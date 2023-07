Perioada de depunere a proiectelor pentru digitalizare IMM, la final. Număr record de proiecte scrise de firma de consultanță Goodwill Consulting!

Vineri, 30 iunie, a fost ultima zi în care au putut fi depuse proiectele de accesare granturi prin Programul de digitalizare a IMM-urilor. Prin acest program de finanțare, coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din România au putut obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, pentru a implementa tehnologii digitale, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ghidul Solicitantului a fost publicat în luna decembrie 2022, iar de atunci numeroși antreprenori și-au exprimat interesul pentru acest program, apelând la sprijinul unor firme de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile. Una dintre acestea este Goodwill Consulting, companie care, din anul 2008, oferă soluții complete pentru accesarea fondurilor europene și naționale în România.

Află mai departe câte proiecte au fost depuse până la închiderea sesiunii și descoperă care sunt următoarele programe regionale de digitalizare!

Potențial major pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii

Programul se adresează microîntreprinderilor (firme cu maximum 9 angajați), întreprinderilor mici (maximum 49 de angajați), întreprinderilor mijlocii (maximum 249 de angajați) și întreprinderilor mari (cu peste 250 de angajați).

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Programul de digitalizare IMM oferă sprijin pentru:

achiziții de hardware TIC;

achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

achiziții de tehnologii blockchain;

achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

achiziționare website de prezentare;

achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Prin aceste măsuri, firmele au posibilitatea de a se dezvolta și de a se adapta noilor cerințe digitale. Până la data de 30 iunie, ora 23.59, au fost depuse 7.188 de proiecte prin Programul Digitalizarea IMM-urilor din România, potrivit platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR. 570 de proiecte au fost scrise de Goodwill Consulting, cea mai mare firmă de consultanță pentru fonduri nerambursabile din România.

Interesul pentru digitalizare, stimulat prin întâlniri cu firmele mici și mijlocii din România

Începând cu perioada premergătoare publicării Ghidului Solicitantului, cinci organizații și-au propus să stimuleze interesul IMM-urilor pentru digitalizare. Astfel, Goodwill Consulting împreună cu Goodroid (RPA by Goodwill Consulting), Smis® (o platformă inovativă cu ajutorul căreia sunt simplificate demersurile de accesare a finanțărilor europene și naționale), Network One Distribution (NOD - cel mai mare distribuitor de tehnologie din România) și Raiffeisen Bank au organizat conferințe în București și în multe alte orașe din România pentru a-i informa pe cei interesați cu privire la PNRR - Digitalizare IMM. Ei au prezentat soluții de digitalizare și posibilități de finanțare și, în acest mod, potențialii beneficiari ai fondurilor au putut afla detalii legate de posibilitățile de implementare a tehnologiilor digitale necesare dezvoltării firmelor. În acest mod, aflând toate informațiile despre potențialul de dezvoltare a firmelor cu ajutorul fondurilor pentru digitalizare, a fost semnificativ ușurat demersul firmelor în vederea obținerii finanțării.

Iată ce a declarat Răzvan Gălățan, expert, director operațional Goodwill Consulting, la încheierea sesiunii de depunere a proiectelor:

„Cu mândrie afirm că am reușit să scriem și să depunem 570 de proiecte în cadrul apelului de Digitalizare IMM. A fost un drum lung început acum un an și jumătate, drum în care am străbătut țara la conferințe împreună cu partenerii noștri. Am încercat să educăm piața în direcția digitalizării, pentru că din punctul nostru de vedere este un pilon esențial în dezvoltarea țării. În ultimele săptămâni, echipa noastră de consultanți de la Goodwill Consulting, alături de colegii noștri de la Goodroid, s-au dedicat cu precădere elaborării acestor proiecte, conștienți de importanța lor în stimularea digitalizării în România. Am reușit un record intern, fiind prima sesiune în care am reușit să depășim numărul de 550 de proiecte, fapt care mă face să fiu extrem de mândru de echipa pe care o conduc. Am simțit că prin eforturile noastre aducem o schimbare palpabilă în evoluția digitală a țării și asigurăm prosperitatea viitoare a IMM-urilor în această eră digitală. Mulțumesc încă o dată și public tuturor clienților, partenerilor, autorităților și întregii echipe Goodwill pentru această reușită“.

Obține granturi pentru digitalizare IMM cu ajutorul Goodwill Consulting!

