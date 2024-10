Investitorul care a descoperit UiPath, către antreprenorii români: „Degeaba ai un produs bun, dacă nu ți-l cumpără și nu ți-l folosește nimeni”. VIDEO interviu cu Dan Lupu

Video: Ovidiu Popica

---

StartupCafe.ro: Investițiile de capital de risc au luat amploare și în România, dar nu sunt atât de populare pentru că sunt sunt canalizate doar în zona de startup-uri de tehnologie. Ce înseamnă să fii investitor de capital de risc, Dan, și în ce constă sistemul acesta de venture capital?

Dan Lupu: Investițiile de capital privat - că vorbim de capital privat aici - sunt de două feluri: de private equity și venture capital. În principal, private equity se adresează companiilor tradiționale, care au un business profitabil, industrii tradiționale, iar venture capital se adresează industriilor noi, tehnologia informației, biotehnologie. Sunt domenii în care există o rată crescută de risc tehnologic și există promisiunea unor creșteri semnificative datorită faptului că piețele sunt nou-create.

StartupCafe.ro: Deci practic investiți în viitor.

Dan Lupu: Da, investim în viitor, spre deosebire de investitorii în private equity, care investesc în companii ce sunt deja testate, sunt profitabile, au o piață bine înțeleasă și care cresc odată cu piața respectivă.

StartupCafe.ro: Cum ai ajuns tu, ca inginer român, pentru că la bază este inginer IT, să te ocupi de investii de venture capital? Pe vremea aceea bănuiesc că nu era foarte familiarizată piața din România cu de venture capital?

Dan Lupu: Da, eu am făcut Liceul de Informatică și Facultatea de Calculatoare, dar imediat după aceea am făcut un MBA. Pe vremea aia, în 1996, exista un program româno-canadian de MBA, care cumva mi-a deschis mintea și am început să înțeleg partea economică care lipsea cu desăvârșire. Până în momentul respectiv, nu aveam idee ce înseamnă o companie. Singura idee pe care o aveam era că trebuie să mă angajez și să am un salariu bun. Și odată ce am terminat, mi s-a părut foarte interesantă partea de investiții și am început imediat cu analiză, analiza companiilor listate la bursă, după care am trecut în private equity. În 2007, am intrat la Intel Capital, care e fondul de investiții de capital de risc al Intel Corporation, și în 2012 m-am alăturat echipei de la Earlybird, care ridica atunci primul fond, sub brandul Earlybird, pentru Europa Centrală și de Est, Digital East Fund.

„La momentul listării, UiPath valora mai mult decât Petrom”

StartupCafe.ro: Pe Daniel Dines, fondatorul UiPath, cum l-ai găsit?

Dan Lupu: Eu fiind aici, în România, mă întâlnesc cu aproape oricine și am avut un fost coleg de MBA, care m-a sunat într-o zi să-mi spună că are un cunoscut care are ceva tehnologie, ceva venituri și ar vrea să ridice ceva capital. M-am întâlnit cu Daniel, am făcut click destul de repede, am înțeles produsul și, ca fond, ne-a luat ceva să închidem investiția, dar până la urmă am reușit să închidem.

StartupCafe.ro: Listarea UiPath pe Bursa de la New York a fost un eveniment unic în istoria economică a României. Este prima companie pornită din România care ajunge să listeze pe pe Bursa de la New York. Și cea mai mare companie din istoria României, companie privată, că nu pot să compar cu vreun colos industrial...

Dan Lupu: Ba da, ai putea să compari. La momentul listării, UiPath valora mai mult decât Petrom, BCR și o grămadă de alte firme de stat.

StartupCafe.ro: Da, da, tocmai de asta voiam să te întreb ce a însemnat IPO-ul UiPath pentru oamenii care au investit în fondul tău, pentru așa-numiții limited partners, cei care au investit ce return au avut datorită listării UiPath pe bursă?

Dan Lupu: Toți cei care au fost investitori în fondul nostru, Digital East Fund I, au fost extrem de mulțumiți. Fondul probabil că e unul din cele mai performante fonduri europene din istorie și, evident, e un succes pentru toți cei care au fost implicați în asta, de la Daniel la angajați și ceilalți investitori.

