FOTO Obiecte lucrate manual. Cum se pregătesc micii antreprenori de Ziua Îndrăgostiților și 1 Martie

Business-ul și romantismul se împletesc perfect în lunile februarie și martie, când micii antreprenori de produse handmade încearcă să ofere alternative inedite și originale la cadourile clasice oferite fie de Ziua Îndrăgostiților sau Dragobete, fie de 1 și 8 Martie.

Bărbații și femeile, deopotrivă, se fâstâcesc în fața vitrinelor și pierd poate ore bune încercând să găsească acel cadou potrivit pentru cei dragi. StartupCafe.ro a stat de vorbă cu 3 antreprenoare de produse lucrate manual, care îți propun câteva idei de mici atenții pentru persoanele pe care le iubești, pentru profesori sau colegi de serviciu. De la bijuterii lucrate cu iscusință și pălării reinterpretate, la tablouri cu licheni și mini buchete de flori care îți răman ca amintire.

Bijuterii handmade care ies din tipare

Ruxandra Șandru este o antreprenoare de produse handmade din București, care în urmă cu 15 ani a decis să renunțe la profesia de jurnalist și să facă bijuterii. Spune că mai întâi a privit activitatea ca pe o pasiune, iar mai apoi a crezut în ideea sa, pe care a transformat-o într-un business.

Împărtășește cu drag din experiența sa și povestește că „am început să fac bijuterii handmade întâi din pasiune, să mă descarc la 3 noaptea când veneam din redacție. După aceea au început să le placă colegilor de la redacție, le-am vândut sau le-am oferit cadou. Apoi am început să ies la târguri și să zicem că am că văzut că se poate cât de cât trăi sau supraviețui din pasiunea asta”.

Ruxandra nu are angajați și lucrează cu atenție fiecare obiect pentru a încânta oamenii cu creațiile sale. Acum 10 ani a înființat un PFA pentru că „a fost nevoie și a fost legal” și așa i se părea normal să se prezinte la diverse târguri. Recent a deschis un magazin în Mega Mall, un centrul comercial din Capitală. Produsele Ruxandrei le găsiți pe Ruxy Gift Shop sau pe Ruxy Pixy Biju.

Întrebată cum s-a pregătit pentru cele patru sărbători care urmează în februarie și martie, Ruxandra Șandru a spus:

„Eu am fost pregatita pentru Mega Mall și, într-adevăr, la mine fiind mai mult pe bijuterii și pe handmade, cam din februarie, martie începe oarecum treaba. Mai puțin de Crăciun, dar eram pregătită oarecum, demarasem discuțiile de prin octombrie cu Mega Mall-ul. Eu axându-mă mai mult pe bijuterii, chiar dacă sunt handmade, automat fac mărțișoare, fac cadouri și jucărele și bijuterii pentru băieți, dar mai mult pentru fete și atunci e destul de simplu dintr-un pandantiv să iasă mărțișor”.

Gusturile clienților săi diferă. Întrebată ce vinde cel mai des, Ruxandra spune că efectele pandemiei asupra bugetelor românilor se văd. În timp ce unii preferă lucrurile low cost, cercei sau pandantive ale căror preț variază, de la 10 la 15 lei, străinii achiziționează obiecte lucrate manual mai scumpe.

Dacă vă întrebați cine cumpără mai des cadouri pentru 14 și 24 februarie, 1 și 8 martie, „clientela directă și indirectă”, inclusiv din afara țării, sunt femeile, susține Ruxandra Șandru, însă și bărbații cumpără mărțișoare pentru colege, surori, partenere etc.

