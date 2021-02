Două românce și o unguroaică au obținut 250.000 Euro pentru afacerea lor cu brelocuri pentru viitorii programatori

Trei tinere antreprenoare - două din România și una din Ungaria - au realizat un dispozitiv care poate fi atașat ca breloc la chei, iar acum au obținut o nouă finanțare, de 250.000 de euro, pentru a-și dezvolta afacerea. Produsul este însă mult mai mult decât un breloc: adolescenții învață programare cu ajutorul dispozitivului.

Beatrice Ioanșcu și Paula Dozsa sunt din România, iar Dora Palfi este din Ungaria. Ele s-au întâlnit la facultate, la New York University din Abu Dhabi (Emiratele Arabe), unde au urmat programe de studii axate pe informatică. Ulterior Beatrice și Dora au plecat în Suedia, unde în anul 2017 au fondat imagiLabs, un startup educațional care își propune să ajute fetele să învețe programare. Obiectivul este de a crește ponderea femeilor în domeniul tehnologiei.

În 2018, Paula Dozsa s-a alăturat startup-ului, ca lead developer. Ea lucra atunci în Hong Kong, pentru grupul bancar american Goldman Sachs. Mai întâi a colaborat de la distanță cu colegele ei, iar apoi a renunțat la jobul din Hong Kong și s-a dedicat full time startup-ului imagiLabs, fiind și ea considerată cofondatoare.

imagiCharm, produsul de bază al ImagiLabs, este un mic dispozitiv wearable, care poate fi agățat la chei ca breloc, poate fi atașat ca accesoru la fermoarul unei genți, atârnat de gât ca bijuterie sau prins în păr cu o bentiță, de exemplu. Dispozitivul are o matrice de 64 de leduri (8X8), din care utilizatorul creează diferite modele sau imagini, sub formă de romburi, inimioare, fulgere, stele etc.

Toate acestea sunt generate prin programare, cu ajutorul aplicației de mobil imagiCharm, „brelocul” conectându-se la telefon prin bluetooth. Fiecare utilizator învață astfel să „codeze” în Python și își dezvoltă imaginația și skill-urile de programator. Principalii utilizatori sunt fetele la vârsta adolescenței. Ele folosesc dispozitvul imagiCharm ca accesoriu vestimentar sau ca jucărie asemănătoare cu mai celebrele Tamagotchi, jucăriile japoneze din anii '90-2000, pe care „le îngrijeau” și copiii din România, ca „animale de companie” virtuale. Cu imagiCharm jocul se „complică”, utilizatoarele fac schimb de idei, se întrec în skill-uri (mai ceva ca băieții cu kendama, în anii trecuți, când era la modă) și învață programare.

Sursa foto: imagiLabs

Potrivit Tech.eu, imagiLabs a obținut acum, în Suedia, o nouă finanțare, de 250.000 de euro de la un grup de angel investors. Printre aceștia se numără Eros Resmini (fost manager de marketing al Discord), David Baszucki (CEO al Roblox) și oameni din programul de angel investors al fondului de investiții Atomico - scrie siliconcanals.com.

Anterior, startup-ul mai obținuse 150.000 de euro de la Propel Capital și Maze X, conform Crunchbase. De asemenea, imagiLabs a lansat și o campanie de multifinanțare pe Kickstarter, unde a strâns deja 58.000 de euro de la 624 de susținători (peste obiectivul de 55.000 de euro).

Anul trecut, imagiLabs a fost inclus în incubatorul Google for Startups de la Berlin, precum și în programul Apple Entrepreneur Camp, în Silicon Valley (mai exact la Cupertino, unde are Apple sediul central). Și compania suedeză Ericsson a admis startup-ul celor 3 tinere într-un incubator de afaceri.