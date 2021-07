Platformă digitală românească de închirieri de clădiri- finanțare de 1,5 milioane euro

O platformă IT românescă, prin care proprietarii de clădiri gestionează activitatea de închiriere și oferă potențialilor chiriași vizionări virtuale, a obținut o nouă investiție, de 1,5 milioane de euro, condusă de un fond de venture capital francez.

Startup-ul românesc Bright Spaces ridică a obținut investiția pentru platforma sa de leasing digital de la fondul francez Axeleo Capital, cu participarea Pi Labs, Sparking Capital, Growceanu și a unor angel investors.

Fondat în 2019, de Bogdan Nicoară și Andrei Constantin, Bright Spaces oferă o soluție prin care viitorii chiriași ai spațiilor de birouri pot vizualiza și interacționa în mod digital cu un spațiu, în 3D, pot descoperi principalele specificații tehnologice ale clădirii, punctele de interes, pot cere o ofertă sau planifica un tur live.

De cealaltă parte, proprietarii beneficiază de un Admin Panel integrat și ușor de folosit care centralizează date despre contractele încheiate, gradul de ocupare, potențiali clienți și cerințele specifice ale acestora (locuri de parcare, spațiu de depozitare etc.) și pot genera oferte HOT personalizate direct din platformă.

Această investiție va susține creșterea companiei, dezvoltarea de noi feature-uri tech și extindere pe noi piețe din Europa Centrală și de Est și Europa de Vest.

Bright Spaces este și unul dintre alumnii Pi Labs Accelerator, fiind selectat să participe în cunoscutul program de accelerare proptech în 2020, alături de alte 4 companii, dintr-un total de peste 600 de aplicanți.

Faisal Butt, Founder și CEO al Pi Labs, a declarat: “Înainte de pandemie, platformele de vizualizare erau deja în atenția noastră, cercetările noastre arătând că ele vor deveni instrumente esențiale pe termen lung și scurt, căci chiriașii și cumpărătorii încep să opteze pentru vizualizări și pre închirieri virtuale atunci când caută un spațiu potrivit.

De aceea am susținut Bright Spaces din prima zi de viață a startup-ului, înainte de pandemie, înțelegând că platforma lor interactivă 3D de vizualizare are potențialul de a deveni o soluție globală care transformă închirierea spațiilor office. Am fost impresionați de fondatori, Bogdan și Andrei, când au participat la acceleratorul nostru de anul trecut și suntem bucuroși să facem parte din povestea lor prin care schimbă modul în care dezvoltatorii, proprietarii, agenții și chiriașii prezintă și închiriază spații după Covid.”