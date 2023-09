INTERVIU Håkon Haugli, CEO Innovation Norway: Cooperarea între companiile românești și norvegiene, deși provin din medii culturale și geografice distincte, s-a dovedit a fi de succes

Håkon Haugli, CEO Innovation Norway, a discutat în cadrul unui interviu despre oportunitățile de finanțare din cadrul Mecanismului de Finanțare al Granturilor SEE și Norvegiene disponibile pentru antreprenorii români, scopul acestor oportunități, interesul antreprenorilor români pentru afaceri în domeniul energiei și mediului și motivele pentru care aceste domenii sunt atât de importante acum, dar și despre finanțarea energiei regenerabile, oportunitățile ce pot fi găsite la Innovation Norway și și cum pot fi acestea accesate și cooperarea dintre companiile românești și cele norvegiene.

Ce oportunități de finanțare din cadrul Mecanismului de Finanțare al Granturilor SEE și Norvegiene au fost disponibile pentru antreprenorii români?

Ne apropiem de finalul Mecanismului de Finanțare al Granturilor SEE și Norvegiene pentru perioada 2014-2021. În România, Innovation Norway este Operatorul de Fonduri pentru Programul de Dezvoltare a Afacerilor și pentru Programul de Energie. Alocarea totală este de 107 milioane de euro, dintre care 43 de milioane de euro pentru Programul de Afaceri și 62,8 milioane de euro pentru Programul de Energie.

Care este scopul acestor oportunități de finanțare?

Scopul Granturilor SEE și Norvegiene este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale cu 16 țări din Europa, inclusiv România. Facem acest lucru susținând proiecte referitoare la:

Tehnologii, procese și servicii inovatoare

Dezvoltarea durabilă a afacerilor

Îmbunătățirea practicilor și proceselor în afaceri existente

Dezvoltarea și implementarea produselor și serviciilor inovatoare.

Cum evaluați interesul antreprenorilor români pentru afaceri în domeniul energiei și mediului?

Având în vedere faptul că, de la începutul perioadei de programare, am primit un total de 634 de cereri de proiecte - 352 în cadrul Programului de Dezvoltare a Afacerilor, Inovare și IMM-uri și 282 în cadrul Programului de Energie - interesul pare să fie destul de ridicat. Cel mai mare interes s-a înregistrat în cadrul apelului pentru Alte Surse de Energie Regenerabilă din Programul de Energie - concentrat în principal pe finanțarea energiei solare - unde am primit 73 de cereri și am finanțat 56 de entități, de la entități publice până la ONG-uri, până la companii mici și mari.

De ce sunt aceste domenii de afaceri atât de importante acum?

Aceste domenii de afaceri sunt cruciale în contextul european actual din mai multe motive. Ele abordează direct provocările globale urgente, cum ar fi schimbările climatice și sustenabilitatea. Finanțarea din partea Granturilor SEE și Norvegiene susține tehnologii inovatoare, practici de afaceri durabile și tranziția către surse de energie regenerabilă. Acest lucru nu numai că reduce impactul asupra mediului, ci și stimulează creșterea economică prin crearea de locuri de muncă verzi, promovând progresul tehnologic. În plus, finanțarea inițiativelor verzi îmbunătățește eficiența energetică, securitatea și stabilitatea pieței. Aceste inițiative semnalează un angajament față de un viitor durabil, oferind afacerilor încredere să investească în tehnologii și procese ecologice, conducând în cele din urmă la o economie globală mai rezilientă și competitivă.

Ce tip de finanțare a adus cel mai mare beneficiu și creștere pentru antreprenori?

În experiența noastră, abordarea de finanțare care a dus în mod constant la cel mai mare beneficiu și creștere pentru antreprenori este inițiativa noastră în cadrul căreia am finanțat 32 de start-up-uri dintr-un număr de 90 de aplicații primite. Ceea ce face această inițiativă de impact este faptul că majoritatea antreprenorilor pe care îi sprijinim au optat pentru soluții inovatoare, bazate în primul rând pe Inteligența Artificială (IA) sau Învățarea Automată (ML).

Scopul nostru cu această finanțare în cadrul Programului de Afaceri este de a accelera drumul acestor start-up-uri către pregătirea pentru piață. Prin furnizarea de sprijin financiar și resurse adaptate nevoilor lor unice, am asistat la progrese remarcabile în rândul start-up-urilor finanțate. Acestea reușesc nu numai să dezvolte tehnologii de vârf, ci și să facă pași semnificativi în penetrarea pieței și în perfecționarea produsului.

Start-up Quick Legal la StartUpGrind Global Conference in Silicon Valley

Referitor la finanțarea energiei regenerabile, ce ne puteți spune?

Finanțarea noastră pentru energie regenerabilă în cadrul Programului de Energie a adus la viață o varietate de proiecte de impact. Dintr-un punct de vedere social, probabil cele mai de impact sunt proiectele finanțate prin apelul de Electrificare a Gospodăriilor, în cadrul căruia, prin Granturile SEE și Norvegiene, am oferit sprijin financiar pentru electrificarea gospodăriilor și comunităților în care conectarea la rețeaua electrică nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic. Un exemplu este comuna Siriu din județul Buzău.

În afară de finanțare, ce alte oportunități pot găsi antreprenorii români la Innovation Norway și în programele dvs. și cum pot fi acestea accesate?

Antreprenorii români au o varietate de oportunități în afara finanțării la Innovation Norway și în programele sale. Pe 26 septembrie 2023, în timpul Oslo Innovation Week, va avea loc un eveniment dedicat promovării conexiunilor în ecosistemul de start-up-uri din Oslo. Acest lucru include sesiuni de potrivire, oferind perspective valoroase de networking.

