Finanțare de 6 milioane dolari pentru un startup românesc cu soluții în domeniul crypto, care susține că valorează 50 milioane dolari

Bware Labs, un startup românesc fondat în decembrie 2020, care a creat o platformă pentru infrastructura API descentralizată, obține o finanțare de 6 milioane de dolari, într-o rundă de investiții Serie A.

Cu noua finanțare obținută, Bware Labs, cu sediul la București, ajunge la investiții totale de 7 milioane de dolari și susține că valorează 50 de milioane de dolari, conform unui comunicat publicat pe site-ul oficial al startup-ului.

La noua rundă de finanțare au participat atât fonduri de investiții, cât și investitori individuali, care s-au alăturat celor din prima rundă de finanțare ridicată de Bware Labs în urmă cu mai puțin de 10 luni. Dintre noii investitori fac parte Hypersphere, Blizzard, Infinity Ventures Crypto, Woodstock, Figment, Axia 8 Ventures, Coingecko Ventures, Nexo, Connext, Kosmos Ventures, Impossible Finance, Nabais Capital, AVentures DAO, Subsquid, 3 Chaps Capital, Stakeborg.

„Suntem foarte încântați că am finalizat această rundă de investiții, din două motive principale: unul se referă la puterea pe care am adus-o în echipa noastră, prin integrarea investitorilor cu experiență, atât în criptomonede, cât și în finanțe tradiționale, proiecte mari de tehnologie și alți jucători din zona de infrastructură. Celălalt motiv este legat de creșterea companiei noastre și de extinderea ofertei noastre de tehnologie, care se va putea întâmpla acum într-un ritm accelerat datorită finanțării pe care am putut să o asigurăm și sprijinului investitorilor noștri”, a spus Flavian Manea, CEO Bware Labs.