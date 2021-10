Cursuri gratis de antreprenoriat, înscrieri până pe 1 noiembrie 2021

Românii cu idei de afaceri se pot înscrie, până pe 1 noiembrie 2021, într-un program gratuit de workshop-uri online pentru perfecționare antreprenorială, oferit de acceleratorul de afaceri estonian Startup Wise Guys, cu sprijin din partea Google.org.

Înscrierile la programul Jump for CEE se fac AICI. Toate evenimentele organizate în cadrul programului vor fi gratuite pentru toți participanții, a precizat Startup Wise Guys, organizatorul programului, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Participanții la Jump for CEE nu trebuie neapărat să aibă o afacere sau un plan de afacere înainte de a aplica pentru program, dar trebuie să știe bine limba engleză și să aibă minime cunoștințe digitale.

Pot participa cursanți din România, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Grecia și Ungaria.

Jump for CEE își propune să aducă 400 de persoane în workshop-uri online ce vor fi împărțite în 3 faze:

Idea Hack. Îi va ajuta pe participanți să-și modeleze viziunea.

Îi va ajuta pe participanți să-și modeleze viziunea. Hackathon. Este un eveniment de 48 de ore care culminează cu o prezentare în fața unui juriu.

Este un eveniment de 48 de ore care culminează cu o prezentare în fața unui juriu. Pre-Accelerator. Oricine a participat la unu sau la ambele evenimente poate solicita apoi să participe în programul de Pre-Accelerare, care va avea loc online pe parcursul a opt săptămâni.

Toate informațiile oferite prin intermediul programului îi ajută pe participanți să-și contureze clar ideile, să construiască un stil de gândire antreprenorial, să învețe elementele de bază ale unei afaceri și să facă parte dintr-o rețea de colegi și mentori.

Jump for CEE va găzdui diferite iterații ale acestor trei module până în decembrie 2022.

Noul program de perfecționare antreprenorială, realizat de acceleratorul de afaceri estonian Startup Wise Guys, se va concentra asupra persoanelor și echipelor din Europa Centrală și de Est care au fost afectate negativ de criza economică provocată de Covid-19. Programul „Jump for CEE” este finanțat parțial cu sprijinul inițiativei Google.org Impact Challenge for Central and Eastern Europe și propune să ofere sprijin persoanelor ce își doresc să-și dezvolte un stil de gândire antreprenorial din Europa Centrală și de Est.

Google.org, organzație non-profit a gigantului IT american, a lansat programul Impact Challenge CEE pentru a stimula inovația caritabilă, cu peste 2 milioane de euro distribuite către alte organizații non-profit, firme și universități. Startup Wise Guys a fost selectat ca beneficiar al acestui program.