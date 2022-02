Materiale de construcții: TeraPlast, vânzări în creștere accelerată pe timp de pandemie

Producătorul român de materiale de construcții TeraPlast, fondat de antreprenorul Dorel Goia (foto), a făcut vânzări în creștere accelerată în primii doi ani ai pandemiei COVID-19, 2021 și 2020, față de anul 2019.

Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast a atins 615 milioane de lei în 2021, cu 55% mai mult decât în 2020 şi aproape dublu faţă de 2019.

Profitul net al grupului a crescut în 2021 cu 50% faţă de 2020, până la 44,6 milioane de lei.

Rezultatul consolidat a fost influenţat pozitiv de operaţionalizarea unor investiţii programate (extinderea capacităţilor Diviziei Instalaţii şi a TeraPlast Recycling), dar a fost grevat de costuri nerecurente aferente pornirii investiţiilor noi, care s-au cifrat la aproape 3,7 milioane de lei.

Grupul anunţă că a continuat să vândă volume semnificative în pofida creşterii costurilor cu materiile prime şi a scăderii sectorului de construcţii în semestrul II al anului 2021.

Disfuncţionalităţile în lanţurile de aprovizionare au produs întârzieri în livrarea şi punerea în funcţiune atât a fabricii de ambalaje biodegradabile, cât şi pentru unele dintre liniile de producţie pentru business-ul de instalaţii. Întârzierile au generat costuri suplimentare cu salariaţii şi materialele de test care nu au mai putut fi recuperate până la finalul anului 2021.

"Din acest an, însă, aceste investiţii vor contribui mai vizibil la rezultate pozitive. O performanţă deosebită se remarcă pe piaţa externă, unde valoarea exporturilor s-a dublat faţă de anul anterior", mai arată grupul.

Ponderea exporturilor în total cifră de afaceri s-a situat la 14,4%, în linie cu obiectivul de 15% anunţat de reprezentanţii grupului la începutul anului 2021.

"Rezultatele confirmă traseul excelent pe care Grupul TeraPlast s-a aflat pe parcursul întregului an. Am avut un calendar ambiţios de investiţii în 2021, dus la îndeplinire chiar dacă, punctual, au apărut întârzieri de operaţionalizare. Proiectele noi apărute ca urmare a investiţiilor implementate au contribuit cu 11% în total EBITDA şi au generat 6% din profitul net consolidat. Am crescut deşi sectorul construcţiilor a înregistrat o contracţie şi ne-am atins obiectivul să câştigăm cotă de piaţă”, a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast.