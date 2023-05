Se caută români cu idei de afaceri: Întâlnire cu potențiali investitori, la București

Antreprenorii români care au idei de afaceri inovatoare au ocazia să și le prezinte în fața unor investitori cu experiență în finanțarea și dezvoltarea startup-urilor de tehnologie, la evenimentul PITCH IT UP, care va avea loc la București, pe 18 mai - a transmis, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, idEA - Institutul de Excelență în Antreprenoriat, organizatorul sesiunii.

Startup-urile se pot înscrie AICI la preselecția pentru PITCH IT UP, până pe 15 mai 2023.

Evenimentul PITCH IT UP va avea loc pe 18 mai 2023, de la ora 17.00, la București, la Commons Unirii, etajul 1.



Ajuns la a doua ediție, PITCH IT UP are acum un juriu format din: Dan Călugăreanu (Early Game Ventures), Mircea Ghiță (SeedBlink) și Mihai Rotaru (TechAngels).

„Toate startup-urile își doresc să se întâlnească cu investitorii, toți investitorii caută startup-uri bune și cu toții au provocări legate de această interacțiune. Din fericire, am ajuns într-o poziție în care sunt apropiat de toți investitorii și totodată am acces la marea majoritate a startup-urilor care apar la noi. Nu am făcut decât să creăm un cadru pentru a facilita această interacțiune și să punem startup-uri cu potențial la masă cu investitori de top. Totul simplu, pe bune, gratis, cu nimic atașat!”- spune Matei Dumitrescu, fondator Commons Accel și președinte idEA.

La prima ediție antreprenorii fusese format din Stefan Obreja (CEO, Life Dental Spa), Daniela Aldescu (partener, Smart Impact Capital) și Mihai Guran (Vice președinte TechAngels).

„Experiența de astăzi a fost una foarte faină. Recomand tuturor celor care sunt implicați într-un start-up pentru că e ceva ce aveți nevoie, plus că networking-ul vă ajută să căpătați experiență și să vedeți reacția celorlalți oameni la idea voastră”, spunea unul dintre participanții de atunci, Adrian Pantir (xTrainer).

„Astăzi am întâlnit niște business-uri foarte tari dintre care eu cred că cel puțin două, trei dintre ele au un potențial foarte mare de creștere. Dacă aveți o idee cu adevărat unică veniți aici și cu siguranță veți găsi oameni cu care să vă conectați și să vă duceți idea la următorul nivel”, spunea și Ștefan Obreja (CEO, Life Dental Spa), care a fost la prima ediție.

PITCH IT UP este un eveniment care se desfășoară fizic, la Commons Unirii, București. Participarea este deschisă atât pentru absolvenții celor 8 cohorte Commons Accel cât și oricare alt start-up cu perspective promițătoare, indiferent de domeniu sau stadiu de dezvoltare.

idEA este o organizație neguvernamentală (ONG) care sprijină antreprenoriatul în România prin educație, mentorat și finanțare pentru startup-uri. Programele idEA includ Commons Accel, ADRVest Accel, Program Postuniversitar de Management și Antreprenoriat Muzical sau Cassini Hackathon.