Innovation Labs 2022: O aplicație ce ajută copiii să învețe să scrie și să citească, dezvoltată de studenți români, a câștigat finala

O echipă formată din studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care a dezvoltat o aplicație ce ajută copiii să învețe, să scrie și să citească, a câștigat marele premiu al competiției Innovations Labs 2022.

Echipa Manuscrito, formată din Maria Gliga-Hambet, Andrei Vasil, Tudor Tișe, Anastasia Susciuc, Octavian Trifan și Paul Pop, a câștigat mare premiu al competiției.

Tinerii sunt studenți ai Facultății de Matematică și Informatică în cadrul Universității Babeș-Bolyai și Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abordează criza educațională, evidențiată de analfabetismul funcțional și de pierderile economice în valoare de 900 miliarde de euro anual: unuia din cinci adulți îi lipsesc competențe de bază pentru scris, citit și matematică esențială.

Studenții au investit cinci luni de zile în validarea ideii, dezvoltarea conceptului, crearea MVP-ului (minimum viable product), pregătirea produsului pentru lansare și relația cu utilizatorii, dar și învățarea setării corecte a obiectivelor, tehnici de vânzare prin storytelling, pivotare, atragere de investiții, poziționare în piață și multe altele.

Soluția câștigătoare este o aplicație tehnică bazată pe inteligență artificială, interactivă și multidisciplinară, ce susține digitalizarea educației învățământului în România.

Aplicația, susțin co-fondatorii săi, se diferențiază de giganții industriei prin feedback detaliat si o interfață prietenoasă pentru copii.

Alături de echipa câștigătoare, s-au mai remarcat echipe precum ShipD, cu un sistem de drone medicale, și Smart Buggy, un buggy electric românesc potrivit pentru deplasările citadine și dezvoltat dintr-un proiect de cercetare academică.

„Am văzut multe idei inovative, am fost surprinsă de stadiul de dezvoltare prezentat și de maturitatea soluțiilor. Ne-am bucurat că Manuscrito ne-a reprezentat în finală și suntem mândri de reușita lor. Pe parcursul celor cinci luni, cât am avut ocazia să lucrăm împreună, a fost vizibil un adevărat progres. Clujul, ca producător de inovație, continuă să crească, iar oportunitățile vor continua să se înmulțească. Ca organizație non-profit ce susține avangarda tehnologică, ne bucurăm că putem să aducem o contribuție reală în acest proces”, spune Oana Durcău, manager de proiect Innovation Labs în Cluj-Napoca, Transilvania IT Cluster.

Printre câștigătorii etapei naționale, s-au aflat și echipele VAUNT, CodeTruck, dMonitor și Juridiq care au convins juriul și publicul prin produsele și prezentările lor. Premiile dedicate au fost „Scale-up of the Year”, „Start-up of the Year”, „Spin-off of the Year” și „Pitch of the Year”.