StartupCafe.ro: De unde provin acești investitori limited partners, sunt și investitori individuali și instituționali?

Dan Lupu: În cazul nostru, marea majoritate au fost investitori instituționali, chiar un tip special de investitori instituționali, așa-numitele entități transnaționale, aceste entități gen BERD, BEI, IFC, care aveau un mandat de a investi în zone care se dezvoltă, cum e Europa Centrală și de Est, prin intermediul unor noi manageri de fonduri de investiții, cum eram noi la momentul respectiv.

StartupCafe.ro: Care este istoricul vostru ca fond, cum ați funcționat voi până acum și ce s-a schimbat acum? Pentru că am văzut și noi această informație plecată de la Earlybird, de la echipa din Germania, privind numirea ta în funcția de venture partner pe Europa Centrală și de Est...

Dan Lupu: Noi am pornit în 2012 să ridicăm Digital East Fund I, sub brandul Earlybird. Eram patru parteneri, cu unul dintre fondatorii Earlybird, care e un administrator de fonduri de investiții care a început în Germania în 1997, deci avea deja un track-record semnificativ. Ei făcuseră deja două investiții în zonă, investiseră în Peak Games (producător de jocuri din Turcia - n.r.) și într-o firmă din Cehia.

Au încercat inițial să facă un fond pan-european. Din cauza diferențelor de apetit al investitorilor - investitorii din fondul din vest nu voiau să aibă nimic de-a face cu ce era la momentul respectiv „estul sălbatic”. În același timp, cei care ar fi vrut să investească în Europa de Est, cum sunt BERD, IFC, BIRD, nu puteau să investească în Europa de Vest, fiind deja piață matură. Și atunci singura soluție a fost să creăm două fonduri complet separate, care împărțeau doar brandul, fără să aibă o structură comună, nici măcar în partea de back-office.

Și am început să investim. Cele două entități investeau separat in Europa de Est și Europa de Vest și atunci noi ne-am dezvoltat ca fond independent, folosind brandul Earlybird. După aceea, în 2019, am ridicat al doilea fond, Digital East Fund II, cu structură similară, cu trei din cei patru parteneri care am pornit cu Digital East Fund, după care am continuat să facem investiții în zonă. Anul trecut, eu am luat decizia să nu continui cu echipa, cu foștii mei parteneri din Digital East Fund. Roland Manger, care unui din era unul din fondatorii Earlybird, s-a retras și am considerat că nu mă mai regăsesc în structura care rămânea. Practic, din cei patru parteneri, numai unul inițial din Digital East Fund, doar unul a rămas activ în Digital East Fund III. Și, în același timp, înțeleg că ei au luat o decizie să se separe de Earlybird, ceea ce pentru mine a fost o mișcare pe care eu am perceput-o ca pe o oportunitate, pentru că până la urmă eu am investit sub brandul Earlybird în ultimii 12 ani. Și, în urma unor discuții avute cu echipa din vest, am decis să mă alătur lor, tocmai pentru a putea continua să fac alături de ei investiții în Europa de Est, ceea ce am făcut și până acum.

StartupCafe.ro: Dar totuși din Digital East Fund, voi aveți investiții curente, existente, cum e la noi FintechOS, o companie în plină ascensiune în momentul de față.

Dan Lupu: Da, eu în momentul în care am luat decizia de a nu fi parte din Digital East Fund III, pe care am comunicat-o în timp util partenerilor mei, în același timp le-am spus că voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de partener în Digital East Fund I și II, ceea ce înseamnă că în continuare sunt responsabil pentru investițiile pe care le-am făcut. Reprezint fondurile în consiliile de administrație și urmez procesul de a contribui la dezvoltarea companiilor și eventual de a le ajuta să iasă, să se vândă.

StartupCafe.ro: Am înțeles. Deci aceste companii, acești antreprenori vor avea în tine în continuare un interlocutor și un partener, aici.

