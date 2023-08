De la eșec la succes: „Ca să fii campion, mai întâi e nevoie să fii cam pion” (antrenor vânzări)

„Un business de succes înseamnă un business cu zero regrete, adică ai dat totul și n-ai nicio conversație interioară”, crede Andrei Dunuță, trainer de vânzări și de public speaking, la un nou eveniment dedicat antreprenorilor și celor care vor să intre în lumea afacerilor, ce a avut loc la Stup.

Zilele trecute, oameni de afaceri și manageri români s-au adunat la hub-ul de business Stup, de la București, să le împărătșească antreprenorilor aflați la început de drum din experiența și relația lor cu eșecul. Andrei Dunuță – antrenor în vânzări, Octavian Vucmanovici – director Vifrana, Anca Gheorghe – expertă în publicitate, și Vlad Hâncu – co-fondator Shoteria au povestit, la FuckUp Nights, cum ajungi de la pion la campion.

Andrei Dunuță a povestit, în cămașa lui jumătate albă, jumătate neagră, despre pasiunea sa pentru șah și despre ce înseamnă succesul pentru el.

De la Octavian Vucmanovici, am rămas cu poveștile sale de investiții diverse, de la o crescătorie de calcani, la o pensiune în munții Apuseni și, în cele din urmă, la rolul său de director executiv al Vifrana.

Anca Gheorghe a vorbit despre eșecuri pragmatice, așa cum le numește ea, dar care au ajutat-o în parcursul său profesional, din zona de publicitate BTL (Below The Line) la zona de producție video.

Ce a spus Anca Gheorghe:

„Nu scapi de frica de eșec, nu scapi de anxietate, nu scapi de presiunea de a performa. Am plecat cu ea la drum, o am în minte în fiecare zi, în orice fac. Acum le gestionez altfel, se transformă, mi le asum și cam asta am avut în minte în orice am făcut”;

„Este bine să respiri un pic, să faci un pas în spate și să pui în ordine informațiile. Pierzi timp, dar câștigi loc”;

„Tu trebuie să fii brici, tu trebuie să fii standardul, tu trebuie să știi cum vrei să te prezinți și că, atunci când e un eșec, te lovește, it is what it is, dar trebuie să iei ceva din el”.