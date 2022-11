Magazinul online Adore Me, cu echipă IT în România, cumpărat de Victoria's Secret, la un preț de cel puțin 400 milioane dolari

Compania americană Victoria’s Secret & Co., un lider mondial pe piața produselor de lux pentru femei, a anunțat că va cumpăra magazinul online de lenjerie intimă de damă Adore Me, un business american care are echipa de dezvoltare IT la București.

Prin acordul definitiv anunțat marți, Victoria’s Secret urmează să preia magazinul online american în totalitate, la un preț de 400 de milioane de dolari, cu eventuale plăți suplimentare în funcție de evoluție. Achiziția ar trebui să se finalizeze în ianuarie 2023, cu condiția unor aprobări din partea instituțiilor de reglementare.

Astfel, Victoria’s Secret urmărește să-și consolideze business-ul de comerț online, în condițiile în care Adore Me reușise să devină un rival al gigantului fashion&beauty, cu ajutorul tehnologiilor de eCommerce inovatoare, dezvoltate în mare parte în România.

Adore Me a fost inițiat de antreprenorul francez Morgan Hermand-Waiche, în SUA, în anul 2010, pe când era student la master la Harvard Business School. Anterior, el a lucrat la compania internațională de consultanță McKinsey, de unde l-a cooptat drept co-fondator pe Romain Liot, un alt francez. De asemenea, Gary Bravard a fost cooptat în echipa de cofondatori, cu care startup-ul de eCommerce a „decolat”.

Fondatorul Morgan Hermand-Waiche și-a deschis baza tehnologică în România, unde a găsit programatori și designeri buni. În București, compania americană deține firma Adore Me SRL, înregistrată în anul 2014. În 2021, firma bucureșteană, axată pe dezvoltare de software, a avut un număr mediu de 79 de angajați, în creștere constantă din anul 2014, când figura cu 2 salariați.

De asemenea, Adore Me SRL din București a obținut o cifră de afaceri de 21,7 milioane de lei și profit de 1 milion de lei, în anul 2021.

În echipa managerială a companiei americane am găsit, pe LinkedIn, români ca Eugen Neiculescu (Chief Experience Officer), Bogdan Lucaciu (director de tehnologie - CTO), Andrei Gigîrtu (vicepreședinte Adore Me pentru software incubation), Bogdan Ghervan (vicepreședinte pe growth & business technology).