zile, prin hotărârea de Guvern nr. 1.130 din 22 octombrie 2021, în cadrul măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii bolii COVID-19.

Astfel, înainte să fie închis, clubul a avut și un necaz. Un mic incendiu a izbucnit pe 23 octombrie din cauza unei hote, însă nu au fost daune majore și nici victime.

„În caz că ați auzit zvonuri, suntem bine cu toții! Am avut o problemă cu hota din bucătărie, care a generat un mic incendiu. Acum este absolut totul sub control, iar terasa este deschisă în continuare, doar că de la ora 17:00”, au postat reprezentanții Expirat pe Facebook. Expirat - Facebook

Expirat, clubul care reunește artiști din underground-ul românesc

Expirat este un club deschis de Andrei Șoșa în Vama Veche în 2002, care în 2003 s-a extins și în București, unde în prezent funcționează ca o sală de concerte, la care se adaugă o terasă și spațiu de exprimare alternativă.

Până la intrarea în vigoare a noilor restricții, clubul, situat lângă Parcul Carol I, Autogara Filaret, în spațiile Fabricii Hesper, reunea artiști din underground-ul românesc, cu selecții muzicale variate, de la Alternative și Indie Rock la Funk și Electro, cu prestații live.

Hesper, fostă Steaua Roșie, este o fabrică ce produce echipament, aparatură și instalații hidraulice în România, fondată în 1877.

Cu o istorie de 144 de ani, Hesper S.A., localizată pe Strada Constantin Istrati nr. 1 din București, a avut în 2020 o cifră de afaceri de aproape 19 milioane de lei și un profit net de 2,8 milioane de lei, în timp ce înainte de pandemia COVID-19, în 2019, cifra de afaceri înregistrată de companie a fost de 29,4 milioane de lei și profitul net de 6,1 milioane de lei.

În 2020, Hesper S.A. a avut un număr mediu de angajați de 196 și în 2019 de 208.