Dan Lupu: Da, da, da, rămân parte din consiliul de administrație al FintechOS, sunt în continuare în consiliul de administrație de la DCS Plus, de la Photoneo, în continuare, am aceeași poziție în fondurile I și II.

StartupCafe.ro: Spune-ne te rog, Dan, ce vei face mai departe, care sunt planurile tale în perioada următoare alături de echipa în care ești acum de la Earlybird Venture Capital, echipa din Germania?

Dan Lupu: Practic nu se schimbă nimic. Brandul Earlybird a fost prezent în Europa de Est în ultimii 12 ani. E o echipă pe care eu o cunosc destul de bine, am colaborat de mai multe ori de-a lungul anilor și acuma echipa investește din fondul său cu numărul opt. un fond care a atras deja capital, este operațional, are în target să ridice 300 de milioane de euro și există disponibilitate, există interes, există resurse pentru a continua să investim în Europa de Est.

StartupCafe.ro: Deja ați început să investiți?

Dan Lupu: Da, da. În lumea fondurilor de capital de risc, practic faci o primă închidere a fondului, moment în care fondul devine operațional, după care începi să faci investiții și continui să cauți fonduri și investitori care să-ți dea mai mult capital. De obicei, perioada asta durează încă un an, un an și jumătate.

StartupCafe.ro: Acum, că te-ai alăturat acestei echipe și tu, practic putem spune că echipa din Germania intră în Europa Centrală și de Est? Ei pot să investească aici prin tine?

Dan Lupu: Cred că e o chestie de semantică, pentru că, până la urmă, Earlybird, ca brand, este cunoscut în Europa de Est. Faptul că e vorba de un vehicul nou e puțin relevant. Și în cazul Digital East Fund I, II și III, de fiecare dată au fost vehicule diferite, deci entitatea legală a fost diferită. Deci mesajul foarte clar este că Earlybird a avut prezență în Europa de Est în ultimii 12 ani, eu am fost parte din echipa care a făcut investiții în zonă, continui să fac același lucru folosind același brand și colaborând cu o echipă în care eu am încredere.

„Soluțiile cu adevărat bazate pe inteligența artificială sunt destul de puține”

StartupCafe.ro: Ce startup-uri ai în vedere, ce tehnologii, ce stadiu de dezvoltare?

Dan Lupu: Investim ca lead investor, deci ca investitor principal, în startup-uri din stadii incipiente de dezvoltare: pre-seed, seed, series A. Și, personal, înțeleg mai bine partea de B2B software, deci software pentru pentru companii, precum și deep-tech, companii care au tehnologie foarte dezvoltată. Eu nu înțeleg mare lucru de rețele sociale, e-commerce ș.a.m.d.

StartupCafe.ro: Inteligența atificială e pe val acum, toată lumea întreabă de ea.

Dan Lupu: Da, sunt oameni care includ inteligența artificială în deep-tech, sunt oameni care o includ în B2B software. Până la urmă, cred că 90% din startup-urile pe care le văd acuma au ceva de-a face cu inteligența artificială.

StartupCafe.ro: Cum vezi acum inteligența artificială, pentru că acum orice startup care vrea să atragă finanțări trebuie să includă și ceva legat de inteligență artificială?

Dan Lupu: Da, exact. De multe ori e forțată includerea respectivă și e ușor să-ți dai seama că e forțată.

StartupCafe.ro: Ai întâlnit?

Dan Lupu: Da, evident, evident. 90% din cei care pitch-uiesc au ceva legat de inteligență artificială. Acum câțiva ani, 90% aveau ceva legat de crypto sau de IoT (internetul lucrurilor). Dar cu un pic de experiență, îți dai seama care sunt cu adevărate temele majore.

StartupCafe.ro: Dar dintre acestea 90%, în percepția ta, cam ce procent au într-adevăr o tehnologie de inteligență artificială justificată, să-i spunem?

