Un fintech românesc, premiat ca cea mai bună soluție digitală de împrumuturi din Europa Centrală și de Est

Un fintech românesc a câștigat un premiu pentru cea mai bună platformă de microfinanțare digitală din Europa Centrală și de Est.

Platforma românească de tehnologie financiară Omnicredit a câștigat premiul „Best Digital Lending in CEE among FinTechs”, în categoria „The Best Lending Digital Solution in the CEE Region”, acordat de asociația SME Banking Club.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc pe 29 noiembrie în Cracovia. La această categorie au fost nominalizate 34 de companii din țări precum Turcia, Polonia, Republica Cehă, Bulgaria și Slovacia, fintech-ul românesc de microfinanțare, scoring și factoring situându-se pe primul loc împreună cu Lemonero, un fintech de origine cehă.

„Acest premiu reprezintă recunoașterea eforturilor întregii echipe și a colaboratorilor noștri, validând inovația platformei Omnicredit și a calității produselor și serviciilor oferite. Suntem recunoscători pentru această reușită și ne propunem să rămânem lideri în piața microfinanțărilor exclusiv online. În continuare, dorim să contribuim la dezvoltarea sectorului fintech autohton și poziționarea acestuia pe plan internațional, consolidând încrederea investitorilor în companiile românești pentru a stimula inovația și concurența în domeniul finanțărilor digitalizate”, spune Elisa Rusu, CEO Omnicredit.

Omnicredit este un fintech românesc lansat în 2019 ce acordă antreprenorilor finanțări de până la 250.000 de lei, printr-o soluție digitală. Compania are în prezent patru categorii de produse, factoring, scontare, microcredite și linia de credit pentru plata furnizorilor, destinate IMM-urilor. În acest an, fintech-ul a semnat peste 1200 de contracte cu o valoare a finanțărilor de peste 200 de milioane de lei, iar pentru anul următor vizează extinderea portofoliului de produse cu o diversificare pe orizontală și o creștere organică cu 30% a volumului de finanțare, precum și îmbunătățirea platformei de finanțare.

Acțiunile Omnicredit sunt deținute în proporție de 15% de către Elisa Rusu și 85% de către fondul de investiții Reconstruction Capital II LTD, listat pe secțiunea AIM a Bursei de Valori din Londra și controlat de omul de afaceri Ion Florescu.

Pentru acordarea premiului „Best Digital Lending in CEE among FinTechs”, au fost luați în considerare 18 indicatori, precum multitudinea pașilor pe care clientul trebuie să-i urmeze pentru accesarea finanțării, facilitatea procesului, automatizarea procesului de aprobare, obținerea semnăturii digitale și posibilitatea semnării online.

În cadrul acestei categorii au participat 34 de companii din 10 țări, iar fintech-ul românesc s-a remarcat pentru inovația adusă domeniului finanțării, tehnologiile utilizate și rapiditatea și automatizarea procesului.

SME Banking Club este o asociație alcătuită din bancheri cu scopul de a oferi informații relevante despre serviciile și produsele pe care băncile și companiile financiare le oferă întreprinderilor mici și mijlocii, fondată în 2010.