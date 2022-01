[P] Georgian Roșu, Pluriva - Organizare, Productivitate și Control folosind sistemul integrat Pluriva ERP

Georgian Roșu, director general Pluriva explică în acest interviu despre principalele avantaje pe care un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) le aduce unei companii, împărțindu-le în trei categorii: productivitate, organizare și control.

Georgian conduce o companie 100% românească de software, Pluriva, a cărei cea mai cunoscută soluție constă într-un sistem cloud ERP. În prezent, Pluriva numără peste 1300 de clienți, atât firme românești, cât și multinaționale.

Am încercat să înțelegem mai bine de la Georgian cum anume ajută o astfel de soluție o companie să își eficientizeze activitatea.

Georgian, din experiența ta și a echipei pe care o coordonezi, după atâtea firme pe care le-ați ajutat să își automatizeze procesele, care sunt principalele beneficii pe care companiile le obțin în urma implementării Pluriva ERP?

Transformarea digitală a afacerilor din România este un subiect în vogă în ultimele luni. Provocările aduse de situația pandemică sunt factorul cheie pentru care a crescut interesul acordat transformării digitale a firmelor. Implementarea unui sistem integrat de gestiune a afacerii de tip ERP generează o transformare digitală profundă pentru companie. Cele mai spectaculoase rezultate sunt obținute de firmele care fac upgrade-ul de la utilizarea unor programe software insulare de contabilitate și gestiune la sisteme integrate de tip ERP.

De peste 20 de ani ajutăm companiile din România să-și digitalizeze modul de organizare a activității prin utilizarea platformei software Pluriva ERP. Sunt peste 1.300 de companii din diverse domenii de activitate care utilizează, în activitatea de zi cu zi, aplicațiile Pluriva. Principalele trei beneficii obținute de managerii companiilor cărora le-am livrat soluțiile noastre sunt: organizare, productivitate și control. Organizarea afacerii se referă la implementarea unor fluxuri de lucru, cu ajutorul sistemului ERP, prin care managementul își pune în aplicare viziunea de afaceri și se asigură că fiecare angajat își regăsește în aplicație informațiile și sarcinile pentru care este responsabil. Productivitatea în afaceri înseamnă automatizarea a până la 80% din fluxurile din companie și la eliminarea unor sarcini repetitive, consumatoare de timp. Controlul afacerii reprezintă accesul managerial la instrumente de tip rapoarte și business intelligence prin care se obține vizibilitate asupra parametrilor cheie ai afacerii, asupra îndeplinirii obiectivelor de către utilizatori și cu privire la rezultatele financiare obținute.

În colaborare cu mai multe facultăți din România, printre care Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică si Facultatea de Management – Academia de Studii Economice (ASE), Facultatea de Științe Economice - Universitatea „Valahia” Târgoviște, Facultatea de Finanțe – Bănci, Contabilitate si Administrarea Afacerilor – Universitatea „Titu Maiorescu” și Facultatea de Științe Economice - Universitatea "Ovidius" din Constanta, organizăm un curs de sisteme ERP pentru studenții acestor facultăți. Cursul este susținut de manageri de proiect de implementare ERP Pluriva, care prezintă studii de caz practice, inspirate din situațiile cu care ne întâlnim în activitatea noastră. Denumirea cursului urmărește cele trei beneficii ale implementării enunțate mai sus, ”Organizare, Productivitate și Control. Administrarea afacerii utilizând sistemul informatic integrat Pluriva ERP”.

Să le luăm pe rând, cum ajută, practic, Pluriva ERP companiile să își crească productivitatea? Cum le ajută să își crească profitul din acest punct de vedere?

Sistemul ERP este cea mai importantă componentă a infrastructurii IT a unei companii. Este sistemul central prin care firma organizează activitățile și departamentele cheie: financiar, contabilitate, achiziții, vânzări, gestiune stocuri, logistică, producție, resurse umane și managementul proiectelor. În cele opt ore pe zi petrecute la birou, utilizatorii aplicației Pluriva ERP trebuie să obțină productivitate maximă. Vorbim atât de utilizatori care își desfășoară activitatea în departamentele companiei, cât și de utilizatori șefi de departamente și directori generali.

