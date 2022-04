Bittnet cumpără încă o companie IT românească. Valoarea tranzacției

Grupul de firme bucureștean Bittnet, fondat de frații Mihai și Cristian Logofătu (foto), cumpără o altă companie românească de IT&C fondată în urmă cu 25 de ani în Brașov, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro. Bittnet, grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, va prelua integral 2Net Computer SRL, o companie locală fondată de antreprenorul Gheorghe Tomescu, specializată în echipamente, soluții si servicii IT&C. Valoarea tranzacției este estimată la 6,3 milioane de lei și va fi realizată integral de Dendrio, parte a grupului Bittnet, care va prelua și un împrumut acționar în valoare de 1,2 milioane de lei. Pentru finalizarea tranzacției este nevoie și de aprobarea Consiliul Concurenței. Astfel, 2Net ar putea fi deținută integral de către Dendrio Solutions și va fi integrată în business-group-ul „Cloud & Infrastructure” din cadrul Diviziei de Tehnologie a Bittnet Group, se arată în comunicat. „Suntem încântați că proiectele noastre de M&A sunt în linie dreaptă și că la două săptămâni de la ultima tranzacție anunțată – Top Tech, am reușit să o semnăm deja pe următoarea. 2Net se alătură Dendrio, companiile având un domeniu de activitate similar, iar odată cu finalizarea tranzacției ne vom consolida prezența în zona de centru a României și vom avea acces la clienții internaționali cu activitate în județele Brașov, Covasna si Harghita. 2Net este o companie cu situații financiare solide și cu un management profesionist, ce deține o experiență de peste 25 de ani în domeniul IT&C”, spuneMihai Logofătu, CEO Bittnet Group. 2Net este o companie specializată în furnizarea de produse, soluții și tehnologii, servicii IT&C integrate, rețele voce-date & control acces. Produsele, soluțiile și serviciile oferite de 2Net sunt livrate către zona Corporate, IMM-uri, cât și către zona de retail, prin magazinul propriu 2Net din Brasov și Sf. Gheorghe. Compania a încheiat parteneriate cu vendori importanți din domeniul IT&C, precum Cisco, Microsoft, HP Inc, Dell EMC, HPE, Lenovo, Apple, Asus, Fortinet, BitDefender, Eset, Kyocera, Canon, Rittal, APC etc. 2Net are în prezent 24 de angajați și este prezentă în județele Brașov, Harghita și Covasna. Este cea de-a doua achiziție a Bittnet din 2022, după ce în martie a anunțat că va prelua TopTech, prezentă pe piața din Ardeal și Banat. „Tranzacția de astăzi marchează o etapă importantă în ceea ce privește 2Net. Investiția realizată de Dendrio ne deschide noi oportunități de dezvoltare pentru companie, deoarece având alături de noi un jucător semnificativ în domeniul IT&C, vom putea să gestionăm mai bine și mai eficient solicitările tot mai ridicate ale clienților din regiunea centru în care activăm. De asemenea, sunt încrezător că echipa noastră va aduce valoare adăugată proiectelor pe care Dendrio le are în vedere în următorii ani și implicit vom contribui la creșterea afacerilor Bittnet Group”, susține George Tomescu, fondator și Executive Manager al 2Net. George Tomescu se va implica în continuarea în activitatea 2Net pentru cel puțin un an de zile. În 2021, 2Net a înregistrat venituri totale de 25 de milioane de lei și un profit net de 1,4 milioane de lei. Deși situațiile financiare ale TopTech și 2Net nu sunt consolidate în rezultatele Bittnet Group pe 2021, veniturile totale realizate de acestea, împreună cu Dendrio se ridică la aproape 170 de milioane de lei și profitul net la 6 milioane de lei.

Bittnet a fost fondată în 2007 la București, de către frații Mihai și Cristian Logofătu, ca o companie de training și soluții IT în România și în străinătate. Astăzi, Bittnet este un Grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, ELIAN Solutions, Equatorial Gaming, The eLearning Company, Softbinator, ISEC Associates, Computer Learning Center, IT Prepared, Global Resolution Experts și Nenos Software. Grupul Bittnet este listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul BNET.