Startup-urile românești se pot înscrie online pe platforma Bravva Angels, pentru a avea șanse la investiții de până la 250.000 de euro fiecare din partea acestei comunități de investitori individuali care finanțează afaceri fondate de femei.

Bravva Angels este o comunitate de investitori de tip Business Angel din Romania, dedicată susținerii startup-urilor cu cel puţin o femeie printre fondatori.

Pe lângă investiții, startup-urile care au printre fondatori cel puțin o femeie pot obține și programe de pregătire pentru investiţii. Procesul include intrarea ȋn comunitatea Bravva, iar apoi parcurgerea opţiunilor de educaţie, mentoring și investiţie, a precizat Bravva Angels într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Grupul de business angels susține că intenţionează să investească tichete de pȃnă la 250.000 EUR per companie, ţintind suma de 10 milioane EUR investită ȋn următorii 5 ani.

Bravva promite oportunităţi de finanţare, educaţie și networking pentru startup-uri fondate de femei și anunţă că nu va organiza o competiţie de departajare pentru obţinerea fondurilor pre-seed pe modelul acceleratoarelor, ci propune un proces individual și personalizat de acces la investiţii, ȋn contextul unei comunităţi.

Un element diferenţiator este modul ȋn care fondatorii și investitorii discută despre business și ȋnvaţă ȋmpreună prin participarea la ȋntȃlniri cu startup-uri și la evenimentul lunar de networking și educatie pentru membrii comunităţii Bravva. Alt element de valoare este alegerea investitorilor pentru fiecare startup pe baza potenţialului de resurse și impactului ȋn creșterea companiei.

Domenii căutate de investitorii Bravva

Investitorii Bravva Angels caută preponderent startup-uri de tehnologie care dezvoltă soluții digitale la probleme din:

sănătate,

educație,

energie verde,

mobilitate,

productivitate,

management financiar sau parenting.

Bravva se orientează spre businessuri cu potenţial de creștere regională.

De exemplu, în iulie 2022, grupul de investitori a acordat o finanțare de capital de risc de 192.000 de euro startup-ului românesc Glow2Go, o platformă online prin care românii comandă servicii de înfrumusețare și masaj la domiciliu. Afacerea a fost fondată în anul 2020, de două tinere, Daniela Pădurariu şi Raluca Enache.

Comunitate de business angels Bravva a fost fondată în 2022, de Ilinca Păun, co-fondatoare a Entrepreneurship Academy și investitor Business Angel, cu misiunea declarată de „a ajuta investitorii să ȋntȃlnească fondatoare cu idei noi, un plan de execuţie excelent și valori puternice”.

În echipa de membri fondatori ai comunității se găsesc nume cu reputație în business și cu impact în societate – Raluca Fiser, Sonia Năstase, Carmen Sebe, Nevenca Doca, Nina Brătfălean, Simona Lăpușan, Carmen Ivan și Ana Maria Andronic - care vor ghida fondatoarele spre soluţia potrivită.

Accesul investitorilor în comunitate se realizează printr-un abonament anual ce oferă acces la evenimente și oportunități de educație și investiție, mentoring și networking. Investitorii pot investi ȋntre 5.000 EUR și 50.000 EUR în schimbul unor pachete de acțiuni.

Fondatorii Bravva doresc să creeze o comunitate de 300 de angels și să invite anual 30 de fondatoare ȋn procesul de pregătire și finalizare a unei investiţii ȋn faza iniţială de dezvoltare a afacerii.

„Bravva Angels este visul unor femei de a construi o rețea de investitori pentru companii fondate de femei. Am învățat în timp că cea mai bună modalitate de a da înapoi societății este să transmitem mai departe din experiența și din succesul nostru, împărtășind valorile și competențele acumulate cu o nouă generație de antreprenoare. Femeile excelează atunci când fac afaceri într-un mediu al responsabilităţii, generozității și colaborării. Aș dori să încurajez oamenii de afaceri din Romania să ni se alăture în acest demers și să ȋși creeze un portofoliu de investiţii cu randamente foarte bune. Obiectivul nostru este să identificăm cȃt mai multe startup-uri valoroase pe care să le creștem ȋmpreună, nu să le departajăm prin competiţii. Vrem să plasăm capital de risc care să genereze impact pozitiv și să dezvolte sustenabil ecosistemul antreprenorial”, a declarat Ilinca Păun, fondatoarea Bravva Angels.

Bravva invocă o serie de studii în sensul validării globale a misiunii sale, printre care o cercetare realizată de un fond de venture capital din SUA ȋn 2015, care a relevat că doar 1% din investiţiile la nivel mondial merg către antreprenori femei, și 10% către echipe mixte cu cel puţin o femeie ȋn componenţă.

Un alt studiu invocat argumentează că startup-urile fondate de bărbaţi au primit mai multă finanţare decȃt cele fondate de femei, ȋn ciuda faptului ca acestea din urmă performează cu 68% mai bine, ȋn medie. Mai mult, echipele mixte au mai mult succes ȋn crearea unor afaceri inovatoare decȃt cele fondate de bărbaţi. Studiul relevă că o firmă condusă de o femeie returnează, ȋn medie, 78 cenţi pentru fiecare dolar investit, ȋn comparaţie cu doar 31 de cenţi returnaţi de firmele fondate de bărbaţi.

Ȋn Romania, deși numărul de antreprenoare este ȋn creștere, numărul de tranzacţii ȋn companii cu fondatori exclusiv femei rămȃne sub 1%, conform listei de tranzacţii centralizate de How to Web pentru anul 2021, citate de Bravva.

Grupul de investitori propune „recuperarea acestui dezechilibru bazat pe gen”, facilitând accesul la educaţie al femeilor-fondator, asigurȃndu-le un mediu sigur de ȋnvăţare și creștere, și ȋncurajȃnd investitorii să investească capital și resurse ȋn companiile acestora. Investitorii Bravva împart riscul investițional cu fondatoarele și se implică în mod activ în viața companiilor, ajutând prin mentorat personalizat, coaching, pregătire pentru investiţii, expertiză și resurse.