Dan Lupu: Procentul e destul de mic. Dacă ne uităm, soluțiile cu adevărat bazate pe inteligența artificială sunt destul de puține. Chiar săptămâna asta e să fiu la conferința How to Web, la lansarea unui raport despre tehnologia de inteligență artificială în zonă și tocmai unul din concluzii este că e destul de puțin folosită în regiune. Și întrebarea e „de ce?” și realitatea este că sunt puține soluții care cu adevărat folosesc inteligența artificială.

StartupCafe.ro: Ce tip de antreprenori cauți? Adică ai văzut în experiența ta, pentru că tu cunoști și vestul Europei și chiar și America, ai văzut diferențe între antreprenorii din România și cei din vestul Europei sau din altă parte?

Dan Lupu: Da, cred că pot să spun că sunt diferențe clare, sunt diferențe culturale, sunt diferențe de background, de înțelegere a piețelor, de înțelegere a dinamicii de investiție și trebuie să ai capacitatea să înțelegi astea și să treci poate de lucruri care sunt mai puțin dezvoltate, dar care până la urmă pot fi rezolvate pe parcurs sau care se pot schimba. De multe ori, văd aici echipe care sunt foarte tehnice, care au înțelegere foarte bună a tehnologiei și care dezvoltă produse foarte, foarte complicate și foarte relevante. Dar de multe ori lipsește partea de înțelegere a business-ului, a pieței și a modului în care produsul trebuie vândut, pentru că, oricât de bun ar fi un produs, el trebuie vândut.

StartupCafe.ro: Dan, de regulă, noi îi întrebăm pe investitorii în startup-uri ce să facă antreprenorii să obțină investiții. Te-aș întreba pe tine ce să nu facă antreprenorii români.

Dan Lupu: N-ar trebui să se mai bazeze pe ideea că finanțarea vine fără să reflecte gradul de dezvoltare a firmei. Sunt exemple inclusiv în portofoliul nostru în care firmele au ridicat finanțare, s-au dezvoltat, n-au reușit să se dezvolte astfel încât să justifice o nouă rundă de finanțare și au trebuit să se închidă. Ăsta e, până la urmă, un proces natural și de asta se numește capital de risc, din cauză că riscurile sunt sunt foarte clare. Atâta că în anii precedenți disponibilitatea capitalului era atât de mare, încât de multe ori firme care ar fi trebuit să se închidă nu s-au închis, dar nu mai suntem acolo. În ultimii 3 ani, să spunem, disponibilitatea capitalului de risc a scăzut și atunci cei care reușesc să ridice runde de investiții ulterioare sunt puțini și sunt numai cei care au rezultate care să justifice chestia asta.

StartupCafe.ro: Deci investitorii nu prea mai au răbdare?

Dan Lupu: Investitorii au mare răbdare. Dar răbdarea trebuie justificată prin progrese clare, atât la nivel de produs cât și la nivel de piață. Degeaba ai tu un produs bun, dacă nu ți-l cumpără și nu ți-l folosește nimeni.

StartupCafe.ro: De exemplu, lui GoodLegal ce i-a lipsit ? A pornit cu o echipă bună. Fondatorul avea un istoric și în domeniul ales, juridic, a atras finanțări și totuși i-a lipsit ceva să meargă mai departe.

Dan Lupu: Au dezvoltat un produs interesant, numai că procesul de dezvoltare a durat prea mult și n-au mai avut timp să intre în piață și să găsească suficienți clienți care să folosească platforma. Chiar dacă noi credeam că produsul e bun, în afara unei validări independente prin piață, prin clienți care să folosească produsul respectiv, nu a existat interes de la noi investitori să continue să investească. Până la urmă, să funcționeze. Cum ieși dintr-o investiție de genul ăsta e puțin relevant. Important e ca produsul pe care îl oferă sau serviciul să fie folosit cu adevărat în piață.

StartupCafe.ro: Voi pune unde mergeți cu seriile de investiții?

Dan Lupu: Noi continuăm să investim în runde ulterioare. Sigur, după seria A nu vom mai fi lead investors, dar în funcție de disponibilitatea de capital și de modul în care se dezvoltă firma putem continua să fim parte dintr-un consorțiu care finanțează.

