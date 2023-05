Idei de afaceri românești câștigătoare la HackHER, hackathon cu premii totale de 7.500 EUR

O aplicație de design interior este câștigătoarea hackathonului pentru echipe diverse din România, care a avut loc pe 6 mai 2023.

50 de fondatoare de startup-uri și specialiști IT care au fost împărțiți în 8 echipe diverse din punct de vedere al competențelor și genului au participat la HackHER, eveniment cu premii totale de 7.500 EUR.

Opt fondatoare de startup-uri au făcut echipă cu specialiști IT independenți pentru a construi strategii tehnice și digitale pentru ideile lor de afaceri.

Locul III – Qube App. Premiu: 1.000 EUR. Startup-ul propune o aplicaţie asistată de inteligenţă artificială care să realizeze conținut și planificare personalizată de social media, pe baza abonamentelor lunare. Fondatoarele sunt Tori Popescu si Sinziana Vlăduţu. Specialiști IT: Armin Asgari, Student Information technology, Denisa Elena Gheorghiță Student Information technology, Nicoleta Radulet, System analyst.

L ocul II – WowLab. Premiu: 2.500 EUR. La WowLab, companie deja existentă, s-a adaugat o componentă de edutech ȋn Metaverse pentru școli, ȋn care elevii pot participa la experimente știintifice cu ajutorul VR sau al experimentelor virtuale. Fondatoare este Anca Tănăsescu. Specialiști IT: Andrei Mirciu, Full stack developer, Student Information technology, Flavia Gheorghe, UX/UI designer, Product manager, Teia Vava, Full stack developer, Student Information technology, Fares Yusuf, Student Information technology.

Locul I - Make it Home. Premiu: 5.000 EUR cash și 5.000 EUR cloud credit (de la Techcelerator). Platforma ajută clienţii și specialiștii de design interior „să vorbească aceeași limbă” cu ajutorul inteligenţei artificiale și să creeze proiecte personalizate, pe baza abonamentelor lunare. Fondatoare este Ioana Anuțoiu, arhitect. Specialiști IT: Loredana-Andreea Stângaciu, Student Information technology, Miruna Dinu, Business analyst, Bogdan Teslarasu, Full stack developer, Architect.

Alte idei de afaceri participante au fost:

Scopul evenimentului a fost să ajute fondatoarele de companii să dezvolte soluţii tehnice pentru ideile sau produsele lor. Echipele au avut la dispoziţie, timp de 6 ore, 13 mentori cu expertiză diversă și complementară, de la coaching, gaming, UX/UI Design, gamification, data security la web 3, pitching, strategii de business si go-to-market, pentru a le ajuta să ȋși pună ȋn practică ideile.

La finalul zilei a avut loc sesiunea de pitching a produselor rezultate, ȋn care fiecare echipă și-a prezentat produsele și soluţiile dezvoltate pe parcursul zilei, ȋn sesiuni de cȃte 5 minute, urmate de alte 5 minute de Q&A cu membrii juriului.

Evenimentul a fost organizat de Women in Tech Romania și Bravva Angels.

Nivelul echipelor ȋnscrise ȋn concurs a fost impresionant. Chiar dacă specialiștii IT s-au ȋntȃlnit cu fondatoarele de start-up chiar ȋn dimineaţa hackatonului, am văzut cu bucurie cum echipele s-au ȋnchegat rapid și ȋn doar cȃteva ore au dat viaţă unor soluţii excelente din punct de vedere tehnic la ideile de business prezentate. Juriului i-a fost foarte greu să selecteze cȃștigătorii pentru că toate livrabilele au fost foarte bune. Acesta este doar primul pas ȋn misiunea noastră de a ȋncuraja femeile ȋn tech din Romȃnia și aș vrea să mulțumesc tuturor partenerilor și sponsorilor care ne-au sprijinit ȋn acest demers”, a declarat Marion Hegarthy, Ambassador Women in Tech, co-organizatoare a evenimentului.