Ștefan Mandachi, investiție de 1,8 milioane EUR în platforma sa de educație, mentorMag

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, cunoscut mai ales pentru brandul de restaurante Spartan sau pentru campania #ȘîEu, anunță acum că investește peste 1,8 milioane de euro în platforma onlinde de educație mentorMag, care urmează să se lanseze.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, 350.000 de euro au fost investiți deja ȋn producția și tipărirea primelor trei instrumente pentru dezvoltare personală: „Caietul de strategie”, „Caietul visurilor” și Cartea cu citate.

Restul capitalului anunțat va fi investit ȋn materiale educaționale pentru tineri și antreprenori - 1,3 milioane de euro, precum și ȋn marketing digital - 200.000 de euro.

„Eu folosesc aceste produse de autoeducație de peste 10 ani. În ultimii 5 ani, am numărat peste 12.500 obiective scrise în caietele mele de strategie. Dintre ele, 7% le-am trecut în categoria esențiale. Pornind de la experiența personală, am configurat o metodă bazată pe focus și esențialism. Ȋn cazul meu, au avut un efect uriaș, pe partea de dezvoltare personală și profesională și am convingerea că la fel va fi și ȋn cazul studenților și antreprenorilor. Tocmai de aceea, cel puțin anul acesta, nu urmăresc să fac profit din vânzarea produselor. Vreau doar să ajungă la cât mai multe persoane, iar eu să ȋmi recuperez costurile de producție”, susține Ștefan Mandachi.