În proiectele de implementare livrate de compania noastră am cunoscut și am interacționat cu sute de manageri de la companii din diverse domenii de activitate, de mărimi diferite. Un director general sau un șef de departament utilizează sistemul ERP Pluriva în special pentru a extrage rapoarte și pentru a superviza activitatea companiei. Rapoartele manageriale extrase cu ușurință din sistemul Pluriva, tablourile de bord privind parametrii cheie ai afacerii primite prin email cu frecvența dorită: acestea sunt instrumentele de productivitate pentru un director. Productivitatea, pentru un manager, se traduce prin accesul instantaneu la informațiile de interes și prin răspunsuri pe loc la întrebările referitoare la evoluția afacerii. În proiectele de implementare ERP, ajutăm managerii să își creeze o rutină zilnică de acces la un ”ziar al managerului”, adică un tablou de bord despre parametrii cheie ai afacerii, primit prin email în fiecare dimineață.

Se vorbește foarte mult despre automatizarea proceselor, despre fluxuri de lucru, dar ce înseamnă acestea în mod concret? Cum se organizează mai bine o firmă care apelează la soluția Pluriva ERP?

Managerii de succes își analizează în permanență fluxurile interne de lucru din companie și caută metode pentru a le eficientiza. Firmele care nu folosesc un sistem integrat de gestiune a afacerii de tip ERP constată, la un moment dat, că ideile de eficientizare a fluxurilor interne și de automatizare a proceselor nu pot fi puse în practică. Lipsa sistemelor ERP blochează inițiativele de automatizare a fluxurilor pentru că se lucrează manual și sunt activități care nu pot fi făcute decât de anumite persoane.

În momentul în care inițializăm discuțiile pentru implementarea și adoptarea soluției Pluriva ERP în cadrul acelor companii, managerii, de ce cele mai multe ori, au o viziune referitoare la fluxurile pe care doresc să le automatizeze și să le eficientizeze. În cadrul discuțiilor de pre-sales, analizăm cu atenție aceste fluxuri pentru a clarifica ce se poate automatiza și cum. Tot în cadrul acestor discuții, venim noi către conducerea companiei cu idei și recomandări de procese interne pe care și le poate eficientiza prin implementarea soluției, bazate pe experiența consultanților noștri cu alți clienți din domeniul respectiv de activitate.

Automatizarea unui flux, folosind sistemul Pluriva ERP, înseamnă utilizarea tehnologiilor software de afaceri pentru ca anumite sarcini să fie efectuate de aplicație. Principalele beneficii ale automatizării sunt: reducerea erorilor, creșterea productivității și îmbunătățirea controlului, ceea ce se traduce în câștig de bani și de timp.

Fiecare domeniu de activitate în care am implementat soluțiile Pluriva ERP are propriile fluxuri care se automatizează. În domeniul distribuției, spre exemplu, prin automatizarea fluxurilor de preluare, procesare și livrare comenzi, companiile reduc la minimum intervalul dintre primirea comenzii de la client și încasarea facturii și își optimizează stocurile de marfa în funcție de cererea din piață. In livrarea de servicii, automatizarea proceselor înseamnă productivitate maximă pentru angajați. Taskurile repetitive, consumatoarea de timp se automatizează, iar angajații au timp pentru activitățile generatoare de profit pentru firmă. În producția de serie, unicat, pe stoc sau la comandă, automatizarea fluxurilor permite crearea unei companii cu adevărat eficiente, în care angajații au acces la informațiile relevante pentru a lua decizii cu privire la planificarea si execuția producției. Fluxul de producție automatizat înseamnă ca echipamentele de producție, materia prima și resursa umana sunt utilizate cu eficiență maximă.