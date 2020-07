Decacornul româno-american UiPath plănuiește listarea la bursă în anul 2021

Compania IT româno-americană UiPath, evaluată recent la 10,2 miliarde de dolari, plănuiește să se listeze la bursă anul viitor, a declarat, miercuri, la CNN, fondatorul „decacornului”, Daniel Dines.

„Aveam planuri pentru listarea la bursă încă de dinainte de COVID, dar ne-am făcut o promisiune că vom aplica pentru IPO doar atunci când vom fi pe calea către profitabilitate. Pot să spun că, de fapt, COVID ne-a accelerat planurile, suntem pregătiți să atingem cifrele de vârf pe care le planificaserăm înainte de COVID și în același timp am reușit să tăiem cheltuielile discreționare. Acum suntem într-o situație financiară foarte solidă și, clar, plănuim să aplicăm pentru IPO (oferta publică inițială - n.r.) anul viitor”, a declarat antreprenorul român, la CNN.

Aflat la București, Dines a fost intervievat de CNN prin video-call. El a apărat tehnologia UiPath - de automatizări software (RPA) - spunând că aceasta nu urmărește să înlocuiască oamenii, la locurile de muncă, însă lucrătorii vor fi nevoiți să-și crească nivelul de competențe.

„Noi credem că, prin orice avans tehnologic- nu neapărat automatizarea-, natura locurilor de muncă se va schimba. Nu cred că oamenii își vor pierde joburile, dar vor trebui să-și crească nivelul competențelor”, a spus omul CEO-ul UiPath, la CNN.

Miliardarul român a dat exemplul unui spital din Irlanda, unde UiPath a introdus recent, pro bono, o tehnologie RPA prin care a scutit asistentele medicale de munci birocratice repetitive care le consumau din timpul în care ar fi trebuit să îngrijească bolnavii.

„Este vorba de eficiență, (tehnologia UiPath) lasă oamenii să facă treburi care sunt mai potrivite pentru oameni. Cum ar fi, pentru asistentele medicale, să aibă grijă de pacienți în loc să completeze hârțoage”, a explicat Daniel Dines, aflat la sediul din București al UiPath.

Compania IT UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, de Daniel Dines și Marius Tîrcă, sub numele de DeskOver. În 2015 a finalizat dezvoltarea primei sale platforme de robot process automation (RPA) pentru eliminarea sarcinilor repetitive din companii și, în același an, a trecut la brandul UiPath. În prezent, compania are sediul central la New York și prezență globală, atrăgând în total investiții de peste 1,2 milirde de dolari.