În continuare, IMM-urile din România au posibilitatea să aplice pentru alte fonduri destinate digitalizării activității, alocate prin programele regionale. La nivelul fiecărei regiuni vor fi apeluri distincte, agențiile pentru dezvoltare regională având funcția de autorități de management pentru programele regionale. Iată care sunt apelurile ce vor urma în domeniul digitalizării:

1. Programul Regional Nord Vest 1.2.1 - Digitalizare IMM se adresează IMM-urilor care au fost înființate cel târziu în data 3 ianuarie 2022 și sunt înregistrate în Regiunea Nord Vest. Ele pot obține o finanțare de min. 10.000 euro și max. 100.000 euro pentru investiții de natura activelor corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare cu o intensitate de max. 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Alocarea financiară a programului este de 16.764.706 euro.

2. Programul Regional Vest - Digitalizare IMM se adresează IMM-urilor din Regiunea Vest. IMM-urile pot beneficia de fonduri pentru achiziția echipamente hardware TIC, licențe, investiții în aplicații particularizate, inclusiv soluții de automatizare, pentru servicii pentru securitate cibernetică, platforme online de comercializare, servicii de găzduire și stocare, utilizarea tehnologiilor moderne ex. blockchain, big data, realitate virtuală. Valoarea proiectului trebuie să fie între 15.000 euro și 60.000 euro, iar contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum 24% pentru județul Timiș, 17% pentru județul Arad și 10% pentru Județele Caraș-Severin și Hunedoara. Alocarea financiară a programului este de 15,38 milioane euro.

3. Programul Regional Nord-Est 1.2 - Transformarea digitală a IMM-urilor se adresează întreprinderilor non-agricole care se încadrează în categoria IMM-urilor, care au fost înființate cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și au sediul social în Regiunea Nord-Est. Valoarea finanțării este min. 15.000 euro și max. 100.000 euro. Contribuția minimă a solicitantului este 10%. În cadrul apelului vor fi sprijinite operațiuni care implementează acțiuni pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin realizarea de: pagini proprii de internet, promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț etc. Alocare financiară este de 31.000.000 euro.

4. Programul Regional Centru 2.2 - Întreprinderi digitale pentru o economie avansată este ideal pentru societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor și vor să acceseze fonduri pentru achiziția de soluții digitale avansate de producție/servicii și administrare a afacerii. Valoarea finanțării este de min. 15.000 euro și max. 200.000 euro. Contribuția minimă a solicitantului este 10%. Alocarea financiară este de 32.014.709,88 euro.

5. Programul Regional Sud-Vest - Digitalizare în folosul IMM-urilor se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii și are în vedere următoarele activități orientative: adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, investiții în echipamente TIC, achiziția de aplicații software/licențe necesare, resurse de stocare și procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale, securitate cibernetica; soluții IT pentru comerțul electronic etc. Alocarea financiară este 21.126.000 euro.

6. Programul Regional Sud-Est - Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea Sud-Est se adresează IMM-urilor din mediul urban și rural și are ca scop sprijinirea transformării digitale a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și instrumentelor digitale, pentru a atinge o intensitate digitală cât mai mare. Alocare financiară este 14.149.027 euro.

7. Programul Regional București-Ilfov - Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM vizează investiții pentru adoptarea noilor tehnologii, a instrumentelor și serviciilor digitale utilizând sisteme TIC/ ERP/ aplicații web etc. (ex: digitalizarea comunicării cu furnizorii/clienții; digitalizarea colectării datelor; digitalizarea proceselor interne; digitalizarea managementului datelor financiare etc.). Alocare financiară este 35.000.000 euro.

Pentru că procesul de accesare a acestor fonduri poate fi unul anevoios, ai antreprenorii au nevoie de consultanță specializată care să te aducă mai aproape de obiectivele propuse. Astfel, poți beneficia de oportunitățile de finanțare a soluțiilor digitale pentru firma ta cu ajutorul specialiștilor în accesare de fonduri nerambursabile din cadrul Goodwill Consulting. Ai parte de sprijin în toate etapele acestui proces, începând cu verificarea eligibilității și a șanselor de câștig și până la

depunerea proiectului, realizarea deconturilor și a rapoartelor de progres. Fă primul pas spre dezvoltarea firmei tale solicitând o consultanță gratuită cu reprezentantul Goodwill din județul tău!

Articol susținut de Goodwill Consulting