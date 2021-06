Aplicație europeană de haine vintage, cumpărată cu 1,6 miliarde dolari de Etsy

Aplicația europeană Depop, prin care creatorii independenți vând haine și accesorii vintage și hand-made, va fi achiziționată pentru 1,625 de miliarde de dolari de platforma online americană Etsy, unul dintre cele mai mari marketplace-uri de produse craft din lume.

Etsy a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord pentru cumpărarea Depop, tranzacția urmând să se finalizeze în trimestrul al treilea al anului 2021. Suma convenită, de 1,625 miliarde de dolari, va fi plătită acționarilor Depop în primul rând în bani, dar este supusă unor posibile ajustări în funcție de capitalul de lucru, datoriile și alte aspecte financiare din contabilitatea aplicației.

S-a lăsat de facultate și s-a apucat de afaceri

Simon Beckerman (sursa foto: LinkedIn)

Startup-ul Depop a fost fondat în anul 2011, în localitatea italiană Roncade, în apropiere de Veneția, de către antreprenorul italo-britanic Simon Beckerman, în vârstă de 37 de ani pe atunci. El avea deja o mare experineță în business și artă: fondase împreună cu fratele său revista Pig și brandul de ochelari Retrosuperfuture.

Fire artistică și tehnică deopotrivă, Simon a terminat un liceu de arte milanez, după care, în 1994, s-a dus la Universitatea Politehnică din Milano să studieze designul industrial. Nu și-a mai luat și licența, pentru că s-a lăsat de facultate, în 1997.

Simon Beckerman a intrat apoi în acceleratorul de afaceri milanez H-FARM, unde a fondat Depop în anul 2011. Un an mai târziu, startup-ul și-a mutat sediul la Londra. În prezent, Depop este condus de Maria Raga, o femeie CEO din Spania, și are 400 de angajați în birourile sale de la Londra, Manchester, New York, Los Angeles și Sydney.

Aplicația, disponibilă pe Android și iOS, susține că este folosită de 30 de milioane de oameni din 150 de țări. Prin acest marketplace orientat pe mobil, creatorii au posibilitatea să vândă haine și accesorii vintage sau lucrate de mână, cu un grad mare de originalitate.

Tinerii, ținta Etsy în achiziția Depop

Prin achiziția aplicației europene, Etsy câștigă o bază de utilizatori tineri. Aproximativ 90% dintre utilizatorii activi ai Depop au vârste sub 26 de ani.

Etsy este o platformă online tip marketplace, pe care se vând și se cumpără produse hand-made în toată lumea. Platforma a fost consacrată mai ales pentru vânzarea de tricouri cu imprimeuri create de artiști independenți, la comandă. Compania a fost fondată în anul 2005, la New York, de către Robert Kalin, Chris Maguire și Haim Schoppik. Etsy este listată pe bursa Nasdaq.

De asemenea, Etsy mai deține și platforma Reverb, axată pe comerțul online cu instrumente muzicale vechi.