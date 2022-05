[P] JUBA – Un nou concept de cafenea care se extinde în Romania

JUBA COFFEE este un Concept de Coffee to Stay care isi propune sa ofere clientilor sai o EXPERIENTA unica, inspirata si adusa din taramul Original al Cafelei. Astfel, JUBA aduce frumusetea AFRICII la indemana tuturor iubitorilor de Cafea de Specialitate sub promisiunea The Original COFFEE Experience.

Un concept pentru oamenii care iubesc sa Socializeze, muncesc Remote, sau vor sa stea Chill langa o ceasca de Cafea. A place for Socialize, Work & Chill.

JUBA este mai mult decat un Coffee Shop > JUBA este Socialize, Work & Chill. Suntem promotorii unei CONCEPT UNIC prin care oferim clientilor nostrii o Experienta Desavarsita, la baza careia sta cea mai buna CAFEA de specialitate.

Cuvintele cheie care ne definesc sunt: EXPERIENTA, LIBERTATE, AMBITIE, ORIGINALITATE, DESCOPERIRE, SINCERITATE.