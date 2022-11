Secretele rețelelor sociale prin ochii unei hackerițe de 15 ani cu origini românești: „Facebook și Twitter te cunosc mai bine decât te cunoști tu”

La doar 15 ani, Bianca Lewis, o româncă din SUA, are deja propria ei afacere prin care dă fetelor lecții de hacking și de ceva timp ține discursuri la conferințe de securitate cibernetică. Am găsit-o și noi la DefCamp 2022, eveniment de cybersecurity, unde a vorbit despre secretele rețelelor sociale.

Bianca a povestit despre cum platformele de social media sunt folosite pentru așa-zisele operațiuni de „război psihologic”. Este vorba despre PsyOps, tehnică prin care forțele politice și militare deopotrivă influențează convingerile, emoțiile și comportamentele oamenilor, „din spatele tastaturii”, explică hackerița.

„La sfârșitul zilei, totul este marketing, dar în loc de un produs, ei vă vând o idee”, spune Bianca despre grupurile PsyOps, care au învățat cum să folosească tot mai bine publicitatea direcționată pe platforme populare de social media.

„Facebook și Twitter te cunosc mai bine decât te cunoști tu”

Bianca are acum 15 ani și trăiește în Statele Unite. Tânăra are origini românești pentru că mama ei s-a născut în Brașov, iar tatăl ei este american.

Mica IT-istă s-a remarcat printr-un proiect la care lucrează. Este vorba despre un sistem de vot pe care îl vrea ca un model mai bun pentru sistemul american de vot electronic.

De asemenea, are propria ei afacere, Girls Who Hack, o organizație prin care vrea să ajute fetele să învețe IT.

Cu Bianca am mai stat de vorbă și în 2019, când a acordat un interviu pentru StartupCafe.ro.

Astăzi, hackerița a vorbit și despre cum reclamele de pe Facebook și Twitter, platforme pe care sunt foarte activi politicienii din întreaga lume, ne urmăresc activitatea online.

„Ai observat vreodată că reclamele pe rețelele sociale par să te vizeze? Zilele trecute ai căutat rețete de brioșe și dintr-o dată feedul tău de pe Facebook îți recomandă reclame la mixer și rețete. Acest lucru se datorează faptului că algoritmul te vizează prin urmărirea căutărilor, aprecierilor, pe cine urmărești și cu cine interacționezi [...] Facebook și Twitter te cunosc mai bine decât te cunoști tu”, explică Bianca.

Un alt motiv pentru care rețelele sociale ajung să ne controleze ar fi și amprenta digitală.

„Ai o amprentă digitală care leagă toate dispozitivele, căutările, aplicațiile și aproape tot ceea ce faci online”, susține mica IT-istă.

Cum să te ferești de știrile false și de conținutul irelevant de pe rețelele sociale

Mica hackeriță a oferit la sfârșitul prezentării sale și câteva recomandări pentru cei care vor să se protejeze de PsyOps și fake news pe rețelele sociale. Iată câteva dintre ele:

Instalează un ad blocker; Nu participa la quizz-uri sau sondaje online. „Știu că este tentant să afli ce aromă de înghețată ești, dar cel mai bine este să nu oferi informații personale oricât de simple ar părea” - Bianca Lewis; Când citești un articol, verifică mereu sursele și cine a scris textul. Nu uita să-l compari cu alte articole de pe site-uri de încredere; Trebuie să verifici mereu tot ceea ce vezi și citești și nu trebuie să te bazezi niciodată pe o opinia unei singure persoane. Află ce au de spus ambele părți înainte să-ți formezi o opinie.

„Chiar dacă rețelele sociale pot fi un loc înfricoșător, pot fi, de asemenea, educative și foarte distractive. Trebuie doar să echilibrezi acest lucru cu realitatea. Ieși afară, atinge iarba, ia puțin aer curat”, a concluzionat IT-ista la DefCamp, conferinţă anuală de hacking şi securitate cibernetică din Europa Centrală şi de Est.

Problema „secretelor din spatele rețelelor de socializare” este un subiect intens dezbătut în ultimii ani. Inclusiv Netflix a realizat un întreg documentar pe această temă - The Social Dilemma.

Într-un interviu pentru HotNews.ro, Cristi Dascălu, vlogger și programator cu experiență la Facebook și Google, spunea că „algoritmul este o oglindă a nevoilor, a ceea ce îți place”.

„Realitatea e oglindită în acest algoritm. Algoritmul îți oferă ceea ce vrei tu cu adevărat să vezi și să consumi, ceea ce te atrage, nu neapărat ceea ce e corect și ai nevoie, ci ceea ce te va face să stai tot mai mult lipit cu ochii de ecran [...] E adevărat că se segmentează din ce în ce mai mult populația pe diferite teme ca politică, religie. Aceste platforme sunt niște instrumente incredibil de puternice care pot face foarte mult rău sau foarte mult bine”, explica Cristi Dascălu.

Vezi interviul complet AICI.

