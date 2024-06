Câștigătorii concursului de joburi de viitor, organizat de TikTok și Școala de Valori

TikTok și Școala de Valori anunță câștigătorii Future Jobs Cup, un proiect prin care studenții români au dobândit abilități și cunoștințe necesare pentru piața locurilor de muncă, aflată într-o evoluție rapidă, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Pe parcursul acestui proiect s-au înscris aproape 2.400 studenți din principalele universități din România și tineri.

Din proiect a rezultat faptul că 8 din 10 participanți respondenți ai unui chestionar intern sunt optimiști cu privire la locurile de muncă viitoare, în contextul unei piețe a muncii digitalizate.

De asemenea, participanții au menționat că au dobândit o gamă largă de abilități esențiale, printre care se numără analiza datelor, securitatea cibernetică, recunoașterea știrilor false, utilizarea instrumentelor digitale și editarea video.

În plus, peste 80% dintre respondenți au menționat că acum, odată cu încheierea proiectului, se simt mai pregătiți pentru piața muncii viitoare, iar peste 75% dintre ei consideră că proiectul i-a ajutat în acest sens.

Proiectul a contribuit semnificativ la dezvoltarea abilităților non-tehnice ale participanților, cum ar fi colaborarea, adaptabilitatea, comunicarea, creativitatea, motivația și leadershipul.

Peste 1.016 tineri au ajuns în a doua etapă a competiției, adică în etapa de pregătire a programului.

Din juriu au făcut parte Silvia Bogdan, Președinte, Școala de Valori; Alina Hinescu, Manager de parteneriate, Europa Centrală, TikTok; Monica Zara, Partener & Head of Conference, How to Web; Oana Maria Călin, Profesor de Jurnalism și Comunicare; și Administrarea Afacerilor Universitatea București; și Tudor Mureșanu, Trainer de Nimic.

Competiția a continuat cu anunțarea echipelor câștigătoare, iar fiecare a prezentat un proiect care integrează noi concepte legate de joburile viitorului.

Câștigătorii Future Jobs Cup

Locul I - 15.000 dolari: Oportune (Alexandru-Emilian Crăciun, Angela Mihaela Ciuraru, Mihai Cosmin Ciuhureanu, David Stancu-Filipescu, Larisa Prelucan) – București și Galați

(Alexandru-Emilian Crăciun, Angela Mihaela Ciuraru, Mihai Cosmin Ciuhureanu, David Stancu-Filipescu, Larisa Prelucan) – București și Galați Locul II - 10.000 dolari : Zațu (Teodor-Emilian Cazacu, Andreea Ungureanu) – București și Suceava

(Teodor-Emilian Cazacu, Andreea Ungureanu) – București și Suceava Locul III - 7.000 dolari: Plant from home (Mihail Câmpeanu, Vlad Postelnicu, Teodora Câmpeanu, Andreea Barbuc, Sofiana Alexe, Bianca-Elena Rotaru) – București și Timișoara

Studenții au primit aceste granturi pentru a-și transforma ideile vizionare în soluții cu impact.

Începând din luna aprilie, ONG-urile de tineret s-au putut înscrie și ele în competiție cu proiecte menite să investească în creșterea și dezvoltarea asociațiilor lor.

Locul I - 5.000 dolari: RoboClub (Iulian Vîrban, Gabriela Vîrban) – Teleorman

(Iulian Vîrban, Gabriela Vîrban) – Teleorman Locul II - 3.000 dolari: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de jos” Galați (Alexandru-Cosmin Vlad) – Galați

(Alexandru-Cosmin Vlad) – Galați Locul III - 2.000 dolari: NewYorkCrew (Sabin-Emilian Prunău) – Galați

Participanții au putut accesa Future Jobs Academy, un modul amplu de învățare și vor avea oportunitatea de a participa la o serie de sesiuni inspiraționale alături de cei 40 de mentori care s-au alăturat proiectului.

De asemenea, studenții au participat la 10 ateliere găzduite în principalele centre universitare din România și la 37 de activități digitale care au abordat teme cruciale pentru joburile viitorului.

Future Jobs Cup a avut ca parteneri asociații de studenți și universități de prestigiu din România, printre care Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și Universitatea de Științele Vieții din Iași, AIESEC Romania și Board of European Students of Technology (BEST București).