Harta 2021: Restaurante, cafenele, pensiuni și hoteluri românești, premiate de Google cu Recenzia de Aur

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunță premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps, pe lista premianților fiind inclusă și o cafenea a familiei Memish, din Slatina, familie care a deschis și o bragagerie, considerată cea mai veche afacere privată, cu funcționare neîntreruptă, din România.

Sunt premiate astfel 31 de afaceri din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și 4 domenii de activitate, cu cel mai mare rating pe Google Maps în regiunea și sectorul din care fac parte - a anunțat, luni, compania americană, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Fiecare afacere câștigătoare primește trofeul „Recenzia de Aur” din partea Google, ca apreciere a calității serviciilor și produselor oferite, reflectate în recenziile de pe Google Maps.

Proiectul în cadrul căruia Google acordă premiile „Recenzia de Aur” vizează companiile din domeniul HoReCa care sunt verificate prin serviciul Google Compania mea. Companiile trebuie să aibă profilul actualizat cu toate detaliile (adresă, program, telefon, etc.) și să fie active prin publicarea de actualizări constante, să aibă cel puțin 100 de recenzii pe Google Maps și un minim de 4,5 stele. Sunt premiate cele mai apreciate companii, ca rating și număr de recenzii, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pe 4 domenii de activitate din zona HoReCa: restaurante, hoteluri, centre spa și cafenele.

Pe lista firmelor premiate se numără și cafeneaua „Enver Memish & Fiii” din Slatina. Aceasta este a doua afacere a celebrei familii de albanezi din România. Familia Memish a deschis tot în Slatina, și bragageria „Atletul Albanez”, în anul 1939, care este probabil cea mai veche afacere privată din România, care a putut funcționa ca atare și în perioada comunistă.

Google Compania Mea este instrumentul gratuit prin care afacerile își pot pune profilul pe Google Maps și Google Search. Astfel, ele vor apărea pe Google Maps cu toate detaliile, iar informațiile despre ele vor putea fi găsite de cei interesați prin căutare pe Google.

Profilul unei afaceri poate conține: programul, adresa, datele de contact, poze, descrierea locației, recenzii, meniu (în cazul restaurantelor), plus butoane cu trimitere către website, Google Maps pentru direcții, apel telefonic sau pentru salvarea locației.

Google Compania Mea este un instrument de ajutor pentru orice afacere, în mod special pentru cele din turism și HoReCa, acolo unde oamenii folosesc Google Maps pentru a căuta următoarea destinație de vacanță, un loc unde să se relaxeze sau să se întâlnească cu prietenii.

„A fi online este o condiție critică în lumea de astăzi. Google Compania Mea oferă afacerilor posibilitatea de a ieși în întâmpinarea potențialilor clienți, cu toate informațiile de care aceștia au nevoie (site, adresă, orar, telefon, etc.). Am decis să premiem afacerile care au cele mai bune recenzii pe Google Maps, deoarece un rating mare reflectă aprecierea pentru produsele și serviciile lor din partea celei mai mari părți a clienților. Recenzia de Aur este un premiu al publicului, al clienților mulțumiți. Vom continua să acordăm anual această distincție, pentru a evidenția importanța prezenței online și a susține afacerile românești” - Dan Oros, Head of Marketing Google România.