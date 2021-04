De ce eșuează unele startup-uri? Un profesor de la Harvard dă vina pe creșterea mult prea rapidă

Pare un vis frumos: să ai o idee, să o transformi într-un produs sau într-un serviciu care să prindă la clienți, iar compania ta să crească ca Făt-Frumos, într-un an cât altele în zece.

Însă acest vis se poate destrăma la fel de repede pe cum a început. De fapt, profesorul Tom Eisenmann, care predă Administrarea Afacerilor la Harvard Business School (HBS), punctează faptul că există o legătură directă între eșecul unor startup-uri și creșterea lor mult prea rapidă.

În cea mai recentă carte a sa, Why Startups Fail: A New Roadmap for Entrepreneurial Success, explică cele 11 etape pe care le-a identificat studiind înălțarea și decăderea rapidă a unor business-uri. Acestea sunt:

identificarea unei oportunități; o creștere spectaculoasă încă de la început, influențată de entuziasmul primilor clienți, așa-numiții early adopters; succes semnificativ în strângerea capitalului, pentru că investitorii pariază pe o idee bună și pe o viziune cu care rezonează; intrarea rivalilor pe piață - fie că sunt copiatori sau giganți în industria respectivă care doar contraatacă, de regulă aceștia vând mai ieftin pentru a face dumping sau bagă mulți bani în marketing ca „să-ți ia fața”; piața devine (supra)saturată - prin urmare, e nevoie de o investiția majoră în reclame și promovare, crescând costurile; echipa se extinde foarte mult, iar acest lucru se reflectă în probleme cu clienții, căci nou-veniții nu au parte de trainingul și timpul de care au nevoie pentru a se acomoda și învăța; apare nevoia de specialiști și sisteme noi, dar coordonarea unei echipe mari și diverse necesită anumite abilități, precum și timp pentru a le dezvolta; încep să se iște conflicte interne, iar deciziile la nivel înalt se iau greu; apar probleme legată de etică, care îi pot afecta inclusiv pe angajați; investitorii încep să se întrebe dacă mai merită să investească în afacerea respectivă; compania se prăbușește.

Da, nu e obligatoriu ca fiecare startup prins în capcana creșterii rapide să treacă prin aceste etape - însă de regulă bifează multe dintre ele.

Conform Fast Company, cel mai important este că există o soluție pentru a evita o astfel de problemă, anume aceea ca liderii startup-ului care se află „pe val” să răspundă la două întrebări. Tom Eisenmann spune că acestea sunt:

afacerea este într-adevăr pregătită pentru scalare?

afacerea este într-adevăr capabilă de scalare?

De aici trebuie pornită analiza „la rece”, recomandă Tom Eisenmann, înainte de a decide dacă o expansiune rapidă merge sau nu.

Ce alte lucruri mai pot duce la prăbușirea unui startup?

Ranjay Gulati, și el profesor de Administrația Afacerilor la Harvard Business School, a identificat alte elemente care pot duce la eșecul unui startup, în urma cercetărilor sale. Potrivit HBR.org, printre acestea se numără:

Teama de structuri fixe și ierarhii: Da, când afacerea e la început, spiritul antreprenorial poate să „zburde” în voie. Însă când începe scalarea, e nevoie de aceste lucruri - anumite structuri fixe și ierarhiile te ajută pentru a putea gestiona mai bine situațiile neprevăzute și pentru a crea un mediu sigur pentru angajați. Copierea modelelor de business și de creștere ale altor companii: Unicitatea te-a adus până aici, tot unicitatea te va duce și mai departe. Dacă afacerea își pierde esența, lucrul care o diferențiază de competiție, atunci are șanse mari să piară. O cultură organizațională nepotrivită: Oamenii reprezintă cel mai important activ al unei companii. Iar dacă nu reușești ca viziunea companiei să fie aliniată cu viziunea și cu valorile lor personale, atunci nu prea ai cum să crești sustenabil. Talente, talente, talente: Uneori ai nevoie de oameni cu adevărat talentați, în poziții-cheie. Ești în stare să-i identifici și să-i recrutezi? Dacă da, atunci ai de câștigat. Dacă nu… Nu reușești să-ți păstrezi activitatea de bază și în același timp să găsești noi oportunități de creștere: Soluția la această dilemă ar fi ca să-ți reamintești constant de ce ai pornit afacerea, care îi e scopul principal și apoi să-ți croiești drumul având aceste lucruri în minte.

Fondatorii pot fi de vină pentru eșecul unui startup

Eva De Mol a fondat, în urmă cu un an, la Amsterdam, Capital T, o firmă de investiții focalizată pe finanțarea startup-urilor de tehnologie din Europa. Iar anul trecut a lansat un nou fond, în valoare de 40 de milioane de euro.

Ea consideră că fondatorii startup-urilor reprezintă cauza eșecului acestora, în cele mai multe cazuri.

„O idee și un plan minunate­­ sunt importante, desigur, dar cele mai multe dintre aceste planuri nu se vor realiza. Majoritatea acestor startup-uri eșuează, iar asta este din cauza echipelor (de fondatori - n.r.) în 60% dintre cazuri. Prin urmare, este esențial să privim echipa într-un mod structurat și bazat pe date”, spunea Eva de Mol anul trecut.

Capital T decide să investească startup-uri în funcție de modul în care antreprenorii respectivi reușesc să facă față schimbărilor și neplăcerilor.

„Vrem să investim în antreprenorii care își păstrează concentrarea și flexibilitatea sub stres. Aceasta nu se bazează numai pe intuiție, ci sunt factori pe care îi putem măsura”, a mai explicat investitoarea.

Capital T folosește un model de analiză bazat pe date, pentru a decide dacă investește sau nu într-un startup. Astfel, sistemul face ca deciziile să nu mai fie părtinitoare.