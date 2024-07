Compania de roboți software UiPath concediază 10% din angajați la nivel global

Compania româno-americană de roboți software UiPath urmează să disponibilizeze 10% din personalul său, la nivel global, după ce, anul trecut, își crescuse numărul de angajați la subsidiara sa de la București.

Luni, 8 iulie 2024, Consiliul de Administrație al UiPath a decis concedierile colective, care urmează să afecteze estimativ 420 de angajați, din totalul de 4.200 pe care compania IT îi are la nivel mondial. Procesul de reducere de personal este așteptat să se finalizeze până la sfârșitul primului trimestru al anului fiscal 2026, adică până pe 30 aprilie 2025.

„Această reducere a forței de muncă are ca scop stimularea eficienței operaționale și focalizarea pe client. Aceste schimbări reflectă eforturile de a remodela organizația prin eficientizarea structurii companiei, în special în funcțiile operaționale și corporative, acordând prioritate investițiilor noastre de lansare pe piață și concentrându-ne investițiile pe cercetare și dezvoltare în inteligența artificială și impulsionarea inovației pe platforma noastră” - a anunțat UiPath într-o notă transmisă Comisiei americane de supraveghere a piețelor (SEC).

Compania estimează că va suporta costuri cuprinse între 15 și 20 de milioane de dolari cu salariile compensatorii acordate lucrătorilor care vor fi concediați, la care se adaugă alte costuri contractuale între 2 și 5 milioane de dolari.

Aceasta este prima decizie majoră de când fondatorul UiPath, Daniel Dines, a revenit în funcția de CEO (director general) al companiei. Acesta va fi al patrulea val de concedieri operate de UiPath. În 2022, compania a dat afară 450 de oameni, în cadrul a două valuri de disponibilizări globale. De asemenea, în anul 2019, înainte să se listeze pe Bursa de la New York, UiPath a renunțat la 400 de angajați.

În schimb, subsidiara din România a companiei globale, UiPath SRL, și-a crescut numărul de angajați de la 1035 în anul 2022 la 1112 în anul 2023. Practic, în anul 2023 schema de personal a SRL-ului bucureltean a crescut cu 77 de oameni, reprezentând o majorare cu 7,4% față de anul 2022. Practic un sfert dintre salariații companiei globale sunt angajați pe firma din București.

La nivel global, în ultimul său an fiscal întreg, care s-a încheiat la 31 ianuarie 2024, compania IT româno-americană UiPath, listată pe Bursa de la New York, a raportat venituri totale de 1,308 miliarde de dolari, în creștere cu 24% față de precedentul an fiscal.

UiPath Inc. a raportat o pierdere netă de 89,8 milioane de dolari, în ultimul său an fiscal, în scădere totuși față de anul fiscal precedent, când a ieșit pe minus cu 328,3 milioane de dolari.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

Marți, acțiunile companiei pe Bursa de la New York erau cotate la 11 dolari și 94 de cenți, cu o tendință de scădere. Valoarea de piață a companiei a scăzut până la 6,84 miliarde dolari, mult sub nivelul de aproape 40 de miliarde de dolari de la momentul listării pe NYSE.