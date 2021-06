„Antreprenorii sunt niște călugări capitaliști” - Interviu cu românul care a creat Basmo, aplicația care a atras investiții de 750.000 de euro ce te ajută să citești mai inteligent

Românii nu prea citesc - însă există o nișă de pasionați avizi de lectură, care e mai activă decât ne-am putea imagina. Iar printre inițiativele de încurajare a acestei activități care ne hrănește mintea și sufletul se numără și aplicația Basmo, care mai are un rol: acela de a ne ajuta să citim mai inteligent.

Cunoscută anterior ca Underline, platforma a atras investiții de 750.000 EUR până acum și are peste 600.000 de utilizatori în comunitate - majoritatea din SUA, UK și Italia.

Scopul aplicației este să ne ajute să reținem ce citim și să ne transforme în cititori mai buni. În Basmo poți să-ți setezi un obiectiv legat de numărul de cărți pe care vrei să le citești, iar apoi primești un plan de „bătaie” și poți să-ți urmărești evoluția.

De asemenea, poți să-ți iei notițe, să rezumi sesiunile de citire, poți să-ți notezi emoțiile pe care le-ai simțit pentru a vedea un grafic al trăirilor pe care le-ai avut citind o carte, poți să-ți măsori timpul de citire dacă vrei să-ți dezvolți un obicei de a citit. Aplicația este gratuită, dar are și niște funcționalități premium pentru 99 de lei/an.

„Tot ceea ce îți crează credință trebuie încurajat, iar ceea ce îți diminuează credință trebuie înlăturat. Într-o anumită măsură, antreprenorii sunt niște călugări capitaliști”, ne-a declarat Laurențiu-Victor Bălașa, antreprenor în serie și co-fondator al Basmo.

Vă invităm să aflați în cele ce urmează mai multe detalii despre obiceiurile de lectură ale românilor și care sunt planurile de extindere ale aplicației.

Cum ați sumariza profilul românului care citește?

În primul rând, românii nu citesc într-un procent mare. Sper ca Basmo să contribuie la rezolvarea acestei probleme. Totuși, e adevărat că acea nișă de români care citesc, fac asta mai des decât oamenii din alte țări vecine. Cu alte cuvinte, cei ce citesc sunt foarte pasionați de citit și au un timp mediu petrecut citind relativ mare. În țară noastră, la fel că în toată Europa de Est, femeile citesc mai mult decât bărbații, fiind dornice de evoluție. În general, femeile trecute de 30 de ani citesc mai mult decât femeile tinere.

Ce înseamnă cititul pentru dvs? Care e prima carte de care v-ați îndrăgostit - și de ce?

Capacitatea speciei noastre de a transmite cunoaștere între generații, prin scris și citit, este fundamentul evoluției noastre. Așa cum invenția limbajului ne-a ajutat să ne agregam în triburi, permițându-ne să dominăm în lupta pentru supraviețuire, invenția scrisul și a cititului ne-a permis să ne agregam în în societăți din ce în ce mai numeroase și să transmitem cunoașterea viitoarelor generații. Cititul este baza evoluției speciei noastre, este ceea ce ne permite să funcționăm ca un metaorganism, fără constrângeri de timp, fără constrângerea mortalității, construind pe cunoașterile obținute cu mult efort de strămoșii noștri.

Pentru mine, misiunea Basmo de a crea cititori mai buni peste tot în lume va accelera evoluția speciei noastre, în mod organic, în toate domeniile de activitate.

Prima care pe care am iubit-o într-adevăr este "The ending of time" - J. Krishnamurti și D. Bohm - pe care încă o consider cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată. A fost prima oară când am înțeles la nivel profund uniunea cunoașterii spirituale cu cea științifică și am înțeles că sistemele reprezentaționale/simbolice diferite precum fizica cuantică și spiritualitatea vorbesc despre aceleași adevăruri fundamentale - chiar dacă le codifică în simboluri aparent antagonice.

Cât de important e cititul pentru toate aspectele vieții? Ce abilități ne dezvoltăm citind? Cum i-ați încuraja pe copii să citească mai mult - și mai bine?

Eu am observat că orice problema pe care am întâmpinat-o în viața mea poate să fie rezolvată citind. Orice problemă cu care m-am confruntat, alt om s-a confruntat în prealabil, a rezolvat-o și a scris o carte despre cum a rezolvat-o. Singură mea îndatorire este să găsesc cartea respectivă și să o înțeleg cu adevărat. Datorită acestui fapt, iubesc în mod special autobiografiile.