Știm deja că pandemia COVID-19 a avut efecte asupra antreprenorilor, iar multe afaceri s-au închis încă din 2020, odată cu instituirea stării de urgență în România. Totuși, Ruxandra Șandru spune că:

„Sper din tot sufletul să fie mai bine (n.r. în 2022 decât în anii anteriori). Nu pot să îmi dau seama. Cred că va fi mai bine. Și în orice caz, cred că pentru mine o să fie mai bine decât 2020, care a fost anul în care am cam stat la cutie din toate punctele de vedere. Am stat la cutie în sensul că nu am ieșit din casă, nu am ieșit nici la târguri, nici nu se punea problema de magazin. Planul de prin 2018 - 2019 era să încep ceva în ideea de magazin dar a venit pandemia și nici măcar târguri. Nu că nu mi-am mai permis, dar mi-a fost mie frică de contact direct”.

La întrebarea StartupCafe.ro, „unde credeți că veți vinde mai mult? În online sau în magazinul fizic?”, Ruxandra spune că „depinde. Pe online în general ce am avut sunt comenzi din afară. Mai mari. E normal pentru că (,) costă destul de mult și transportul. Pe când la magazinul fizic, văzându-te lumea zi de zi, trebuie să mai schimbi, să ai lucruri mai accesibile. E ceea ce trebuie să se întâmple acum cu 1 martie, Sfântul Valentin, 8 martie. O atenție, o floricică, o bijuterie micuță”.

Pălării și accesorii pentru cap

Mihaela Iacob este din Iași și, la fel ca Ruxandra, a început să creeze obiecte lucrate manual în urmă cu 15 ani. De-a lungul timpului a participat la diverse evenimente, târguri și expoziții, însă pandemia i-a redus mult activitatea.

Deocamdată activează pe rețelele sociale, unde în primul rând își promovează produsele și le arată și celorlalți ideile sale, iar mai apoi le vinde.

Chiar dacă face și accesorii precum cercei sau brățări, Mihaela Iacob spune că „marele meu plan este să mă perfecționez în a face pălării. Asta îmi place cel mai mult să fac. Și pe lângă asta fac și alte accesorii handmade, design. Eu am niște produse pentru care multă lume mă cunoaște și le readuc an de an în perioada asta (n.r. februarie și martie). Că-mi și plac și știu că plac clienților mei și chiar acum lucrez, am niște broșe model pasăre. Și le lucrez, le pozez, le postez. Cam așa funcționez deocamdată”.

De obicei se pliază pe evenimentele din timpul anului și creează diverse produse cu tematică, în funcție de tendințe. Atelierul Mihaelei Iacob e ca un spațiu infinit de culori și idei, unde pălăriile și accesoriile pentru cap stau la loc de cinste.

„Chiar acum eram foarte încântată că am găsit materiale în culorile anului și am creat o pasăre Very Peri. Și încerc să combin cumva culorile anului respectiv că să aibă așa o mai mare priză. Și la pălării la fel. Mie îmi place foarte mult și tot fac, în ideea că intenționez să lansez niște mini colecții. Înainte de pandemie cam așa procedam - realizam o mini colecție. Organizam o prezentare frumoasă cu mix muzical pe fundal, depinde în ce context o puneam. Și, după, o scoteam la evenimente, expoziții, târguri... Cam așa funcționam.”, spune Mihaela Iacob.

Dacă Ruxandra ne spunea că femeile sunt categoria de clienți care îi cumpără cel mai des produsele, Mihaela spune că a observat că „bărbații sunt mai implicați în perioada aceasta. De-a lungul timpului am observat asta, că sunt mai implicați și cumpără, cumpără lucruri drăguțe”.

De cealaltă parte, femeile ar pune accent și pe costul produselor, ținând cont că multe dintre clientele sale sunt mame care cumpără mărțișoare pentru profesoarele copiilor lor.

„Adică dacă copilul e la școală sau la grădiniță, în ideea asta zic, dar cam în egală măsură până la urmă. Și femeile au mame, prietene, surori și în afară de categoria pe care am zis-o anterior și sunt interesați cu toții până la urmă”, spune Mihaela Iacob.

