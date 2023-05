Româncele fondatoare de startup-uri participă la un hackathon de o zi în care vor face echipă cu specialiști IT pentru a construi strategii tehnice și digitale pentru ideile și produsele lor.

Primele trei echipe finalist la HackHER, organizat de Women in Tech Romania și Bravva Angels, vor fi premiate cu 5.000 EUR, 2.500 EUR și 1.000 EUR. Evenimentul va avea loc pe 6 mai 2023, de la 9:00 la 22:00, la Impact Hub Bucharest.

La eveniment s-au ȋnscris 24 de fondatoare de startup-uri cu modele de afaceri scalabile, cu produse de tehnologie sau activate de tehnologie, aflate ȋn faza de MVP (minimum viable product - produs minim viabil).

De asemenea, s-au ȋnscris 40 specialiști IT cu diverse competenţe: software engineer, business analyst, product owner, product manager, UI/UX designer etc.

Organizatorii vor selecta 10 startup-uri și 10 echipe de specialiști IT pentru a forma 10 echipe de câte maximum 6 membri, astfel încât să se asigure diversitatea de competențe și de gen, în fiecare echipă.

Echipele vor beneficia de-a lungul zilei de sprijinul a 12 mentori specializaţi ȋn diverse domenii - software engineers, designeri UX/UI, specialiști ȋn relaţii cu clienţii, ȋn gaming, WEB 3 și NFTs, business development, relaţii cu investitorii, data security.

La finalul zilei va avea loc sesiunea de pitching, ȋn care echipele vor avea la dispoziţie cȃte 5 minute pentru prezentarea produselor și a soluţiilor dezvoltate pe parcursul zilei, urmate de sesiuni de Q&A de 5 minute cu membrii juriului.

„Am decis să organizăm acest eveniment pentru că în România e nevoie de mai multe femei în tehnologie și antreprenoriat pentru a avea un impact economic real. Ideile lor de afaceri merită o dezvoltare tehnică excelentă pentru a construi produse noi, inovatoare și utile care rezolvă probleme reale din viaţă. De multe ori, fondatorii știu care și cum ar trebui să fie produsul, dar nu și cum să-l construiască, iar specialiștii IT au nevoie de un context pentru a întâlni tineri antreprenori, ceea ce ne dorim să facilităm ȋn acest eveniment”, susține Marion Hegarthy, Ambassador Women in Tech.