O firmă românească de instalare panouri solare și-a dublat vânzările

Energia din surse regenerabile este unul dintre cele mai fierbinți afaceri în acest moment, fapt ilustrat și de una dintre cele mai dinamice firme românești care instalează panouri solare, care și-a dublat vânzările în anul 2023 față de 2022, conform rezultatelor transmise, luni, StartupCafe.ro.

Firma Simtel Team, fondată de antreprenorii Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 295,6 milioane de lei în 2023, o creștere cu 112% față de 2022 și un profit net de 27,4 milioane de lei, o apreciere cu 115% comparativ cu anul anterior.

EBITDA la nivel consoli-dat în 2023 a fost de 36,8 milioane de lei, o creștere cu 117% față de anul 2022 și cu 17% mai mare față de bugetul de venituri și cheltuieli asumat de companie pentru anul 2023.

Rezultatele financiare la nivel consolidat includ performanțele înregistrate de Simtel Team, Simtel So-lar, entitatea din Republica Moldova în care Simtel deține întreaga participație, precum și ANT Energy și Agora Robotics, companii în cadrul cărora Simtel Team deține o participație de 51%.

„Anul 2023 a fost un alt an dinamic pentru întreaga echipă Simtel, depășind cu brio realizările din anul 2022, atât la nivel financiar, cât și operațional. Pe parcursul anului trecut am construit centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de aproximativ 86 MWp. Portofoliul de clienți s-a extins cu 87 clienți noi, fiind în prezent alcătuit din companii din sectoare diverse, precum retail, turism, agricultură, fabrici și spații logistice. 2024 se anunță a fi un an cel puțin la fel de intens, luând în considerare că începând cu anul acesta am devenit și furnizor de energie prin obținerea licenței aferente. Odată cu această nouă linie de business, ne consolidăm poziția de lider de piață prin punerea la dispoziția clienților noștri a unui pachet complet de produse și servicii integrate. Le mulțumim colegilor, partenerilor, clien-ților și acționarilor noștri pentru încrederea acordată companiei noastre și pentru că ne sunt alături în construirea unui viitor verde pentru România”, a declarat Mihai Tudor, CEO și membru executiv al Consiliului de Administrație al Simtel Team.