Cred că pe măsură ce ne trăim viața, avem impresia că suntem unici și ne confruntăm cu probleme unice, de neînțeles de către alții. E o iluzie. Nu există probleme noi, în esență. Nou este doar specificul vieții noastre, alcătuirea scenei pe care jucăm jocul vieții. Scenariul vieții, tragedia și bucuria, drama și indiferența, toate rămân neschimbate. Un individ care internalizează acest adevăr poate folosi cititul ca o rezolvare la orice aparent unică problemă pe care o are.

Vrei să faci mai mulți bani? Citește autobiografia lui Carnegie, Getty, Felix Dennis, Ford, Rockefeller sau alți antreprenori care explică în detaliu cum și-au rezolvat problema financiară.

Citește autobiografia lui Carnegie, Getty, Felix Dennis, Ford, Rockefeller sau alți antreprenori care explică în detaliu cum și-au rezolvat problema financiară. Vrei să fii fericit? Citește ideile lui Ghandi, citește Dhammapada sau Bhagavad Gita, sau poate 'The book of joy' de Dalai Lama și Desmond Tutu.

Citește ideile lui Ghandi, citește Dhammapada sau Bhagavad Gita, sau poate 'The book of joy' de Dalai Lama și Desmond Tutu. Vrei să depășeșți depresia? Eu am găsit utile scrierile lui Allan Watts 'The meaning of happines' sau 'Lost connections' de Johann Hari.

Legat de copii: cred că majoritatea copiilor sunt curioși nativ și nu trebuie să fie încurajați să citească mai mult. Cititul este la fel de natural precum mersul. Din păcate, orice forțare sau înregimentare pe care școala o aplică înăbușește instinctul copiilor de a citi. Am observat această intrusivitate exacerbată în școlile comuniste din Europa de Est.

Metoda despre care cred că funcționează: copilul să vadă că figurile de autoritate pe care le admiră citesc. Când un copil admiră un lider spiritual, un profesor, un antreprenor sau un artist, o să îl emuleze. Așadar, cred că este responsabilitatea acestor figuri de autoritate să conducă prin exemplu și să explice concret cum cititul i-a ajutat, cum i-a dezvoltat.

Problema încurajării cititului în rândul copiilor este de fapt o problemă de construcție a societății. Cu cât ne vom evidenția și celebra liderii contemporani adevărați, aceia care s-au construit din nimic, cu atât generațiile viitoare vor dori să citească mai mult. De notat că întreagă mea idee se bazează pe un adevăr evident empiric: liderii adevărați sunt pasionați de citit.

Cum a apărut ideea Basmo? Care a fost investiția inițială?

Eram pe plajă și citeam cartea 'Measure what matters' - o carte ce prezintă un sistem de management simplificat numit OKRs. Mi-am dat seama de utilitatea ideilor prezentate așa că îmi luăm notițe pe care apoi le share-uiam cu alți prieteni care ar beneficia de informațiile din carte. Tot procesul asta era anevoios, așa că m-am decis să construiesc o aplicație de luat notițe din cărți. Asta a fost ideea inițială: o aplicație care te ajută să reții ce citești. De atunci am evoluat, adăugând funcționalități de a îți măsură timpul de citire, de a-ți vedea statisticile de citire sau metode prin care să-ți planifici sesiunile de citire și să îți îndeplinești obiectivele ca cititor. Acum nu doar că reții ce citești cu Basmo, ci devii cu adevărat un cititor complet, un cititor mai bun. Asta facem noi: creăm cititori mai buni. Investiția inițială de aproximativ 150.000 EUR a venit din surse proprii.

Basmo este dovada că tehnologia poate potența așa-zisul tradițional. Care credeți că e rolul tehnologiei în lume? Și cum poate fi folosită pentru a pune în valoare tradiționalul (cartea fizică, în cazul Basmo) în loc să-l distrugă sau să-l înlocuiască?

Rolul tehnologiei este să ne îmbunătățească și să ne ușureze viață, iar Basmo asta face: îmbunătățește experiențele de citire pe care oamenii le au. Tehnologia, aplicația noastră mai concret, poate să adauge și să transforme experiență de citire a unui om. În Basmo poți să-ți iei notițe, să rezumi sesiunile de citire, poți să-ți notezi emoțiile pe care le-ai simțit pentru a vedea un grafic al trăirilor pe care le-ai avut citind o carte, poți să-ți măsori timpul de citire dacă vrei să-ți dezvolți un obicei de a citit.

