Peste 1200 de burse Google, disponibile pentru români, să urmeze cursuri IT

Românii au posibilitatea să urmeze cursuri IT, prin intermediul a 1.255 de burse oferite de Google, a informat, miercuri, compania americană într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Google anunță disponibilitatea a 1.255 de burse în România pentru obținerea de certificate în domeniul IT, în cadrul a două proiecte. Bursele sunt acordate cu sprijinul organizațiilor partenere și vor fi utilizate pentru urmarea de cursuri specializate pe platforma Coursera, Google acoperind costurile acestora.

Cursurile pot fi finalizate în mai puțin de 6 luni, nu necesită experiență relevantă și sunt recunoscute de experți din industrie și angajatori.

Programul de acordare de burse pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul IT face parte din inițiativa europeană a Google de sprijinire a competențelor digitale „Google Career Certificates”.

Studiul realizat de de Google și McKinsey arată că mai mult de 90 de milioane de persoane apte de muncă din Europa vor avea nevoie să dezvolte noi competențe. Cele mai recente estimări McKinsey arată că această cifră a crescut cu 25% pe fondul crizei globale pe care o traversăm, respectiv oameni care vor trebui să-și găsească domenii noi de activitate. Programul Google încearcă să sprijine acest proces, oferind pregătire pentru o carieră în domenii precum IT Support, Project Management, UX Design și Data Analytics.

„Proiectele pe care le dezvoltăm în România alături de partenerii noștri sunt un sprijin pentru cei afectați de schimbările economice profunde prin care trecem, un mod prin care să dobândească competențele necesare pentru job-urile viitorului. Acestea sunt parte din programul Grow with Google, prin care sprijinim oamenii să-și dezvolte competențele digitale. Grow with Google a fost lansat în România în urmă cu 5 ani, iar până în prezent am pregătit peste 250.000 de persoane”, a declarat Dan Oros, Head of Marketing Google Romania.