StartupCafe.ro: Contează foarte mult și cine este lead investor în rundele de serie să reveniți și voi, să intrați în runde mai mari?

Dan Lupu: De obicei, o firmă bună va trage un lead investor bun, dar pentru noi ce e important este să fim convinși că firma se dezvoltă și să vedem lucrul ăsta în rezultatele pe care le are.

StartupCafe.ro: Uite, ar mai fi un exemplu. Cei de la Sessions - a fost și fondatorul lor la noi în studio - a spus și public că a întâmpinat anumite dificultăți, cu plata salariilor în startup-ul lui. Și pentru un start-up poate putem spune că e și normal să fie astfel de probleme. Ce a lipsit celor de la Sessions în cazul ăsta

Dan Lupu: N-am suficiente informații despre situația de la Sessions, dar din punctul meu de vedere e aceeași situație. Firma a atras finanțare, a dezvoltat un produs și produsul nu a ajuns să fie validat de către piață, în sensul că, nefiind validat de către piață, nu există un interes al unui nou investitor să continue să investească.

StartupCafe.ro: Earlybird Venture Capital are un istoric mai degrabă cu antreprenorii din Europa de Vest. De Europa Centrală și de Est v-ați ocupat voi, cei de la Digital East Fund. Aș vrea să revin la întrebarea anterioară, care sunt diferențele principale între antreprenorii din Vest și cei din România și ce aduci tu în echipa Earlybird acum?

Dan Lupu: Am văzut de multe ori situații în care sunt echipe foarte tehnice cărora lipsește un cofondator care să se ocupe de partea de go-to-market, de vânzări, de marketing și asta ridică semne de întrebare cu privire la potențialul de dezvoltare al firmei. Și eu cred că și cultural și datorită experienței din ultimii 12 ani, cred că pot să îmi dau seama cine poate să facă saltul și să aibă succes, chiar dacă inițial nu are profilul ideal pentru tipul ăsta de investiții.

StartupCafe.ro: Mulți antreprenori din comunitatea noastră, a StartupCafe, mă întreabă „cum ne găsește” sau „cum îl găsim noi pe Dan Lupu” sau pe alți investitori în general? Tu unde îi găsești? Cum decurge procesul acesta? Te duci la evenimente, cum ajungi efectiv la startup-uri și fondatori?

Dan Lupu: E un ecosistem, e o lume în care te învârți și vorbești cu oamenii, te întâlnești cu ei și afli de la cineva că cineva cunoaște pe altcineva, care cunoaște pe altcineva și care s-ar putea să fie interesant. Acum e și un anumit grad de auto-selecție, pentru că în momentul în care ai o idee trebuie să înțelegi care e profilul investitorului ideal. Eu mă întâlnesc sau vorbesc cu foarte mulți oameni și de fiecare dată întreb cine pe cine cunoaște, ce a mai auzit? Că lucrurile se schimbă, apar idei de companii noi, apar echipe care se formează și trebuie să fii în piață, trebuie ca lumea să știe că ești interesat și că ai posibilitatea de a face investiții și cam ce fel de investiții? Tocmai de asta mie îmi place să fiu destul de direct, chiar dacă nu e lucrul cel mai ușor de acceptat și să spun destul de repede: „Da, mă interesează” sau „Nu, nu mă interesează”. Am limitări în privința a ceea ce pot înțelege și din fericire știu ce pot înțelege și ce nu pot înțelege. Și atunci îmi permit să spun destul de repede „Da, asta pot să înțeleg, asta nu”.

StartupCafe.ro: Deci dacă un startup nu obține finanțeare de la tine nu înseamnă neapărat că face el ceva greșit...

Dan Lupu: Absolut deloc, absolut deloc. Și de multe ori - chiar am avut discuția asta în ultima vreme cu echipe care au o idee bună, un produs bun, dar care nu au profilul care să le permită să fac să acceseze o finanțare de tip venture capital și asta nu înseamnă că e ceva în neregulă cu ei. Doar că un investitor de venture capital caută creștere foarte mare, care presupune și multe riscuri. De asta de multe ori, o firmă mică ce are un produs bun ar face mai bine să nu caute finanțare de tip venture capital pentru că se expune unor riscuri fără niciun fel de rost.

