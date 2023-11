Radu Savopol, co-fondatorul 5 to go, premiat la nivel european, la Barcelona

Radu Savopol, cofondator 5 to go, a fost desemnat câștigător la categoria „Outstanding Contribution to the European Coffee Industry”, în cadrul galei European Coffee Awards, care s-a desfășurat anul acesta la Barcelona, pe 28 noiembrie 2023, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În cadrul aceluiași eveniment, brandul 5 to go a fost nominalizat la categoria Best Coffee Chain in Central/Eastern Europe.

„Nu a fost prima nominalizare sau recunoaștere primită în cadrul European Coffee Awards și ne-am bucurat de fiecare în parte în egală măsură, iar acest rezultat este o premieră la care nu speram și o confirmare pe care am trăit-o cu emoții copleșitoare. Cântărește enorm pentru noi faptul că brandul 5 to go a devenit un reper și că suntem prezenți și premiați în cadrul unor evenimente de asemenea anvergură, pentru a face cunoscută la nivel internațional industria cafelei din România. Cu siguranță, acest premiu va reprezenta un catalizator pentru performanța afacerii noastre, pentru că un astfel de rezultat trebuie să transpară în toate caracteristicile brandului 5 to go, de la calitatea produselor până capacitatea de transformare și adaptare la așteptările clienților și la evoluția pieței“, a declarat Radu Savopol.

Radu Savopol a avut viziunea de a dezvolta afacerea „5 to go”, în anul 2015, alături de Lucian Bădilă. Astăzi, „5 to go” cea mai accesată franciză din România, deja prezentă în 105 orașe din țară, potrivit comunicatului.

Rețeaua „5 to go” a atins pragul de 500 de cafenele deschise în România în anul 2023 și a înregistrat cea mai mare creștere de până acum în privința vânzărilor și a cifrei de afaceri, avansând pe locul 9 în topul european al lanțurilor de cafenele din Europa.

Organizate de Allegra Insights, o agenție importantă de cercetare din Marea Britanie, European Coffee Awards sunt cele mai prestigioase premii din sectorul european al cafelei și ospitalității, care promovează și celebrează excelența companiilor cu evoluție și rezultate spectaculoase. Gala, aflată la cea de-a 14-a ediție, aduce laolaltă an de an lideri de top din această industrie, iar câștigătorii sunt desemnați în urma unei analize realizate de o echipă de experți analiști și cercetători.