Privind înainte, Evenimentul Green Deal din 13-14 martie 2024 pune accentul pe colaborarea în practici de afaceri durabile. Construiește pe succesul conferinței ‘Business Cooperation on Blue Growth’ din 2022, oferind o platformă pentru ca întreprinderile să se angajeze cu Pactul Verde European.

În plus, un eveniment de potrivire în România concentrat pe Fondul de Redresare și Reziliență al UE se află în perspectivă. Acest eveniment va scoate în evidență soluții energetice inovatoare, oferind o platformă unică pentru antreprenorii români să-și prezinte ideile și să obțină posibile parteneriate. Aceste evenimente servesc ca și canale importante pentru antreprenori să se conecteze la o rețea mai largă și să exploreze oportunități de colaborare.

În toți acești ani în care Norvegia a sprijinit antreprenorii români și alți beneficiari din România, ne-ați putea da un exemplu de companie românească care a făcut uz eficient de oportunitățile oferite?

Promateris, o companie de prelucrare a plasticului, se evidențiază ca un exemplu de succes al sprijinului oferit de Norvegia pentru antreprenorii români. Cu trei proiecte finanțate prin granturile SEE și norvegiene, Promateris a devenit un lider în alternativele de ambalare durabilă. Inițiativele lor inovatoare, inclusiv produsele din bioplastice obținute din amidon de porumb, exemplifică angajamentul companiei față de mediu. Aceste proiecte nu doar că i-au adus recunoaștere, ci au poziționat Promateris ca un pionier în Europa de Est în producția de materii prime pe bază de amidon de porumb. Succesul lor subliniază impactul pozitiv al sprijinului oferit de Norvegia asupra afacerilor românești, stabilind un standard pentru practici durabile în regiune.

Cum apreciați modul în care companiile românești și norvegiene cooperează? Țările noastre fac parte din două zone geografice și culturale diferite ale Europei. Este ușor sau dificil pentru antreprenorii români și norvegieni să lucreze împreună ca parteneri?

Cooperarea între companiile românești și norvegiene, deși provin din medii culturale și geografice distincte, s-a dovedit a fi de succes. Deși pot fi necesare ajustări inițiale, angajamentul comun față de inovație și sustenabilitate stimulează parteneriate productive. Diversitatea în perspective îmbogățește colaborarea, ducând în cele din urmă la beneficii reciproce. În rezumat, deși pot exista provocări inițiale, dorința de a învăța și de a se adapta creează parteneriate fezabile și avantajoase pentru antreprenorii din ambele țări.

Cum ați colaborat până acum cu instituțiile românești?

În ceea ce privește instituțiile publice, avem o colaborare excelentă cu Punctul Focal Național al Granturilor SEE și Norvegiene, care se află sub Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene din România. Colaborăm, de asemenea, îndeaproape cu Ministerul Energiei, Ministerul Mediului și Agențiile Regionale de Dezvoltare. Avem întâlniri periodice și colaborăm în majoritatea aspectelor implementării Programului.

În timpul fazei de implementare a programului, folosim instrumente de colaborare pentru a comunica cu partenerii noștri de program din cadrul Programului de Energie, respectiv Ministerul Mediului, Direcția Norvegiană pentru Resurse de Apă și Energie, Autoritatea Națională de Energie, și în cadrul programului de afaceri cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Centrul Islandez pentru Cercetare. Aceste instrumente facilitează comunicarea în timp real și monitorizarea proiectelor, permițându-ne să coordonăm eforturile eficient. Prin aceasta, putem valorifica expertiza și resursele colective ale acestor parteneri, asigurând succesul programului. In imagine: CEO Innovation Norway Håkon Haugli la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

CEO Innovation Norway, Håkon Haugli, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Care sunt următoarele etape în cooperarea Norvegia-România în domeniul inovației?

În afară de evenimentele care urmează, precum Evenimentul Green Deal din 13-14 martie, suntem optimiști că Mecanismul de Finanțare al Granturilor SEE și Norvegiene pentru perioada 2021-2027 va aduce la fel de multe oportunități pentru cooperarea în inovație și domenii adiacente ca și cel actual. Este de înțeles că parteneriatele de afaceri stabilite între Norvegia și România vor continua și vor aduce rezultate financiare semnificative atât pentru Norvegia, cât și pentru România. În prezent, noul Mecanism de Finanțare este în proces de negocieri la nivelul Comisiei Europene și al statelor EFTA și ar trebui să avem curând informații privind progresul acestora.

Despre Innovation Norway

Innovation Norway reprezintă cel mai important instrument al Guvernului norvegian pentru inovare și dezvoltarea întreprinderilor și industriei norvegiene. Innovation Norway sprijină companiile în dezvoltarea avantajului competitiv și în promovarea inovației.

În România, Innovation Norway administrează două programe: Programul de Energie și Programul de Dezvoltare a Afacerilor.

Despre Programul de Energie în România

Programul de Energie în România, administrat de către Innovation Norway, își propune să promoveze utilizarea unei energii mai puțin intens emisive în carbon și să sporească securitatea energetică, oferind granturi pentru investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și electrificarea gospodăriilor. Finanțarea Programului este asigurată prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, care contribuie la dezvoltarea socială și economică în 10 țări europene, inclusiv România.

Despre Programul de Dezvoltare a Afacerilor

SMEs Growth Romania este un program de dezvoltare a afacerilor care își propune să sporească crearea de valoare și creșterea sustenabilă în sectorul de afaceri din România. Programul face parte din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene își propun să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.

Pentru a fi la curent cu rezultatele si optiunile de finantare oferite de Granturile SEE si Norvegiene, accesati urmatoarele pagini de social media:

Articol susținut de Innovation Norway