StartupCafe.ro: Care ar fi riscurile?

Dan Lupu: În momentul în care cauți creștere foarte mare te expui unor riscuri, va trebui să cheltui foarte mulți bani, depinzi de următoarea rundă de finanțare. Pe când dacă continui să te dezvolți în limita finanțării pe care ți-o dau operațiunile proprii, practic îți controlezi destinul și de multe ori e foarte bine să-ți controlezi destinul. Să crești o firmă, să faci undeva la 5-10 milioane de euro venituri și să fii profitabil e o chestie extraordinară pentru majoritatea oamenilor. Pentru un fond de venture capital nu e un rezultat bun, strict din cauza faptului că trebuie să investească niște bani care să se întoarcă cu de mai multe ori. Și atunci un investitor de genul ăsta te va împinge să iei decizii care sunt riscante, tocmai pentru că trebuie să caute creștere.

StartupCafe.ro: Caută scalarea, extinderea agresivă...

Dan Lupu: Caută creștere și atunci creșterea nu vine decât făcând ceva altfel decât piața și de multe ori ajungi să devii dependent de finanțare. Până acum, până în urmă cu 5 ani, finanțare exista, dar odată ce ea s-a oprit, sunt multe firme care nu au mai putut să continue pentru că n-au putut să acceseze următoarea rundă de finanțare. Dacă n-ar fi intrat în jocul ăsta, e posibil ca echipa să fi fost absolut stăpână pe situație și să nu trebuiască să depindă de finanțare, să poată să-și continue activitatea chiar în lipsa finanțării.

Diferența dintre cei care au succes și cei care nu au succes

StartupCafe.ro: Noi, în România, avem PNRR-ul, acest plan național de redresare și reziliență, care conține și o componentă de 400 de milioane de euro, bani publici, destinată fondurilor de venture capital și private equity. Nu sunt foarte multe echipe de management de investiții care să vină în momentul de față. Nici jumătate din acest capital nu a fost operaționalizat. Voi, Earlybird, din Germania, nu sunteți interesați de astfel de finanțări? De exemplu, există o echipă din Polonia care a operaționalizat, a atras fonduri din PNRR-ul României, evident, a luat și din piața privată.

Dan Lupu: Nu sunt specialist în PNRR, dar din ce știu, atragerea de fonduri din PNRR vine cu un anumit cu o cerință de a face un angajament să investești într-o anumită piață. Eu prefer să îmi păstrez flexibilitatea de a investi în oricare din piețele din regiune, pentru că nu ai cum să știi. Piețele nu sunt suficient de dezvoltate astfel încât să îți faci un angajament că urmează să atingi un anumit nivel de investiții, ca volum, într-un timp determinat.

StartupCafe.ro: Din acest fond cu numărul opt al vostru, ce runde acordați, între cât și cât?

Dan Lupu: Putem să începem cu tichete între 1 și 10 milioane de euro și putem să continuăm să investim după aceea.

StartupCafe.ro: Ce procent o opriți din companie?

Dan Lupu: Depinde de negocierea pe care o avem și de stadiul de dezvoltare al firmei. Sunt întotdeauna pachete minoritare. Obiectivul nostru este să ajungem la o deținere la sfârșitul, la sfârșitul perioadei de investiții, undeva între 15 și 20% din firma respectivă în care investim.

StartupCafe.ro: Dan, un mesaj către fondatorii, antreprenorii din România?

Dan Lupu: Oportunitățile există chiar și atunci când pare că nu există. Ele există și e foarte important să fie în stare să identifice oportunitățile și, mai mult decât atât, sa acționeze asupra lor. Asta e o teorie pe care o am, că toată lumea are acces la oportunități. Diferența dintre cei care au succes și cei care nu au succes este că cei care au succes identifică oportunitatea și, mai mult decât atât, acționează asupra ei.