Și în 2022, la fel ca în anii trecuți, Mihaela le oferă clienților săi pachete sau face discounturi produselor preferate de aceștia.

„De exemplu am un model anume, broșe fluturași și să zic că sunt mai multe culori și sunt persoane care doresc mai multe bucăți, că au de oferit mai multe, și atunci pot cumpăra cinci plus unu (n.r. gratis) sau ceva de genul. Habar nu am. Dar sunt conștientă că și pentru clienți e ok, și pentru mine. Dacă e vânzare, de ce nu?”, susține Mihaela Iacob.

Spune că realizează obiecte nu tocmai comerciale, „mai greu vandabile”, și că acest lucru se aplică în special pălăriilor, pentru că „sunt modele mai greu purtabile”.

„Adică nu fac genul ăla de pălării care sunt de zi cu zi. Mai mult pentru evenimente. Am persoane care sunt mai nonconformiste și nu țin cont de „zi cu zi” sau de eveniment, poartă tot timpul tot felul de nebunii”, declară Mihaela Iacob.

Creațiile Mihaelei, pe care uneori le prezintă la diverse evenimente, sunt pentru „femeia normală”, explică ea. Modelele care participă la prezentări nu sunt profesioniste, iar media de vârsta este „de la 4 la 60 de ani”.

Tablouri și aranjamente cu licheni, un trend în 2022

În urmă cu 5 ani, Iuliana Lungescu și Roxana Cristache și-au unit ideile și au transformat dragostea pentru flori într-o afacere. Au început să creeze tablouri și aranjamente cu licheni, cu flori naturale, uscate și criogenate.

„Jay Flowers se numește afacerea. Și facem partea această de tablouri, aranjamente cu licheni, aranjamente cu flori naturale, uscate și criogenate. Cu flori proaspete lucrăm mai puțin. În general cu florile criogenate lucrăm. Acum 5 ani, deja sunt 5 ani, am făcut un curs de design floral și m-am gândit să înființez și un atelier că nu avem florărie sau ceva de genul acesta. Un atelier în care realizăm decoruri florale”, spune Iuliana Lungescu.

Atelierul nu este deschis cu publicul, însă „ Jay Flowers e reprezentat de mine și de prietena mea, Roxana. Și fiecare lucrăm de acasă, avem un spațiu alocat”, completează Iuliana.

Despre Ziua Îndrăgostiților, Iuliana spune că „nu e un boom așa de vânzări la noi, adică oamenii încă nu sunt adepții oferirii unui tablou sau unui cadou mai scump. Se merge pe lucruri simbolice. Avem câteva mini aranjamente, tablouri pentru Ziua Îndrăgostiților, însă 1 și 8 martie sunt foarte căutate pentru că noi facem mărțișoare și tablouri și aranjamente. Mai ales pentru școală sunt foarte căutate”.

Peste 80% dintre clienții celor două antreprenoare sunt femei, spune Iuliana Lungescu, iar Jay Flowers este o afacere care funcționează doar în social media. Anul 2022 pare că va fi unul prosper pentru afacerea cu aranjamente cu licheni.

„Noi am crescut de la an la an pentru că în fiecare an am venit și cu produse noi. Sunt câteva perioade de vârf pentru noi. 1, 8 martie e o perioadă foarte ok, sfârșitul de an școlar și Crăciunul. Acestea sunt 3 perioade foarte, foarte aglomerate. Adică noi, în mod normal, în jur de 15 - 20 februarie deja vom închide lista de comenzi pentru a putea face față livrărilor”, declară Iuliana Lungescu.

Pentru creatorii de produse handmade, anul 2022 ar putea fi mai bun decât 2020 și 2021, din punct de vedere al vânzărilor. Pregătirile pentru 14 și 24 februarie, 1 și 8 martie sunt încă în toi pentru anumiți antreprenori de produse lucrate manual, în timp ce unii le-au finalizat deja.