O aplicație de fitness, făcută de români cu 55.000 Euro, vrea să intre pe Fitbit și Garmin

O echipă de români lansează o rețea socială dedicată pasionaților de sport și alimentație sănătoasă, o platformă care reunește specialiști în fitness și nutriție și care oferă planuri personalizate de antrenament și dietă, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Fity este o rețea socială la intersecția domeniilor healthy lifestyle, metaverse și crypto, care oferă suport pentru un stil de viață sănătos, susține compania.

Potrivit fondatorului Fity, în 2021 investițiile au totalizat 55.000 euro, bani folosiți pentru dezvoltarea platformei, branding și strategie de marketing.

Pentru anul 2022 au fost bugetate investiții în valoare de 245.000 euro, fonduri care vor fi direcționate către integrarea tehnologiei blockchain, dezvoltarea tokenului Fity și a colecției de NFT-uri, integrarea cu Fitbit și Garmin dar și dezvoltarea sistemului de streaming în VR.

Rețeaua socială provoacă utilizatorii să își depășească limitele „prin oferirea de recompense sub forma tokenilor Fity”, se mai arată în comunicat.

Platforma mai oferă calculator nutrițional și antrenamente prin live streaming.

„Fity își propune să susțină educația în sănătate și să-i recompenseze atât pe creatorii de conținut valoros cat și pe cei care sunt implicați în atingerea obiectivelor lor de nutriție și sport. Credem cu tărie în componenta socială a platformei și în importanța sprijinului unei comunități atunci când îți dorești să te autodepășești. În ultimul an am lucrat zi și noapte la dezvoltarea acestui proiect însă feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea comunității ne dovedește că am făcut alegerea corectă atunci când am decis să ne implicăm total în dezvoltarea platformei”, mai spune Călin Perpelea.