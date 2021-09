O firmă românească fondată în 2018 spune că valorează 3 milioane de euro și vrea bani de la investitori

Suntem departe de Silicon Valley, dar și în România sunt startup-uri de tehnologie care spun că valorează milioane de euro și cer sute de mii de euro de la investitori în schimbul câtorva procente din firme.

Cel mai recent exemplu este Sigtree Technologies, un startup de tehnologii în domeniul imobiliar (prop tech). Startup-ul vrea să obțină noi investiții de 250.000 de euro și pentru aceasta se va lista pe platforma românească de equty crowdfunding Seedblink.

Startup-ul spune că fost lansat în anul 2018 și că acum este evaluat la 3 milioane de euro, pre-money, adică înainte de a primi eventuala investiție. Astfel, în schimbul celor 250.000 de euro pe care vrea să-i primească de la investitorii individuali, firma va ceda 7,14% din părțile sale sociale. Pe Seedblink, suma minimă pe care o poate investi un investitor este de 2.500 de euro. Cu acești bani, un mic investitor poate să ia aproximatov 0,07% din startup-ul Sigtree Technologies.

Într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, firma de tehnologie le mai spune viitorilor investitori individuali că ea contează deja pe o investiție de 250.000 de euro, pentru ca întreaga rundă de finanțare să se ridice la jumătate de milion de euro.

De unde vine susținerea de 250.000 de euro pe care se bazează starup-ul. În comunicatul oficial, Sigtree Technologies nu dezvăluie numele investitorilor, dar ne asigură că sunt „doi investitori privați cu experiență în tehnologie și real-estate”.

În fine, toată finanțarea de 500.000 de euro care ar urma să se strângă astfel „va fi direcționată pentru extinderea pe alte piețe europene, dezvoltarea produsului, marketing și vânzări”, mai spune startup-ul românesc.

Firma spune are planuri de extindere: „Sigtree Technologies țintește extinderea în piețe europene mai dezvoltate, precum Polonia, Ungaria, Cehia, Spania, Marea Britanie”.

În plus, „pentru 2022, managementul țintește o cifră de afaceri de 650.000 euro în creștere de 10 ori față de anul 2021, în contextul interesului crescut pentru domeniul PropTech, în special în țările din Europa de Vest”, mai afirmă Sigtree Technologies.

De asemenea, în următorii următorii 2 ani, compania își propune să ridice o nouă rundă de finanțare în valoare de peste 2 milioane de euro „din partea unui fond de investiții privat din Marea Britanie și să intre astfel și pe această piață”.

Deocamdată, Sigtree Technologies are „7 clienți importanți, cu 22 de proiecte de real-estate, 25 de clădiri de birouri și 1500 de apartamente”, din câte afirmă în comunicat.

Chiar dacă firma are o vechime de (numai) 3 ani, primim asigurări că fondatorii săi au experiență mai mare. Vlad Costea are o experiență de 14 ani în domeniul IT & Telecom, dintre care ultimii opt ani în cadrul multinaționalei Ericsson. De asemenea, Octavian Cazanciu și Răzvan Dumitru, ceilalți doi fondatori, au peste 10 de experiență în IT și sunt foști colegi la Ericsson cu Vlad Costea - precizează startup-ul.

„Pandemia a schimbat domeniul real-estate și obiceiurile de cumpărare și închiriere. Totul este acum digital, iar conceptul de iBuyer câștigă momentum. Platforma noastră adresează o nevoie evidentă a pieței, și anume crearea unei punți tehnologice între dezvoltatorii imobiliari, clienții finali și furnizorii de servicii. Știm exact care sunt punctele forte ale business-ului nostru și ce trebuie să facem pentru a-l crește pe alte piețe, mai dezvoltate. Ne bucurăm că avem o echipă valoroasă și investitori privați relevanți, care ne susțin sută la sută strategia de business. Această primă rundă de investiții este securizată de o finanțare externă privată în valoare de 250.000 de euro”, afirmă Vlad Costea, Fondator & CEO Sigtree Technologies.

Ce face Sigtree Technologies? Startup-ul spune că își propune să „îmbunătățească experiența dezvoltatorilor imobiliari cu clienții finali și furnizorii, cu ajutorul noilor tehnologii”, de inteligență artificială și internet of things.

„Platforma permite gestionarea în paralel a mai multor proiecte imobiliare, relaționarea personalizată cu consumatorul final și structurarea serviciilor oferite de furnizori”, mai explică startup-ul.

Startup de 17 milioane de euro

Alte startup-uri care caută investitori individuali în România sunt și mai valoroase. Cel puțin asta spun.

Global Database este un agregator al datelor companiilor publice și private. Firma a fost fondată în 2015, de Nicolae Buldumac și Vitalie Aremescu. Ei și-au finanțat singuri proiectul în primii 5 ani.

Acum, compania spune că valorează 17 milioane de euro. Zilele trecute, a anunțat și ea că își caută investitori pe Seedblink. 1,4 milioane de euro vrea Global Database de la investitori.

Ce face Global Database? Firma spune că stochează informații a peste 120 de milioane de companii la nivel mondial, oferind date structurate și actualizate zilnic pentru specialiștii în vânzări, marketing și cei din departamentele de evaluare a riscului astfel încât aceștia să identifice oportunitățile de business și să evite riscurile.

Printre informațiile stocate se numără date de contact despre companii, rapoarte financiare, cine sunt beneficiarii/clienții finali, date despre credite cu risc, alerte zilnice.

Potrivit celor de la Global Database, softul lor „este utilizat mai ales de specialiștii în marketing și vânzări pentru a identifica clienți noi, de către departamentele de evaluare a riscului pentru a verifica partenerii și furnizorii, dar și ca instrument de autmatizare a proceselor și soluțiilor”.

Platforma agregă majoritatea informațiilor din surse oficiale. De asemenea, sunt combinate cu surse publice și parteneriate cu furnizori de date. Astfel, firma susține că oferă „un tablou de ansamblu despre companii la nivel global”.

Global Database afirmă că are deja peste 350.000 de utilizatori pe lună și peste 100 de clienți corporate activi. Printre aceștia se numără: Amazon (AWS), Uber, WeWork și Orange, conform unui comunicat al Global Database.

Pentru anul 2021, managementul firmei estimează venituri de 1,2 milioane de dolari, după ce în 2020 obținuse venituri de 700.000 de dolari.

Printre planurile de dezvoltare ale companiei în următorii doi ani se numără lansarea de noi instrumente pentru marketing și de evaluare a riscului și deschiderea de birouri de vânzări în Marea Britanie, SUA și Singapore.

“Până la finalul anului, dar și în 2022 credem că va urma o creștere importantă a cererii de date online în domeniul B2B pe măsură ce companiile au început să lucreze și să se informeze tot mai mult online. Pe de altă parte, din cauza impredictibilității financiare cauzate de Covid-19, firmele își doresc acum mai mult ca niciodată să verifice activitatea partenerilor. În următorii cinci ani vrem să devenim cea mai mare bază de date globală despre companii publice și private, vizând să oferim informații despre peste 450 de milioane de firme”, a declarat Nicolae Buldumac, CEO și co-fondator al Global Database, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.