Finanțare de 15.000 Euro pentru 2 antreprenoare românce din industria agroalimentară

Două antreprenoare de origine română din industria agroalimentară au fost selectate într-un program destinat femeilor antreprenor și obțin o finanțare totală de 15.000 de euro pentru a-și dezvolta ideile de afaceri.

Eugenia Bucur și Annamaria Kiss au fost selectate la a doua ediție a programului Empowering Woman in Agrifood (EWA), care se desfășoară la nivel european pentru 80 de femei antreprenor din 8 țări (Bulgaria, Portugalia, România, Spania,Turcia, Grecia, Lituania și Polonia), și primesc o finanțare de 15.000 de euro pentru ideile lor de business: Eugenia Bucur obține 10.000 de euro și Annamaria Kiss 5.000 de euro.

Eugenia Bucur, fondatoarea Innovati Foods, produce gustări funcționale, sănătoase, dietetice, fortificate cu vitamine și antioxidanți prin reciclarea subproduselor din industria vinului, reducând astfel la zero deșeurile organice.

De cealaltă parte, Annamaria Kiss, fondatoarea Anna’s Urban Garden, oferă servicii de urban edible landscaping (peisagistică productivă) pasionaților de grădinărit din mediul urban și adepților unui stil de viață sănătos și sustenabil.

După 5 luni de mentorat personalizat, traininguri și evenimente, Eugenia Bucur și Annamaria Kiss împreună cu alte 8 antreprenoare finaliste în program și-au susținut ideile în fața unui juriu și au expus progresul înregistrat în cadrul Empowering Women in Agrifood, precum și intențiile de dezvoltare a business-ului lor în viitorul apropiat.

Pentru a beneficia de finanțarea, ideile antreprenoarelor trebuiau să îndeplinească următoarele criterii: inovația ideii, nevoia pe care soluția propusă o adresează, planul de business și posibilitatea de scalare, impactul socio-economic și exploatarea oportunităților din domeniul agrifood.

„EWA a fost pentru mine o experiență antreprenorială și un ajutor incomensurabil în stadiul în care mă aflam înainte de începerea programului, pentru că m-a ajutat să obțin noi perspective despre afacerea mea, am avut șansa de a învață mai multe din punct de vedere financiar și să mă dezvolt profesional. Am reușit să-mi consolidez cunostiintele de marketing, competențele de luare a decizilor corecte în mediul de afaceri și de leadership”, spune Eugenia Bucur.

„Am aplicat la acest program fără mari așteptări și am fost foarte încântată când am aflat că am fost selectată. Am văzut organizatori dedicați, mentori deosebiți și participante care inspiră prin curaj și motivație. EWA m-a făcut să ies din mindsetul de „mămică” în umbra căruia am plantat și semințele proiectului Anna’s Urban Garden, ajutându-mă și încurajându-mă să-mi asum niște riscuri care nu doar au adus lumina necesară creșterii, ci și multe resurse valoroase. Chiar și fără să mă gândesc la posibilitatea finanțării, ocazia participării la program este un mare win”, susține Annamaria Kiss.