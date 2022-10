Elrond, achiziție de top management: Platforma crypto l-a luat pe antreprenorul Sergiu Biriș ca Head of Product

Antreprenorul român Sergiu Biriș, cunoscut ca fondator al unor afaceri online de pionierat în România, ca Trilulilu și LiveRail, a fost cooptat de compania românească de crypto Elrond, pe poziția de Head of Product.

Informația a fost anunțată de Beniamin Mincu, fondator și CEO al Elrond, la capătul a „9 luni de conversații aprofundate, explorări productive și muncă”.

„Am convingerea că eforturile lui Sergiu vor ajuta la deblocarea unui nou capitol pentru produsele Elrond. Adăugarea sa în echipa Elrond arată angajamentul nostru puternic și consolidat de a crea produse remarcabile care îmbunătățesc viața oamenilor. Sunt încântat să-i urez bun venit în echipa Elrond și să vedem pașii noi și importanți pe care îi putem realiza împreună” - a scris Beniamin Mincu pe blogul Elrond.

Sergiu Biriș este cunoscut ca pionier al business-ului online din România. Printre altele, el a co-fondat, încă din anul 2007, platforma de conținut video Trilulilu, un concurent al YouTube, la vremea respectivă.

Tot atunci, el a co-fondat LiveRail, un startup de reclame video, care apoi a fost cumpărat de Facebook, pentru suma de 500 de milioane de dolari, conform unor informații vehiculate în presă, dar neconfirmate oficial. Un alt startup pe care l-a înființat Sergiu Biriș este Zonga, în anul 2012, un serviciu de streaming de muzică.

Până să plece la Elrond, Sergiu Biriș lucra la proiectul Eventmix, o platformă de evenimente online, demarată, alături de Andrei Dunca, în septembrie 2020, în plină pandemie COVID-19.

Înainte să plece la Elrond, Biriș a cedat rolul de CEO al Eventmix către Laurentiu Pop. „După mai mult timp de gândire, am decis ca a venit timpul sa fac o schimbare personala importanta: am cedat rolul meu de CEO in Eventmix către Laurențiu Pop, colegul meu, alături de care am crescut acest proiect in ultimul an. (...) Voi rămâne foarte aproape de Eventmix și voi ajuta cât pot de mult încât acest proiect să își atingă întregul potențial, dar mai departe mai mult din calitate de investitor” - a scris el pe Facebook.

Revenind la Elrond, criptomoneda sibienilor, eGold, era cotată, luni, 24 octombrie 2022, la un preț de până la 58 de dolari, pe o tendință de creștere față de weekend-ul care a trecut, conform datelor de pe Coinmarketcap.