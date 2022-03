[P] Laur Neagu, Director Executiv Te Fac Programator: “Ce e val, ca valul trece. Important rămâne să investești continuu în tine”

În contextul tumultului global constant al ultimilor doi ani, am avut o discuție despre educație, reconversie profesională, și profesiile viitorului cu Laur Neagu, Director Executiv Te Fac Programator, Forbes 30 under 30 Romania ediția 2021, și doctorand în sisteme automate de învățare.

REPORTER: Ce soluții vezi pentru problemele educaționale actuale?

Laur Neagu: Cred că, indiferent ce s-ar întâmpla la nivel global, administrațiile locale vor trebui să facă un efort susținut

REPORTER: Cum consideri că a decurs procesul educațional românesc în ultimii 2 ani, de când a debutat pandemia COVID-19?

Laur Neagu: Cu siguranță, la debutul pandemiei nu am fost pregătiți să desfășurăm în condiții optime școala online. Nici noi, însă nici alte state occidentale mai dezvoltate. A fost un haos general primele luni, iar în statele slab digitalizate, îndrăznesc să spun că a fost un dezastru. Ulterior, fiecare țară a adoptat propriile reguli în școli, iar la nivel universitar - fiecare entitate. Ce am constatat ca tendință în țările occidentale este prioritizarea școlii în format fizic, pentru a fi mai eficienți educațional și totodată, în cazul celor mici, pentru a lua presiunea de pe părinții lor – care au trebuit să fie și angajați cu normă întreagă și supraveghetori pentru copii, cât timp sunt acasă. În România, decizia de revenire în sălile de clasă a fost amânată mult timp, și cred că asta ne va costa pe termen lung. Fără un cadru proprice studiului acasă și educarea tinerilor în acest sens, învățământul online nu poate fi eficient.

entru a desfășura activitățile școlare într-un format eficient. Care, pentru moment, dintr-o perspectivă generală, macro, implică studiul în format fizic. Cu siguranță există soluții eficiente educaționale pentru studiu hibrid, parțial online, dar avem nevoie și de mentalitatea și deschiderea elevilor, cât și pregătirea profesorilor. Iar asta se educă, ia timp. Trecem vremuri grele, însă cum zicea și Eminescu – “Ce e val ca valul trece”. Mai mult ca niciodată, tinerii trebuie să investească continuu în educația lor. Tehnologii, practici, meserii, interese, se schimbă de la o zi la alta. Și asta se va accelera în următoarele luni.Educația trebuie să rămână prioritatea oricărui stat. „Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara.”, zicea Spiru Haret.

REPORTER: Care a fost impactul COVID-19, din perspectiva ta, asupra mediului de afaceri românesc? Au fost firmele de tehnologie afectate major?

Laur Neagu: HORECA a fost în prima linie, și mulți au fost forțați să pună lacătul pe afacerilor lor. A fost extrem de greu pentru multe domenii însă, de la început de an, a apărut o rază de speranță prin relaxarea restricțiilor la nivel global. Și mă bucură că, oricât de greu le-a fost, antreprenorii au dat o lecție de umanitate tuturor – foarte multe pensiuni, hoteluri din țară au primit refugiați ucrainieni încă din prima zi de război.

Mediul antreprenorial românesc din zona de tehnologie nu a fost afectat de ultimele evenimente. Din discuțiile purtate constant cu antreprenorii români, cea mai mare provocare a lor a fost menținerea și măsurarea corectă a eficienței angajaților de acasă.

REPORTER: Cum a funcționat proiectul Te Fac Programator perioada aceasta? Ce povești de success aveți?

Laur Neagu: Formatul online s-a dovedit eficient în cadrul Academiei Te Fac Programator. Dat fiind pregătirea trainerilor, și educarea constantă a studenților. Încă de la începutul pandemiei am pornit, în medie, câte o clasă de începători pe lună – fie online, fie hibrid (filmat în timp real dintr-o sală de curs parteneră din țară). Menținem un număr constant de 80-100 studenți activi și am dublat în ultimul an lanțul de firme partenere, unde sunt poziții deschise pentru începători, pe diverse tehnologii, în orice moment.

Cât despre povești de success - avem destule din fericire, am menținut rata de 10% promovabilitate a proiectului Devin Programator. Și angajare a absolvenților aproape de acest procent. Las mai jos câteva povești de success ale absolvenților noștri.

REPORTER: Este programarea o meserie de viitor? Când să mă apuc de programare?

Laur Neagu: Digitalizarea și automatizarea au schimbat modul în care lucrăm și interacționăm, și vor continua să o facă. Pentru următorii 25 ani, eu cred că programarea este un pariu cu șanse mari de reușită. Noi, la Te Fac Progrmator, te ajutăm să încerci, să vezi dacă programarea este sau nu pentru tine. Avem grupe noi pentru începători ce vor fi lansate la începutul primăverii – din 7 sau 11 martie, în București, Pitești sau cu opțiune de participare online, videoconferință. Mai multe detalii pe https://te-fac-programator.ro/ .