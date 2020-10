[P] Te-ai gândit vreodată ce poți recicla? Descoperă aici cele mai frecvente materiale

Foarte rar se întâmplă să fim 100% conștienți de tot ceea ce se petrece în jurul nostru. Atât grijile zilnice, cât mai ales factorii perturbatori din jurul nostru ne afectează constant puterea de concentrare și nivelul de atenție. Cu toate acestea, nu există nici măcar o scuză pentru care să evităm reciclarea, cu atât mai mult cu cât acest proces ne poate oferi sume de bani pe care să le folosim după cum ne cere inima. Schimbarea obiceiurilor și îmbunătățirea rezultatelor și a modului în care avem grijă de mediul înconjurător pleacă de la fiecare dintre noi. Optează pentru colectarea selectivă și pentru reciclare plastic, pentru a avea parte de o viață din ce în ce mai bună!

Descoperă în rândurile următoare trei dintre cel mai des întâlnite și folosite materiale în reciclare, precum și câteva curiozități care ți-ar putea schimba perspectiva.

1. Hârtia

Folosită în fiecare zi sub forme diverse, hârtia este unul dintre elementele pe care le avem asupra noastră la orice oră. Indiferent că se regăsește sub forma unui bon fiscal sau a unei cărți pe care o purtăm cu noi oriunde mergem, hârtia are un rol primordial în viața noastră. Din nefericire, obținerea ei implică o asociere constantă între mai multe componente, printre care se numără copacii, apa și energia. Prin conlucrarea acestora se obține, în final, foaia de hârtie, folosită și aruncată la gunoi. Un mod eficient și rapid de obținere a acestui rezultat este prin reciclare. Nu doar că nu se mai defrișează păduri, însă și consumul de energie este unul mult mai mic. În plus, consumul de apă poate fi salvat, aceasta fiind totodată resursa de bază a omenirii.

2. Plasticul

La ora actuală, plasticul se regăsește în aproximativ toate lucrurile pe care le folosim în fiecare zi. De la pixuri, telefon și chiar până la caserola pentru mâncare, acesta joacă un rol extrem de important în viața noastră de zi cu zi. Partea mai puțin bună este că el ajunge și în stomacul animalelor și peștilor, de fiecare dată când este aruncat în natură. Așa se face că statisticile ne atenționează cu privire la faptul că până în 2050 vor exista mai multe tone de plastic sub formă de deșeuri decât cantitatea de pești din mări și oceane. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât un număr mare de animale sălbatice ajunge să consume plasticul aruncat în natură, respectiv 100 de milioane de exemplare anual. Datorită acestui lucru, aceste animale ajung să își piardă viața.

Din fericire, există un centru colectare deseuri reciclabile HoReCa, unei vei putea duce toate reziduurile obținute atât în cadrul afacerii tale, cât și în locuința ta.

3. Sticla

Pe lângă dezavantajele oferite mediului înconjurător, sticla are proprietatea de a putea fi reciclată la nesfârșit. Din acest motiv, o vei putea folosi și îi vei putea schimba forma după bunul plac, în măsura în care ai la îndemână toate elementele necesare. Cu toate acestea, sticla se transformă în mici bucățele abia în 500 de ani. Din acest motiv, ea poate să rămână în natură foarte mult timp, ceea ce poate, la rândul său, să afecteze animalele cu care intră în contact.

Același lucru se întâmplă și în cazul aluminiului, material care este cunoscut datorită rezistenței sale la factorii de mediu. În ciuda acestei proprietăți, este extrem de dăunător pentru mediul înconjurător. De aceea, multe dintre bateriile pe care le folosim în fiecare zi pot fi reciclate, pentru ca producerea de noi produse din aluminiu să fie redusă cât mai mult cu putință.