Unul dintre lucrurile cele mai valoroase pe care îl raportează utilizatorii noștri este că pot să își creeze un fel de "depozit" de idei foarte valoroase, din cărți, luându-și notițe rapid prin a scana pagini . Acel "depozit" rămâne mereu pe telefon, e mereu cu tine, este portabil și poate să fie share-uit cu prietenii sau accesat atunci când ai nevoie de el. Asta e un exemplu concret prin care tehnologia noastră îmbunătățește cititul și viețile cititorilor.

Deși ne integrăm cu cărți digitale și audio, noi iubim cărțile fizice și ne place să dezvoltăm produsul înspre a îmbunătăți experiențele cititorilor de carte fizică. Credem că tehnologia nu va putea înlocui sau distruge cartea fizică. Avem statistici clare legate de asta. Cărțile fizice sunt mai populare și mai vândute decât cărțile digitale, în ultimii ani, la nivel global. Oamenii iubesc să citească cărți fizice pentru că le oferă o experiență unică, diferită de orice altceva, stimulând toate simțurile prin miros, atingere etc.

Ce e unic la Basmo - și de ce nu poate fi comparată cu un e-reader obișnuit sau cu o colecție de audiobook-uri?

În primul rând, în Basmo nu citeșți cărți. Basmo te ajută să devii un cititor mai bun. Facem asta pentru cititori de cărți fizice, audio sau digitale, în câteva moduri unice:

Când deschizi aplicația prima dată, îți setezi un obiectiv: „vreau să citesc 50 de cărți în 2021" și aplicația îți sparge acest obiectiv în obiective mai mici, arătându-ți concret cât trebuie să citești în fiecare zi, iar apoi te ține responsabil prin notificări astfel încât să nu uiți să citești. E ușor cu Basmo să îți formezi un obicei de citire.

În timp ce citești, poți să-ți iei ușor notițe scanand pagini, vorbind în telefon sau prin a tasta. Astfel îți salvezi ideile marcante din carte, pe care le vei avea mereu cu tine pe telefon. De asemenea, aplicația îți măsoară automat timpul de citire, iar atunci când ai terminat, îți updateaza statisticile tale personale de cititor. Acest lucru te ține motivat să citești pe viitor, pentru că îți oferă o vizualizare simplă a progresului tău. Aplicația îți construiești statisticile tale personale de citire în același mod în care o aplicație de fitness măsoară cât ai alergat sau cât ai mers luna asta și îți arată evoluția ta de la o săptămâna la altă.

După ce ai terminat de citit, Basmo îți oferă un mod facil de a crea un journal de citire: îți poți selecta emoția predominantă și poți să reflectezi asupra ce tocmai ai citit. Acest proces te ajută să internalizezi cu adevărat ideile din carte și să ții minte ce citești.

Și care e modelul de business?

Aplicația este gratuită și poate să fie folosită gratuit de orice cititor, însă pentru anumite funcționalități avansate trebuie plătit un abonament lunar sau anual, care poate să fie anulat oricând. În România am ales să oferim cel mai mic preț din lume pentru abonamentul anual: 99 de lei pe an. Vrem să încurajăm românii să citească mai mult și mai deștept.

Câteva cifre și realizări notabile despre comunitate, descărcări, utilizatori și finanțare.

Am atras investiții de 750.000 EUR până acum și avem peste 600.000 de utilizatori în comunitate, majoritatea din SUA, UK și Italia.

Care e treaba cu numele Basmo? Aduce cu „basm” din română...

Este bazat într-adevăr pe cuvântul „basm”. Ne-a plăcut ideea de a exporta un cuvânt românesc. În orice basm, protagonistul progresează printr-o serie de încercări. Ne-a plăcut ideea fantasticului convențional prezentat în realitatea cotidiană și rezonam cu ideea de îmbunătățire constanța. Asta încercăm să facem: să-i ajutăm pe oameni să devină mai buni, prin citit.

Ce planuri aveți?

Probabil că o să mai atragem investiții în viitor pentru a scala accelerat la din ce în ce mai mulți utilizatori. Piața pe care noi activăm este de aproximativ 160 de miliarde la nivel global. Suntem foarte, foarte la început, deși lucrăm la Basmo de 2 ani.